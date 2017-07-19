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 Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность, - куратор террористов от РФ Сурков

сурков

Помощник президента РФ Владислав Сурков провел в среду совещание с экспертами, на котором дал оценку заявлениям главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко, назвав главным в идее "воображаемого государства Малороссия" то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность.

Об этом сообщил РИА Новости участвовавший в совещании глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Это даже не стоит удостаивать ответом, - Госдеп США о заявлении боевиков про "Малороссию"

"Весь этот "хайп" по поводу воображаемого государства Малороссия в целом полезен. Главное здесь то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность. За всю Украину, а не за ее часть. То есть, на Украине идет гражданская война между людьми, которые по-разному видят будущее своей страны", - приводит Чеснаков слова Суркова.

"Частью всякой войны является война идеологическая, в которой противопоставляются слоганы и утопии", - добавил Чеснаков, цитируя слова помощника президента РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маккейн о "Малороссии": Амбиции Путина продвинулись. США должны ввести мощные санкции против РФ и предоставить Украине летальное оружие

"У Киева есть евроутопия. Донецк отвечает идеей Малороссии. Разгорается широкая внутриукраинская дискуссия, в которой видны уровень организации, аргументов и IQ спорящих сторон. Но тут уж, выражаясь по-малороссийски: яка держава, такой и IQ", - передает слова Суркова политолог.

Напомним, ранее Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство "Малороссия" как правопреемницу Украины - с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление террористов о "Малороссии" нужно рассматривать психиатрам и прокурорам, - Ирина Геращенко

Участники нормандского формата по Донбассу - Германия и Франция призвали Россию выступить с осуждением заявления руководства самопровозглашенной "ДНР" относительно установления нового государства под названием "Малороссия". Источник: /n448315
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ВОТ ЭТО ТОЧНО
ВКОЛОЛИ ДОЗУ УРА-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ДУРИ ГРАЖДАНАМ РОССИИ:

Слово «хайп» - это неологизм, который - нетрудно догадаться - пришел в русский язык из английского. С английского существительное «hype» буквально переводится как «навязчивая реклама; шумиха, ажиотаж». Существует созвучный глагол, который означает «раскрутить; раздуть». (В русском языке, кстати, производный глагол тоже есть, но, разумеется, представлен он в более привычном для носителей языка виде: «хайпить».)«Основной метод работы американских медиа - это hype. Первоначально это слово использовалось в Соединенных Штатах в 20-х гг. для обозначения дозы наркотиков. Это было сокращение от "hypodermic needle", "игла для подкожного впрыскивания"» - написано в книге американского медиаведа Дугласа Рашкоффа Осмелюсь предположить, что наркоманский контекст привносит в слово оттенок, обозначающий эйфорию и зависимость от информации.
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Треть россиян считают, что живут среди наркоманов

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/1027788/triet_rossiian_schitaiut_chto_zhivut_sriedi_narkomanov
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Дудаєв здається ... перегнув цього разу.. - зіграно якось все дуже тупорно..і тупо ..примітивно ..IQ мабуть сказується
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Сурков высказался против запрета на чиновничьи дома за рубежом, отметив особые нужды силовиков

