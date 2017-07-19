 Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность, - куратор террористов от РФ Сурков

Об этом сообщил РИА Новости участвовавший в совещании глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, передает Цензор.НЕТ.
"Весь этот "хайп" по поводу воображаемого государства Малороссия в целом полезен. Главное здесь то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность. За всю Украину, а не за ее часть. То есть, на Украине идет гражданская война между людьми, которые по-разному видят будущее своей страны", - приводит Чеснаков слова Суркова.
"Частью всякой войны является война идеологическая, в которой противопоставляются слоганы и утопии", - добавил Чеснаков, цитируя слова помощника президента РФ.
"У Киева есть евроутопия. Донецк отвечает идеей Малороссии. Разгорается широкая внутриукраинская дискуссия, в которой видны уровень организации, аргументов и IQ спорящих сторон. Но тут уж, выражаясь по-малороссийски: яка держава, такой и IQ", - передает слова Суркова политолог.
Напомним, ранее Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство "Малороссия" как правопреемницу Украины - с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.
Участники нормандского формата по Донбассу - Германия и Франция призвали Россию выступить с осуждением заявления руководства самопровозглашенной "ДНР" относительно установления нового государства под названием "Малороссия". Источник: /n448315
3819 99
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Перестрелка между боевиками и "правоохранителями" "ДНР": один военный и двое "милиционеров" убиты, еще пятеро участников - ранены, - ГУР(0)
Одесский ТЮЗ отменил выступление российской актрисы Гришаевой, посетившей оккупированный Крым(33)
Кабмин разрешил выдавать иностранцам спецразрешения на въезд в Крым для оказания правовой помощи(9)
Боевики "ЛНР" похитили в Луганске Романа Сагайдака, - Казанский. ФОТО(29)
Среди российских коллаборантов и оккупантов ширяться слухи о замене Захарченко и Плотницкого – Тымчук(0)
Порошенко сравнил положение в оккупированном регионе Грузии с ситуацией на Донбассе(16)
Украина и Грузия не могут стать на путь присоединения к НАТО, пока на их территории находятся войска РФ, - сенатор США(108)
Ответить
Ответить
Ответить
ВКОЛОЛИ ДОЗУ УРА-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ДУРИ ГРАЖДАНАМ РОССИИ:
Слово «хайп» - это неологизм, который - нетрудно догадаться - пришел в русский язык из английского. С английского существительное «hype» буквально переводится как «навязчивая реклама; шумиха, ажиотаж». Существует созвучный глагол, который означает «раскрутить; раздуть». (В русском языке, кстати, производный глагол тоже есть, но, разумеется, представлен он в более привычном для носителей языка виде: «хайпить».)«Основной метод работы американских медиа - это hype. Первоначально это слово использовалось в Соединенных Штатах в 20-х гг. для обозначения дозы наркотиков. Это было сокращение от "hypodermic needle", "игла для подкожного впрыскивания"» - написано в книге американского медиаведа Дугласа Рашкоффа Осмелюсь предположить, что наркоманский контекст привносит в слово оттенок, обозначающий эйфорию и зависимость от информации.
Ответить
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/1027788/triet_rossiian_schitaiut_chto_zhivut_sriedi_narkomanov
Ответить
Ответить
Вице-премьер Владислав Сурков выступил против проекта федерального закона, запрещающего госслужащим владеть имуществом за рубежом. Согласно его заключению на скандальный законопроект, возможность владения домиками, квартирами и участками за границей следует оставить в том числе представителям силовых структур, пишут "Известия" со ссылкой на текст заключения.
Ответить
Ответить
Ответить
сам курю..друзьям советую...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
:D
Ответить
Ты достойный ученик ху#ла, возьми с полки пирожок...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
затащить туда всех остальных. Это и есть Русизм.»
