 Мать убитого боевиками 16-летнего активиста Чубенко обратилась к ГПУ: "Погодин через 10 дней может оказаться на свободе"

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Открытое обращение
Я, Чубенко Сталина Вячеславовна, мать зверски замученного и расстрелянного ополченцами бандформирования "Керчь" 16-летнего школьника Чубенко Степана, обращаюсь за помощью к органам власти и общественности Украины.
Через 10 дней истекает срок административного задержания, которому подвергнут в Крыму организатор убийства Степана Чубенко Вадим Погодин. В городской прокуратуре Краматорска готов пакет материалов, на основании которых надо запрашивать экстрадицию Погодина в Украину, но до сих пор прокуратура Краматорска не получила официального поручения от Генеральной прокуратуры Украины, как того требует процедура. Соответственно и Генеральная прокуратура Украины до сих пор не обратилась по вопросу экстрадиции Погодина к властям Крыма. Я не думаю, что Генпрокуратура сознательно разваливает работу, проведенную местными органами прокуратуры, из-за чего Погодин через 10 дней может оказаться на свободе. Я полагаю, что проблема в том, что в официальном запросе ГПУ не знают, как назвать оккупационные власти Крыма, к которым должны обратиться. Но я уверена, что это не может быть поводом для того, чтобы работа, которую проделали следователи, оказалась напрасной и правосудие не восторжествовало.
Я требую от Генпрокуратуры немедленно отправить поручение в Краматорск и далее необходимые материалы в Крым для экстрадиции Погодина в Украину.
Если в течение суток необходимые действия не будут произведены, я буду вынуждена обратиться к украинской и зарубежной прессе и начать протестную акцию у стен Генеральной прокуратуры.
В первом документе обвинение моего сына со стороны убийц, а второй документ подтверждает его отсутствие на территории Украины.
Прошу максимального распространения данной информации".
Погодин обвиняется в ряде тяжелых преступлений: пытки украинских пленных и убийство 16-летнего футболиста из Краматорска Степана Чубенко. Летом 2014 боевики Погодина ссадили парня с поезда за ленточку цвета украинского флага и подвергли пыткам. По приказу Погодина, его подчиненные Михаил Сухомлинов и Юрий Москалев вывезли мальчика в село под Донецком, и там Погодин приказал убить юношу - стреляли в Степана сам Погодин и Сухомлинов. После совершенных на Донбассе преступлений Погодин бежал в Крым, где и был задержан по запросу Интерпола.
8 мая 2016 года Степан Чубенко удостоен волонтерской народной награды - "Народный герой Украины. 28 июня 2017 Президент Украины Петр Порошенко наградил Чубенко орденом "За мужество" III степени (посмертно).
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Дебил, бля...
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Экстрадиция - в юриспруденции - передача одним государством другому (по запросу последнего) лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, либо осужденного преступника.
И в какое государство должна писать прокуратура?
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власти орды всегда скажут, что небыло никакого запроса! Это во первых.
А во вторых он находится в розыске интерпола - и что сраша его выдаст?
Да они миллион лет будут повторять - не поступал запрос, доказательств нет.
Не смешите народ. Хотя маму конечно жалко.
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Дама плотно сидит на кацапском ТВ, раз употребляет подобные словосочетания.
Членов бандформирований можно называть по-разному - бандитами, боевиками и тд, но только не ополченцами.
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