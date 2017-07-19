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 Политика Украины
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Все про:Грузия (3422) Саакашвили (1841) экстрадиция (297)

 Украина дважды отказала Грузии в выдаче Саакашвили, - глава Минюста Цулукиани

саакашвили

Грузия дважды официально обращалась к Украине с просьбой об экстрадиции экс-президента страны Михаила Саакашвили, однако оба раза получила отказ.

Об этом сообщила грузинский министр юстиции Тея Цулукиани, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Грузия Online.

"Я рада, что у наших украинских партнеров уточнена информация - да, это правда, что мы дважды официально обратились из Главной прокуратуры Грузии к украинской стороне с просьбой передать Саакашвили и дважды получили официальный отказ. Эта информация уже уточнена, это действительно так. Наша просьба была направлена, она была обоснованной. Отправлены доказательства и на основании этих доказательств украинская сторона может принять то решение, которое на данном этапе для нее уже приемлемо. Однако, разумеется, прокуроры продолжат сотрудничество. Как заявил Президент Украины, это не может быть политическим процессом, это вопрос доказательств и доказательства говорят в ущерб господину Саакашвили", - заявила Тея Цулукиани, отвечая на вопрос об экстрадиции бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не получала требование Грузии об экстрадиции Саакашвили, - Порошенко

Напомним, что в Грузии с официальным визитом находится президент Украины Петр Порошенко. Вчера журналисты ему не раз задавали вопрос о возможной экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Сначала Порошенко заявил, Грузия не обращалась к Украине с просьбой об экстрадиции, однако позже, в интервью "Общественному вещателю", он отметил, что перепроверил данную информацию и оказалось, что Грузия обращалась, но Украина ответила отказом.

По словам Порошенко, украинская сторона затребовала дополнительные материалы по вышеуказанному запросу.
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Вчера кто то писал что Петр будет договариваться о сдаче Михо - в точку попал !
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Отправят Миху прокацапленому "правительству" Грузии....
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Це Міхо сказав про їх "прокацапленість"? Чи хто?
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Чё, Петро, попал? Скажи, что Миха тогда был занят и строил дорогу на Рени.
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У Теи Цулукиани либо провалы в памяти, либо она немножко не в своем уме.

31 мая 2015, 14:24
Конституция Украины запрещает экстрадировать своего гражданина в другую страну.
У Грузии больше нет шансов потребовать от Украины экстрадиции находящегося в розыске новоназначенного главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили. Об этом заявила журналистам министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.
По ее словам, правовой шанс на это у Грузии исчерпан после получения экс-президентом Грузии украинского гражданства.
"Что касается уголовного преследования, мы должны понимать, что Конституция Украины запрещает экстрадировать своего гражданина в другую страну. Так как он (Саакашвили - ред.) получил украинское гражданство, для нас шанс экстрадировать его из Украины в Грузию с правой точки зрения исчерпан", - заявила она.

Так что непонятно почему муссируется эта тема, или может все-таки..? Скотоферме у власти не в первой Конституцию нарушать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина дважды отказала Грузии в выдаче Саакашвили, - глава Минюста Цулукиани
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