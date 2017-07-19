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 Политика Украины
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Все про:переселенцы (218) Министерство по вопросам оккупированных територий (155)

 МинВОТ отбирает 8-12 проектов до $400 тысяч на развитие общин, принявших наибольшее количество переселенцев. ИНФОГРАФИКА

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины объявляет начало конкурса субпроектов в рамках гранта Всемирного банка "Преодоление последствий конфликта, пилотный проект по восстановлению и развитию способностей".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте министерства.

Как отмечается, размер финансирования каждого пилотного проекта - от $100 тыс до $400 тыс. Всего для реализации будет отобрано 8-12 пилотных проектов на территории Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей. Реализация проектов запланирована на октябрь 2017 - июнь 2019 года.

Пилотные проекты будут реализовываться в следующих направлениях:
  • услуги в сфере здравоохранения и психологической поддержки;
  • расширение возможностей для получения доходов;
  • улучшение предоставления административных услуг;
  • социальная инфраструктура.
Читайте на "Цензор.НЕТ": На поддержку переселенцев из Крыма и Донбасса Украина потратила более 8 млрд гривен, - Минсоцполитики

Подробные условия участия в конкурсе по ссылке. Для подачи заявки необходимо заполнить аппликационную форму . Инфографику с условиями конкурса можно скачать здесь - subprojects .

В сообщении отмечается, что заявки принимаются до 14 августа 2017 включительно. Для подачи Заявок приглашаются городские советы, а также советы объединенных территориальных общин. Отбор пилотных проектов будет осуществлять конкурсная комиссия при Министерстве в конце августа 2017 года.

МинВОТ отбирает 8-12 проектов до $400 тысяч на развитие общин, принявших наибольшее количество переселенцев 01

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