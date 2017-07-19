 Украина дважды отказала Грузии в выдаче Саакашвили, - глава Минюста Цулукиани

Об этом сообщила грузинский министр юстиции Тея Цулукиани, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Грузия Online.
"Я рада, что у наших украинских партнеров уточнена информация - да, это правда, что мы дважды официально обратились из Главной прокуратуры Грузии к украинской стороне с просьбой передать Саакашвили и дважды получили официальный отказ. Эта информация уже уточнена, это действительно так. Наша просьба была направлена, она была обоснованной. Отправлены доказательства и на основании этих доказательств украинская сторона может принять то решение, которое на данном этапе для нее уже приемлемо. Однако, разумеется, прокуроры продолжат сотрудничество. Как заявил Президент Украины, это не может быть политическим процессом, это вопрос доказательств и доказательства говорят в ущерб господину Саакашвили", - заявила Тея Цулукиани, отвечая на вопрос об экстрадиции бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.
Напомним, что в Грузии с официальным визитом находится президент Украины Петр Порошенко. Вчера журналисты ему не раз задавали вопрос о возможной экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Сначала Порошенко заявил, Грузия не обращалась к Украине с просьбой об экстрадиции, однако позже, в интервью "Общественному вещателю", он отметил, что перепроверил данную информацию и оказалось, что Грузия обращалась, но Украина ответила отказом.
По словам Порошенко, украинская сторона затребовала дополнительные материалы по вышеуказанному запросу.
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31 мая 2015, 14:24
Конституция Украины запрещает экстрадировать своего гражданина в другую страну.
У Грузии больше нет шансов потребовать от Украины экстрадиции находящегося в розыске новоназначенного главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили. Об этом заявила журналистам министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.
По ее словам, правовой шанс на это у Грузии исчерпан после получения экс-президентом Грузии украинского гражданства.
"Что касается уголовного преследования, мы должны понимать, что Конституция Украины запрещает экстрадировать своего гражданина в другую страну. Так как он (Саакашвили - ред.) получил украинское гражданство, для нас шанс экстрадировать его из Украины в Грузию с правой точки зрения исчерпан", - заявила она.
Так что непонятно почему муссируется эта тема, или может все-таки..? Скотоферме у власти не в первой Конституцию нарушать.
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