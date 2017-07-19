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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Киев (17652) налоговая милиция (1489) сельское хозяйство (220) ГФС (3038)

 Киевские налоговики раскрыли схему незаконного экспорта сельхозпродукции

гфс

В Киеве сотрудники налоговой милиции раскрыли схему незаконного экспорта сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС Украины.

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В ходе операции "Рубеж-2017" было установлено, что группа лиц подавала в таможенные органы пакет недостоверных документов на экспорт сельхозпродукции от имени предприятия, зарегистрированного в столице. При этом указанные товары закупались на территории Украины за наличные без отражения данных операций в налоговом и бухгалтерском учетах.

Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты более 20,6 миллиона гривен налога на прибыль. Кроме того, в ходе совершения экспортных операций валютная выручка в страну не возвращалась.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) обязательных платежей) УК.

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