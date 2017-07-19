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Все про:диктатура (117) Качиньский Ярослав (43) Польша (3954)

 Три экс-президента Польши обвинили власти страны в насаждении тирании и диктатуры

качиньский польша протесты

Три бывших президента Польши считают, что реформа судебной системы, которую пытается провести в Польше правящая консервативная партия “Право и Справедливость” (PiS) Ярослава Качиньского, может закончиться установлением диктатуры

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

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С открытым обращением к польскому обществу под названием "Мы гражданки, мы граждане" выступили Лех Валенса, Александр Квасьневский, Бронислав Коморовский, а также ряд польских общественных и политических деятелей, пишет Gazeta Wyborcza.

"Мы, граждане, несмотря на разницу взглядов между нами, несмотря на партийную принадлежность, становимся на защиту наших прав. Становимся ради гражданской солидарности, которая родилась с крупнейшего в истории Европы мирного восстания, Польский август 1980 года. Мы боремся, поскольку проигранный бой за Верховный суд будет началом неограниченной тирании и диктатуры нынешнего правительства ", - говорится в обращении.

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Как отмечают авторы обращения, они "совместно становятся к борьбе против Качиньского, поскольку будущие поколения не простят греха равнодушия и трусости".

Кроме того, они обвиняют партию "Право и Справедливость" в "грубом использовании" для достижения политических целей памяти о 95 погибших под Смоленском вместе с Лехом Качиньским.

Напомним, польское правительство и парламентское большинство, а также президент Анджей Дуда принадлежат к "Праву и Справедливости" (PiS). Партией руководит Ярослав Качиньский, брат-близнец президента, погибшего во время авиакатастрофы в Смоленске (Россия).

После победы представителей PiS на парламентских и президентских выборах руководство страны взяло курс на прокатолическую и националистическую политику, в т.ч. в отношениях с Украиной.

Партия "Право и Справедливость" пытается провести судебную реформу в Польше, предлагая изменения одновременно к трем законам - о Верховном суде, Национальном судебном совете и судах общей юрисдикции. При этом оппозиция и большинство судьей выступают против реформы и настаивают, что таким образом уничтожается независимость судов.
Перед этим в Польше имели место ожесточенные споры из-за новых законов об общественных объединениях и СМИ.
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Та ерунда это все. Вот культ Бандеры в Украине вот это настоящая проблема и угроза для польской демократии
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мечта моего сына поселиться в Антарктиде, там где земля есть и нет экспедиций. Может и прав.
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Живи каждую секунду так, как будто это твоя последняя возможность поесть шоколад.
Шоколад… Кусочек за кусочком… Пока не станет так сладко, что перестанет быть больно.


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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТри экс-президента Польши обвинили власти страны в насаждении тирании и диктатуры
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