Вице-премьер Владислав Сурков выступил против проекта федерального закона, запрещающего госслужащим владеть имуществом за рубежом. Согласно его заключению на скандальный законопроект, возможность владения домиками, квартирами и участками за границей следует оставить в том числе представителям силовых структур, пишут "Известия" со ссылкой на текст заключения.
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Спидозный сурок, когда получленцы возьмут штурмом Крым, тогда поверю в твои высеры.
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Таки да . Если за целостность Украины , то до конца . Курощуп Лондон решил брать , а Крым не могёт .
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А захарченка в курсе был ваще? Или это ему в пику сурок решил дать не менее ошеломляющий ответ на привет о малоросии...
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А вы видели методичку Суркова? Не? Тю, так ее можно скачать.....!!! Вот фото....
Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность, - куратор террористов от РФ Сурков - Цензор.НЕТ 8240
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Видать вирус или боярка косит не только захерченко и потницкого...Сурков присел на поставляемую сепарастам дурь?
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Фактически сурков подтвердил, что они хотят закинуть нам этот кусок говна, то есть дыру на своих условиях
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Сурок,тебя повесят не для того,чтобы убить. А,чтобы ты оставлся таким всегда )) И не старел.
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В российское руководство Всевышний отбирает особей с патологией мышления и логики - шутка у него такая.
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Лугандонцы, вас опять не слышат, вы орали "расея", а вас в Украину опять впихнуть пытаются
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коли путєнфюрер захоче почути думку лугандонців, він їм її озвуче
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Что ж ты им раньше об этом не рассказал, пОцаны четвертый год не знают за что воюют.
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У хуйла новая мантра - малороссия.....дебилизм идёт по кругу
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Ну, его и понять-то можно. Украина все дальше и дальше от него. Новороссия на территории юго-востока Украины не получилась. Сейчас попробует Малороссию от Донецка до Львова. А вдруг.
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Коли треба щось перевернути з ніг на голову-то це до Суркова.
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так она спит и видит себя канцлером всея ОРДЛО
:D

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а вы, Сурок, оружие им поставляете тоже ради целостности Украины?
Ты достойный ученик ху#ла, возьми с полки пирожок...
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Читайте между строк. Они хотят, что бы ордло заблокировало нам путь в ЕС и НАТО, находясь при этом в составе Украины
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Если бы Сурков им это не озвучил, эти имбецилы точно не смогли бы сформулировать, под каким соусом их в пушечное мясо записали...
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ну вот еще этого пропаГандона мы не читали...
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«Ваша великорусская мечта - сидя по горло в дерьме,
затащить туда всех остальных. Это и есть Русизм.»
Джохар Дудаєв
більше і додати нічого
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Є. Свобода очень роскошная вещь, не каждому по карману…Раб не стремящейся выйти из рабства,заслуживает двойного рабства.

Джохар Дудаев.
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Сурков мог такое сказать в 2014 году,а сейчас поезд ушёл,мы не такие слабые ,чтобы слушать, что говорит чеченский раб
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Кацапы свою политику толкают, а для Украины все кто живет на оккупированной территории виноваты в войне, с них все началось, а теперь молчат и терпят значит нравиться быть пособниками.
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Ну вот и как и предполагалось, раскрылись карты вчерашнего кипиша вылитого кремлевской куклой Захерченком. Теперь кремль пытается себя выставить якобы миротворцем якобы гражданской войны... Только никак не может объяснить что делают разейские войска в Украине?
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Понимаете в чём тут дело,если раньше фюрер пигмей с проэктом новоросия замахнулся на 8-9 областей,теперь с малоросией лысый окурок замахнулся на всю Украину
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как все переплелось. Гибрид на гибриде, гибридом погоняет. Гибридно-ордынская идеология: ложь - это правда, враги - это братья.
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Так вот, кто все "идеи" Кремля предлагает - Сурков! С российскими захватчиками и их марионетками дискуссию надо вести только через оптический прицел,пока не уберутся с нашей земли!
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Вот оно чё, Михалыч. Только пусть Сурков указывает что он имеет ввидо под обозначением Даунбас всего несколько раёнов дон.луг областей которые ценой ниимоверных усилий удалось захватить РФикам.
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а потім московити спалили весь Новгород, теж заради обьєдєнєнія
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Типа, "Мы их убиваем, чтобы заставить взять нас обратно в Украину"? Шедеврально. Первый раз в истории такое!
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Вон оно как, Михалыч!
Бандиты грабят банк для сохранности денег банка, террористы обстреливают города и поселки Украины, убивают украинцев "для ее целостности", а Вова Хуйло Крым украл для "неизменности международно признанных границ"!

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Пора их всех в Гаагу, а потом на электрический стул, "для поддержания здоровья"!

