 Три экс-президента Польши обвинили власти страны в насаждении тирании и диктатуры

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.
С открытым обращением к польскому обществу под названием "Мы гражданки, мы граждане" выступили Лех Валенса, Александр Квасьневский, Бронислав Коморовский, а также ряд польских общественных и политических деятелей, пишет Gazeta Wyborcza.
"Мы, граждане, несмотря на разницу взглядов между нами, несмотря на партийную принадлежность, становимся на защиту наших прав. Становимся ради гражданской солидарности, которая родилась с крупнейшего в истории Европы мирного восстания, Польский август 1980 года. Мы боремся, поскольку проигранный бой за Верховный суд будет началом неограниченной тирании и диктатуры нынешнего правительства ", - говорится в обращении.
Как отмечают авторы обращения, они "совместно становятся к борьбе против Качиньского, поскольку будущие поколения не простят греха равнодушия и трусости".
Кроме того, они обвиняют партию "Право и Справедливость" в "грубом использовании" для достижения политических целей памяти о 95 погибших под Смоленском вместе с Лехом Качиньским.
Напомним, польское правительство и парламентское большинство, а также президент Анджей Дуда принадлежат к "Праву и Справедливости" (PiS). Партией руководит Ярослав Качиньский, брат-близнец президента, погибшего во время авиакатастрофы в Смоленске (Россия).
После победы представителей PiS на парламентских и президентских выборах руководство страны взяло курс на прокатолическую и националистическую политику, в т.ч. в отношениях с Украиной.
Партия "Право и Справедливость" пытается провести судебную реформу в Польше, предлагая изменения одновременно к трем законам - о Верховном суде, Национальном судебном совете и судах общей юрисдикции. При этом оппозиция и большинство судьей выступают против реформы и настаивают, что таким образом уничтожается независимость судов.
Перед этим в Польше имели место ожесточенные споры из-за новых законов об общественных объединениях и СМИ.
560 6
"Качиньский, помни - ты не Янукович, тебе некуда бежать": в Польше провели акции против судебной реформы. ФОТОрепортаж(25)
Эксгумации жертв Смоленской катастрофы показывают "безграничность русского варварства", - Качиньский. ВИДЕО(105)
Слова Макрона о Качиньском - неуместны и недопустимы, - МИД Польши(43)
Качиньский превзошел сам себя в непонимании украинской и польской истории, - Вятрович(81)
Тело президента Польши Качиньского, погибшего под Смоленском, будет эксгумировано, - Ярослав Качиньский(67)
Глава правящей партии Польши Качиньский назвал Волынскую трагедию "геноцидом"(270)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Шоколад… Кусочек за кусочком… Пока не станет так сладко, что перестанет быть больно.
Ответить