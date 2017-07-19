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 Лидеры пророссийской оппозиции Черногории, обвиняемые в попытке госпереворота, предстанут перед "судом века"

черногория

Сегодня Верховный суд Черногории начинает рассмотрение дела о попытке государственного переворота во время прошлогодних выборов, которое уже окрестили "судом века".

Об этом сообщает Balkaninsight, передает Цензор.НЕТ.

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В попытке государственного переворота в целом обвиняются 14 человек. Кроме лидеров оппозиции Андрия Мандича и Милана Кнежевича, по данному делу проходят граждане России и Сербии.

Политиков обвиняют в преступном сотрудничестве с иностранными спецслужбами с целью совершения террористических актов и подрыва конституционного строя. Им грозит 15 лет лишения свободы. Оба лидера оппозиции в свою очередь заявляют, что имеют дело с политическим преследованием.

Двух граждан России, Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова, будут судить заочно. Им предъявили обвинения в совершении уголовных преступлений и актов против конституционного строя Черногории, а также в терроризме.

Впервые в истории Черногории судебный процесс будет транслироваться в прямом эфире.

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схоже Чорногорія закупила партію русафобії в Україні
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Надеюсь суд у них нормальный.Не как в Украине. Где выпускают убежать.
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Когда предстанут перед судом регионалы ?
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Посмотрим на этот суд. Возможно, что по его итогам стоит подумать о т.н. "прецедентном праве".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛидеры пророссийской оппозиции Черногории, обвиняемые в попытке госпереворота, предстанут перед "судом века"
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