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[Homo russi, или Почему россияне не совсем люди » ЦЕНЗОРУ.НЕТ - Самые Свежие Новости России Украины и Мира]: Посмотри! http://censoru.net/19894-homo-russi-ili-pochemu-rossiyane-ne-sovsem-lyudi.html
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А что же будет с челюстью русскоговорящих ДНР? Они же украинский не а состоянии были выучить, а тут малоросский язык надо учить. Там хоть алфавит не на латинице?
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анекдот - лугандонцы выбороли права русскоязычных говорить на малоросском языке
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война гражданская, а воюют на территории Украины граждане расеи, обстрелы. техника и финансы - с росии, крым захватила росия, бойкот по боингу росия, террор в Украине - росия, не признает государство Украины - росия. Факт оккупации подтвержден документами ООН и Европы многократно.
сурков тоже потребляет тяжелые грибы как и захараст. Этот бред рассчитан на самих козломордых, которым что-то надо втирать.
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а кацапи, молодці, спочатку курощупа випускають, а потім цього клоуна хуйла!
і всі "ідеї-дисуксії" йдуть в ж-пу!!!
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Про IQ еще что-то развонялся, фашист расейский. Судя по желанию унизить Украину, достали мы его хорошо, какой бы IQ у нас ни был
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да нет, Оля, он просто прокомментировал этим именно тупость после перепоя захарки,прочтите еще раз
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"У Киева есть евроутопия. Донецк отвечает идеей Малороссии..."

То-то, бля, малокуесосы ломанулись за безвизом в Хунту.
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Российский нрав прославлен в мире,
его исследуют везде,
он так диковинно обширен,
что сам тоскует по узде.
И. Губерман

В 1812 году Наполеон, продвигаясь в глубь Российской империи, пытался на занятых территориях внедрять европейские порядки, или, как бы сейчас сказали, европейские ценности. По всей Европе он в этом деле весьма преуспел, получая весьма успешные результаты.
До Смоленской губернии это особых проблем не вызывало, так как те территории были не так давно подмяты русскими царями (немцами по национальности). Там реанимировались графства-герцовства, или создавались иные формы организации общественного управления. Мало того, эти земли предоставляли личный состав для пополнения Наполеоновской армии в весьма солидных количествах.
Следует заметить, что собственно Россия в те времена начиналась именно от Смоленска. Именно там во время войны 1812 года Кутузов подавлял крестьянские восстания, который носили массовый характер. Иначе говоря, война - войной, но подавление бунтов - дело святое. То бишь скрепное. Но речь о другом.
Каждая освобожденная французом деревня моментально присягала новому императору, что довольно просто объясняется. У раба нет родины, а есть хозяин. Иногда среди хозяев случается что-то вроде ротации. Всего делов-то. Что бывший барин изьяснялся по-французски, что новые хозяева. Кстати, здесь стоит упомянуть про Власова, Локотскую республику и т.п., т.е. про массовое православно-скрепное колаборанство 1941-1943 гг.
Однако стоит вернуться в 1812 год. По Москве развешивали сообщения, что народ таперичя свободен и рабство отменяется, а вскорости людишки получат и землю. Ну как в матушке Европе.
То что получилось с этой затеи поразило императора. Православный скрепный народ рынулся массово, но душевно убивать помещиков и их семьи. С особым одушевлением православные убивали попов. Потом освобожденный верующий крестьянин перепился награбленным алкоголем, забил на работу, на землю и вообще на все. Между прочим, то же самое повторилось в 1917-м.
Бедняга Наполеон ожидал что угодно, только не это. Он ведь принес свободу!
Когда императору объяснили популярно суть скрепного бытия и текущих событий, тому пришлось возвращать прежние порядки. Однако помещиков воскресить уже не удалось. Ужо народишко покуражился.
Кстати говоря, взбунтовавшиеся крестьяне, врываясь в уездные городки кричали на площадях, что это, мол вам не Пугачев, таперичя они всех перевешают.
Подавление было еще более жестоким, чем сам бунт, В этом Михаил Илларионович преуспел, в отличие от военных баталий. Именно здесь полностью раскрылся талант великого полководца. В свое время его учитель, Александр Васильевич, тоже весьма успешно вырывал ноздри у бунтовщиков-пугачевцев.
Вот именно отсюда и прорастают духовные скрепы. Несколько навскидку:
- Всякая власть от Бога!
- Москва - Третий Рим, а четвертому не бывати!
- Царь - наместник Бога на Земле.
- Я начальник - ты дурак, ты начальник - я дурак!
- Партия - наш рулевой!
- Вот приедет барин…
И вот обильно проросшие скрепы породили ватность.


