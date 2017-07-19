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 Политика Украины, Киевские новости
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 Задержанный за пьяную стрельбу в Киеве экс-сотрудник ГУР Конотопенко был уволен еще весной, - Минобороны

сбу скандал удостоверение пьяный конотопенко

Задержанный за пьяную стрельбу в Киеве бывший сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Александр Конотопенко был уволен с военной службы весной 2017 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.

"Задержанный в Киеве работниками правоохранительных органов гражданин Конотопенко О.В. проходил службу в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Весной 2017 года он был уволен с военной службы", - сказано в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что сейчас продолжается расследование относительно наличия у этого гражданина удостоверения сотрудника ГУР МО Украины. "Предварительные версии - халатность должностных лиц относительно изъятия удостоверения во время увольнения или подделка", - указано в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в столице пьяный военнослужащий устроил стрельбу из пистолета во дворе жилого дома на Оболони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяный полковник Конотопенко, задержанный в Киеве, попадался и раньше нетрезвым за рулем и имеет коллекцию "ксив" ГУР, СБУ, МВД, - Синицын. ФОТОрепортаж
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всё перечисленое, если бабок занесёт.
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так нам давно уже написали-разрешение на оружие, а это значит почти невиновный в стадии афекта.
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И не только весной но и год назад . Знаем, слышали уже такие гуморески !
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о, у нас тоже научились задним числом увольнять.
дурной пример - заразителен.
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Да вы шо?! И откуда...у него же ксив от всех силовых структур...Пусть ещё скажут что под прикрытием жизнью рисковал.
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Ну, это они руководству расскажут потом, когда будут отмазывать.
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При всех своих мелких недостатках главное, что полковник не продался ФСБ и является патриотом.
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А если копнуть? Там и ксивы мордора найдутся......
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Главное - не попасться этому "патриоту" под пьяную руку, когда он буде в очередной раз шмалять из своего ствола.
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а, что, по вашему патриот тот, кто в пьяном виде управляет транспортным средством, в трусах и в майке стреляет из пистолета, материться и ксивами поддельными пользуется? Его ещё не проверяли на эту тему
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И портреты пукина в бардачке, и колорадская ленточка на антенне и под кителем расейский триколор......
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Старое совковое фуфло, коли не отобраны удостоверения и табельное оружие. Или он стрелял из подарочного? Предположить, что у него не отобрали удостоверение по халатности можно но, тогда это влечёт ответственность руководителя отдела кадров.
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Як він звільнений, то звідки зброя? А посвідчення просто не здав.
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Ты процедуру окончания работы представляешь?Идет он домой и упирается в закрытую дверь,где ищ окошка просят сдать оружие,корочки и ключи от кабинета.
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В дверь он не упирается но, и не всё так сложно чтобы растянутся на месяца. Вряд ли он имел на себе многомиллионную материальную ответственность.
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Ну что ж, ларчик просто открывался. Розвязки долго ждать не пришлось, халатность или подделка, хм. Теперь осталось выяснить историю двух других ксив. Ждём версии СБУ и МВД.
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Если был уволен, то при увольнении обязан был сдать свои документы !! откуда они у него ?!! Туфта это все, не верю ! Кнура уволили задним числом "!!
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ага, а потом, когда востановят опять морочится с льготами?
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Если б этот баран предъявил удостоверение судьи (депутата..),

то точно "строились" бы уже патрульные (и их начальство).

Пока будет НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ- шансов на порядок нет.

Так- единичный цирк.
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В жаркий летний день пошел к ручью напиться, но не дошел - напился раньше.
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Короче,чувак под прекрытием,внедрялся в банду алконафтов,та расчитал силы
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халатность... я себе представляю, сколько таких "вояк" с ксивами по халатности "сделали" себе убд...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗадержанный за пьяную стрельбу в Киеве экс-сотрудник ГУР Конотопенко был уволен еще весной, - Минобороны
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