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 Политика Украины
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 Изменение порядка въезда на оккупированный полуостров должно упростить работу правозащитников, - "КрымSOS"

крым

Инициатива министерства по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц об изменении порядка въезда в Крым, которую 19 июня планирует рассмотреть Кабинет министров Украины, упростит правозащитникам въезд на оккупированные территории.

Об этом Крым.Реалии рассказала правозащитник, координатор общественной инициативы "КрымSOS" Тамила Ташева, сообщает Цензор.НЕТ.

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Она пояснила, что в данный момент процедура получения разрешения может "тянутся" больше месяца.

"Правозащитники должны получить рекомендательное письмо из министерства иностранных дел Украины, дальше обратиться в миграционную службу, через какое-то время они получают разрешение и проезжают. Если бы появилась какая-то база правозащитников и на границе они могли бы просто показывать документы - это упростило бы систему в разы", - добавила Ташева.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи сообщил, что министерство предлагает Кабмину упростить въезд на оккупированные территории Украины для правозащитников по специальному разрешению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупированный Крым - полигон для отработки подавления гражданской активности в России, - правозащитник

В 2014 году в Уголовный кодекс Украины была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.
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которую 19 июня планирует рассмотреть Кабинет министров Украины,Источник:https://censor.net.ua/n448385

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Назад в будущее??О_о
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Я не понял - в ЧЬЮ миграционную службу нужно идти с рекомендацией из МИД Украины? Кто дает разрешение на посещение Крыма?
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Если Вы иностранец, то для посещения Крыма
1. через Рашку - Вам нужно легально въехать в Рашку.
2. через Украину - Вам нужно легально въехать в Украину и получить специальное разрешение на посещение Крыма (не факт что дадут).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИзменение порядка въезда на оккупированный полуостров должно упростить работу правозащитников, - "КрымSOS"
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