 Лидеры пророссийской оппозиции Черногории, обвиняемые в попытке госпереворота, предстанут перед "судом века"

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В попытке государственного переворота в целом обвиняются 14 человек. Кроме лидеров оппозиции Андрия Мандича и Милана Кнежевича, по данному делу проходят граждане России и Сербии.





Политиков обвиняют в преступном сотрудничестве с иностранными спецслужбами с целью совершения террористических актов и подрыва конституционного строя. Им грозит 15 лет лишения свободы. Оба лидера оппозиции в свою очередь заявляют, что имеют дело с политическим преследованием.





Двух граждан России, Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова, будут судить заочно. Им предъявили обвинения в совершении уголовных преступлений и актов против конституционного строя Черногории, а также в терроризме.



