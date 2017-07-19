 Изменение порядка въезда на оккупированный полуостров должно упростить работу правозащитников, - "КрымSOS"

Об этом Крым.Реалии рассказала правозащитник, координатор общественной инициативы "КрымSOS" Тамила Ташева, сообщает Цензор.НЕТ.
Она пояснила, что в данный момент процедура получения разрешения может "тянутся" больше месяца.
"Правозащитники должны получить рекомендательное письмо из министерства иностранных дел Украины, дальше обратиться в миграционную службу, через какое-то время они получают разрешение и проезжают. Если бы появилась какая-то база правозащитников и на границе они могли бы просто показывать документы - это упростило бы систему в разы", - добавила Ташева.
Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи сообщил, что министерство предлагает Кабмину упростить въезд на оккупированные территории Украины для правозащитников по специальному разрешению.
В 2014 году в Уголовный кодекс Украины была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.
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Назад в будущее??О_о
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1. через Рашку - Вам нужно легально въехать в Рашку.
2. через Украину - Вам нужно легально въехать в Украину и получить специальное разрешение на посещение Крыма (не факт что дадут).
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