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У-у-ууууууу . !! Да я вижу Сурков с Саней Захером родичи . !! И закусывали грибочками из одной банки . ! .
А говорили что он хоть и враг , но один их самых адекватных врагов ,, касабских политиков ..!!
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Если им тут офигиваем от таких речей, представляете, как гордым жителям "маладых республик" это слышать. Они, бедняги, уже и не знают кто они: новоросы, малоросы или просто дыровцы
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Про IQ правильно сказал , яка держава, такой и IQ , захарченко свой вообще сломал или потерял .
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Я все же думал, что он вменяемый, а ПОЛНЫЙ ИДИОТ! И этот МУДАК советник Путина?
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посмотришь на кацапских дебилоросов - уровень организации, аргументов и IQ на лице
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дааа, уж... скоро мы узнаем, что это Украина захотела отделиться от Дамбасса, а "великие народные лидеры великих народных республик" как умели пытались ее остановить, а поскольку опыта в таком благородном деле у них было мало, он призвали старшего, но умного брата и они уже вместе останавливали Украину..., ну а людей много положили, так это по неопытности, по наивности...
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СтрусИли пыль со старых конспектов? Да-да, УССР так и начиналась: харьковская Украина - это правильная Украина, киевская - нет. Львовская тем более. Ну а дальше Муравьёв и все причастные.
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Советскую Финляндию тоже хотели по такому рецепту слепить . Даже "законное правительство" приготовили , чтобы потом его на камуняцких штыках в Хельсинки посадить ... Но дали финны крепких звездюлей кацапам и те удовлетворились оккупированной Карелией , которую благополучно засрали ...
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интересно, ему уже рассказали, что он вчера нес ?
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ЛУНОФОБИЯ И АНТИСЕМИЗМ !
ДаЙТЕ ПАЦИЕНТУ ТАБЛЕТОЧКУ ! :D

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ёжатся перед ЕС и США, зубы заговаривают, чтоб не отдавать границу Украине и продолжают снабжать оружием и пушечным мясом
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Вообще кто сами себя называют великороссами-это больше вопрос к психиатрии.Англичане не называют себя великобританцами,Американцы- грандамериканцами.Нет супер пупер Французов.И только в России разбуди любую пьянь подзаборную - и он точно заявит что Великорос.Видать рос рос, да не вырос.
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Кремль воюет за продолжение колониальной зависимрсти всей Украины.
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А я думал оно от онкологии подыхает или это на него так химия влияет.
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Устал ненавидеть свою паспортную родину . Почему можно поменять фамилию или гражданство , а место рождения навсегда , как клеймо .
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Сопсна теперь все пазлы с "ниажиданым" высказыванием курощюпа встали на свои мета. Вскрылись и немного повоняли несколько протухших консерв. Запад с ленцой отреагировал на очередную бредятину, в Украине дружно заплевали невипенно заувалированую и хутрую шопистец кремлядскую инициативу. От и весь результ Сурковской медиаоперации.
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Чмо путинское. По его логике мы должны убивать европейцев, чтоб вступить в ЕС.
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... Но тут уж, выражаясь по-малороссийски: яка держава, такой и IQ" Источник: https://censor.net.ua/n448379
Этим сурков хотел унизить Украину и украинцев. А ведь действительно, где услышу про "мышебратья", добрососедство, дружбу между нашим народом и вислоухим стадом - буду сразу бить в сторону звука без зазрения совести.
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В цю маячню, можно було б поверить,як би не Крым
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Гитлер, Сталин, Бандера с Шухевичем -- тоже видели разным будущее Украины. Но только последние хотели его видеть украинским!
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Как с х@йлами вроде Сцуркова общаться нужно:

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Украина воюет за свою независимость чмо ты конченое...идиот безмозглый, когда ваша недострана перестанет существовать все бедствия прекратятся и я уверен что уровень бандитизма и терроризма сократится во много раз, нужно всего лишь уничтожить вашу говноРашку, если вы не хотите по нормальному. Баран тупорылый...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДонбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность, - куратор террористов от РФ Сурков
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