Джохар Дудаєв
більше і додати нічого
Ответить
Джохар Дудаев.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Бандиты грабят банк для сохранности денег банка, террористы обстреливают города и поселки Украины, убивают украинцев "для ее целостности", а Вова Хуйло Крым украл для "неизменности международно признанных границ"!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
сурков тоже потребляет тяжелые грибы как и захараст. Этот бред рассчитан на самих козломордых, которым что-то надо втирать.
Ответить
і всі "ідеї-дисуксії" йдуть в ж-пу!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
То-то, бля, малокуесосы ломанулись за безвизом в Хунту.
Ответить
Ответить
его исследуют везде,
он так диковинно обширен,
что сам тоскует по узде.
И. Губерман
В 1812 году Наполеон, продвигаясь в глубь Российской империи, пытался на занятых территориях внедрять европейские порядки, или, как бы сейчас сказали, европейские ценности. По всей Европе он в этом деле весьма преуспел, получая весьма успешные результаты.
До Смоленской губернии это особых проблем не вызывало, так как те территории были не так давно подмяты русскими царями (немцами по национальности). Там реанимировались графства-герцовства, или создавались иные формы организации общественного управления. Мало того, эти земли предоставляли личный состав для пополнения Наполеоновской армии в весьма солидных количествах.
Следует заметить, что собственно Россия в те времена начиналась именно от Смоленска. Именно там во время войны 1812 года Кутузов подавлял крестьянские восстания, который носили массовый характер. Иначе говоря, война - войной, но подавление бунтов - дело святое. То бишь скрепное. Но речь о другом.
Каждая освобожденная французом деревня моментально присягала новому императору, что довольно просто объясняется. У раба нет родины, а есть хозяин. Иногда среди хозяев случается что-то вроде ротации. Всего делов-то. Что бывший барин изьяснялся по-французски, что новые хозяева. Кстати, здесь стоит упомянуть про Власова, Локотскую республику и т.п., т.е. про массовое православно-скрепное колаборанство 1941-1943 гг.
Однако стоит вернуться в 1812 год. По Москве развешивали сообщения, что народ таперичя свободен и рабство отменяется, а вскорости людишки получат и землю. Ну как в матушке Европе.
То что получилось с этой затеи поразило императора. Православный скрепный народ рынулся массово, но душевно убивать помещиков и их семьи. С особым одушевлением православные убивали попов. Потом освобожденный верующий крестьянин перепился награбленным алкоголем, забил на работу, на землю и вообще на все. Между прочим, то же самое повторилось в 1917-м.
Бедняга Наполеон ожидал что угодно, только не это. Он ведь принес свободу!
Когда императору объяснили популярно суть скрепного бытия и текущих событий, тому пришлось возвращать прежние порядки. Однако помещиков воскресить уже не удалось. Ужо народишко покуражился.
Кстати говоря, взбунтовавшиеся крестьяне, врываясь в уездные городки кричали на площадях, что это, мол вам не Пугачев, таперичя они всех перевешают.
Подавление было еще более жестоким, чем сам бунт, В этом Михаил Илларионович преуспел, в отличие от военных баталий. Именно здесь полностью раскрылся талант великого полководца. В свое время его учитель, Александр Васильевич, тоже весьма успешно вырывал ноздри у бунтовщиков-пугачевцев.
Вот именно отсюда и прорастают духовные скрепы. Несколько навскидку:
- Всякая власть от Бога!
- Москва - Третий Рим, а четвертому не бывати!
- Царь - наместник Бога на Земле.
- Я начальник - ты дурак, ты начальник - я дурак!
- Партия - наш рулевой!
- Вот приедет барин…
И вот обильно проросшие скрепы породили ватность.
Ответить
А говорили что он хоть и враг , но один их самых адекватных врагов ,, касабских политиков ..!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ДаЙТЕ ПАЦИЕНТУ ТАБЛЕТОЧКУ ! :D
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Этим сурков хотел унизить Украину и украинцев. А ведь действительно, где услышу про "мышебратья", добрососедство, дружбу между нашим народом и вислоухим стадом - буду сразу бить в сторону звука без зазрения совести.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить