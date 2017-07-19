 В Минске проходит заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, - Олифер

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.
"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - сообщила она.
Как сообщалось ранее, на предыдущих переговорах в Минске не удалось договориться о начале освобождения пленных на Донбассе.
785 15
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Порошенко сравнил положение в оккупированном регионе Грузии с ситуацией на Донбассе(16)
"Нужно "дожимать" позицию по обмену заложников", - представитель Украины в ТКГ Айвазовская(12)
Актер Горбунов о России: "Мы обязаны примириться"(562)
Кризис доверия в ОБСЕ углубился из-за конфликта в Украине, - новый генсек ОБСЕ Гремингер(22)
Минские переговоры: кого в конечном итоге уговаривают? Кто уступает и чем?(3)
"Информацию передавала командиру одного из воинских подразделений, расположенных в городе Горловка", - СБУ задержала двух пособниц боевиков. ВИДЕО(62)
Рассчитываем, что новое руководство ОБСЕ сохранит внимание к Украине в контексте российской агрессии, - МИД(3)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а коль скоро Украину, на переговорах с хуйловскими педрилами представляют такие кончение мрази как Медведчук, Шуфрич и еже с ними, нетрудно предугадать к чему они приведут
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить