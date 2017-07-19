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 Политика Украины
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Все про:боевик (18991) ГПУ (8782) обращение (248) экстрадиция (298)

 Мать убитого боевиками 16-летнего активиста Чубенко обратилась к ГПУ: "Погодин через 10 дней может оказаться на свободе"

чубенко

Сталина Чубенко, мать 16-летнего школьника Степана Чубенко, расстрелянного боевиками бандформирования Вадима Погодина "Керчь", обратилась за помощью к органам власти и общественности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, сове обращение она разместила на странице в Facebook.

Открытое обращение

Я, Чубенко Сталина Вячеславовна, мать зверски замученного и расстрелянного ополченцами бандформирования "Керчь" 16-летнего школьника Чубенко Степана, обращаюсь за помощью к органам власти и общественности Украины.

Через 10 дней истекает срок административного задержания, которому подвергнут в Крыму организатор убийства Степана Чубенко Вадим Погодин. В городской прокуратуре Краматорска готов пакет материалов, на основании которых надо запрашивать экстрадицию Погодина в Украину, но до сих пор прокуратура Краматорска не получила официального поручения от Генеральной прокуратуры Украины, как того требует процедура. Соответственно и Генеральная прокуратура Украины до сих пор не обратилась по вопросу экстрадиции Погодина к властям Крыма. Я не думаю, что Генпрокуратура сознательно разваливает работу, проведенную местными органами прокуратуры, из-за чего Погодин через 10 дней может оказаться на свободе. Я полагаю, что проблема в том, что в официальном запросе ГПУ не знают, как назвать оккупационные власти Крыма, к которым должны обратиться. Но я уверена, что это не может быть поводом для того, чтобы работа, которую проделали следователи, оказалась напрасной и правосудие не восторжествовало.

Я требую от Генпрокуратуры немедленно отправить поручение в Краматорск и далее необходимые материалы в Крым для экстрадиции Погодина в Украину.

Если в течение суток необходимые действия не будут произведены, я буду вынуждена обратиться к украинской и зарубежной прессе и начать протестную акцию у стен Генеральной прокуратуры.

В первом документе обвинение моего сына со стороны убийц, а второй документ подтверждает его отсутствие на территории Украины.

Прошу максимального распространения данной информации".


Мать убитого боевиками 16-летнего активиста Чубенко обратилась к ГПУ: Погодин через 10 дней может оказаться на свободе 01Мать убитого боевиками 16-летнего активиста Чубенко обратилась к ГПУ: Погодин через 10 дней может оказаться на свободе 02

Погодин обвиняется в ряде тяжелых преступлений: пытки украинских пленных и убийство 16-летнего футболиста из Краматорска Степана Чубенко. Летом 2014 боевики Погодина ссадили парня с поезда за ленточку цвета украинского флага и подвергли пыткам. По приказу Погодина, его подчиненные Михаил Сухомлинов и Юрий Москалев вывезли мальчика в село под Донецком, и там Погодин приказал убить юношу - стреляли в Степана сам Погодин и Сухомлинов. После совершенных на Донбассе преступлений Погодин бежал в Крым, где и был задержан по запросу Интерпола.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У боевиков истерика: РФ готовится выдать по линии Интерпола террориста Погодина, причастного к жестокому убийству 17-летнего футболиста-патриота Чубенко, - InformNapalm. ДОКУМЕНТ

8 мая 2016 года Степан Чубенко удостоен волонтерской народной награды - "Народный герой Украины. 28 июня 2017 Президент Украины Петр Порошенко наградил Чубенко орденом "За мужество" III степени (посмертно).
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хоть бы имя поменяла.... Сталина.. прости Господи...
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Главное, что сына правильно воспитала. При таком-то дедушке...
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изъять из обихода слово "сталь" и "лень", потому как у шибздиков ассоциируются с кличками "Сталин", "Ленин".

Дебил, бля...
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Боже помоги матери обрести спокойствие, а убийце-наказание.
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Вот и вся сущность етой власти. ГПУ до сих пор не знает как назвать окупационные власти крыма. Толи торговые партнеры, толи окупанты то ли рузькие братья...
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3 здоровых урода убили 16-летнего парня. Лугандон гордится своими героями?
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Уже нет Лугандона . Есть Луганбздон . Все молодые разбежались , кто в Украину , кто в Беларусь , а большинство в россию (мамы и папы настояли) .
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Жалко пацана . Все войны заканчиваются , когда политикам это перестаёт приносить прибыль .
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Ген.прокуратура занята тем с кого еще можно пару лямов баксов "залога" снять. Им некогда размениваться по мелочам и обращать внимание на простых смертных.
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"экстрадиция из Крыма в Украину"....

Экстрадиция - в юриспруденции - передача одним государством другому (по запросу последнего) лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, либо осужденного преступника.

И в какое государство должна писать прокуратура?
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це підстава від хитрожопих кацапів. подивимось як викрутяться наші
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кляті торгаші та колаборанти з ГПУ не відреагують поки не почнеться Врадіївка-2
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Я все понимаю, но как мама не может понять, что даже если и был запрос на экстрадицию,
власти орды всегда скажут, что небыло никакого запроса! Это во первых.
А во вторых он находится в розыске интерпола - и что сраша его выдаст?
Да они миллион лет будут повторять - не поступал запрос, доказательств нет.
Не смешите народ. Хотя маму конечно жалко.
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"ополченцами бандформирования "Керчь"

Дама плотно сидит на кацапском ТВ, раз употребляет подобные словосочетания.
Членов бандформирований можно называть по-разному - бандитами, боевиками и тд, но только не ополченцами.
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за сына... любая мать.а так рай для нищих и шутов
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Единственный способ наказать бандита - выкрасть с оккупированной территории и судить в Украине, если властям это под силу:НКВД и сейчас крадет людей в Украине, спокойно перевозит в Рашу и судит там.
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акуительное имя у тетки, интерестно а на бамбассе "Гитлеры" есть?
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Есть такая проблема с Крымом, я уже молчу что информация "ГП ДНР" может быть применена исключительно в качестве туалетной бумаги.
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Такой хороший парень был... спасибо родителям за воспитание патриота страны! Прокуратура должна реагировать быстрее! Преступники должны отвечать за свои преступления!
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Парашенка строит малороссию. Сепаров во власть, патриотов в тюрьмы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМать убитого боевиками 16-летнего активиста Чубенко обратилась к ГПУ: "Погодин через 10 дней может оказаться на свободе"
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