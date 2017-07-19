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 Политика Украины
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 В Минске проходит заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, - Олифер

переговоры минск

В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - сообщила она.

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Как сообщалось ранее, на предыдущих переговорах в Минске не удалось договориться о начале освобождения пленных на Донбассе.


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Не видно нас ни спереди ни сзади значит мы в засаде!
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во время этого заседания просто по огромной необходимости должно висеть фото Золтана, как напоминание, что прозаседавшие так ничего и не делают,
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да насрать им на все фото - вот прямо сейчас сепары гупают из тяжёлой артиллерии по Авдеевке, а хохлогерои как крысы по щелям прячутся и молчат.....а потом приезжают на правый берег Днепра и рассказывают сказки - как они героически воюют и сколько их надо бесплатно в маршрутках катать за их подвиги - которых никто не видел....
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А кучма молодец . Нашел себе подработку . Иммунитет + деньги . Он до самой смерти будет в Минске работать .
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Кучма там и своим внукам работу обеспечил на века!!!!))))))))) боже - какие же хохлы лохи!!!!!
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сепарскую погань вижигать каленим железом и гнать с украинской земли
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место Кучми - за решеткой
а коль скоро Украину, на переговорах с хуйловскими педрилами представляют такие кончение мрази как Медведчук, Шуфрич и еже с ними, нетрудно предугадать к чему они приведут
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было бы ещё лучше, если бы Украину в Минске представляли Захарченко и Плотницкий - и Минский процесс сразу сдвинулся бы с мёртвой точки!!!!)))))
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Какие переговоры?С кем?Ведь вместо ДНР учреждено ООО "Малороссия".
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да хоть "Микророссия" - Пете всё равно - лишь бы война не кончалась!!!)))))))))
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А причем здесь Порошенко - войну начал Путлер и его приближенные.
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Сегодня День рождения у Гиви. Дай Бог ему здоровья!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Минске проходит заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, - Олифер
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