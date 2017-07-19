 Задержанный за пьяную стрельбу в Киеве экс-сотрудник ГУР Конотопенко был уволен еще весной, - Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.
"Задержанный в Киеве работниками правоохранительных органов гражданин Конотопенко О.В. проходил службу в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Весной 2017 года он был уволен с военной службы", - сказано в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что сейчас продолжается расследование относительно наличия у этого гражданина удостоверения сотрудника ГУР МО Украины. "Предварительные версии - халатность должностных лиц относительно изъятия удостоверения во время увольнения или подделка", - указано в сообщении.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в столице пьяный военнослужащий устроил стрельбу из пистолета во дворе жилого дома на Оболони.
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дурной пример - заразителен.
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то точно "строились" бы уже патрульные (и их начальство).
Пока будет НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ- шансов на порядок нет.
Так- единичный цирк.
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