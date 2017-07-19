 МинВОТ отбирает 8-12 проектов до $400 тысяч на развитие общин, принявших наибольшее количество переселенцев. ИНФОГРАФИКА

Как отмечается, размер финансирования каждого пилотного проекта - от $100 тыс до $400 тыс. Всего для реализации будет отобрано 8-12 пилотных проектов на территории Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей. Реализация проектов запланирована на октябрь 2017 - июнь 2019 года.
Пилотные проекты будут реализовываться в следующих направлениях:
- услуги в сфере здравоохранения и психологической поддержки;
- расширение возможностей для получения доходов;
- улучшение предоставления административных услуг;
- социальная инфраструктура.
Подробные условия участия в конкурсе по ссылке. Для подачи заявки необходимо заполнить аппликационную форму . Инфографику с условиями конкурса можно скачать здесь - subprojects .
В сообщении отмечается, что заявки принимаются до 14 августа 2017 включительно. Для подачи Заявок приглашаются городские советы, а также советы объединенных территориальных общин. Отбор пилотных проектов будет осуществлять конкурсная комиссия при Министерстве в конце августа 2017 года.