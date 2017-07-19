 Киевские налоговики раскрыли схему незаконного экспорта сельхозпродукции

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС Украины.
В ходе операции "Рубеж-2017" было установлено, что группа лиц подавала в таможенные органы пакет недостоверных документов на экспорт сельхозпродукции от имени предприятия, зарегистрированного в столице. При этом указанные товары закупались на территории Украины за наличные без отражения данных операций в налоговом и бухгалтерском учетах.
Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты более 20,6 миллиона гривен налога на прибыль. Кроме того, в ходе совершения экспортных операций валютная выручка в страну не возвращалась.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) обязательных платежей) УК.
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