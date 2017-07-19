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 Политика Украины
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Все про:депутат (2991) партия (409) политика (3228) Райнин (71)

 Партии обязаны нести политическую ответственность за депутатов, обвиняемых в коррупции, - Райнин

райнин

Глава администрации президента Украины Игорь Райнин считает, что партии должны нести политическую ответственность за депутатов в своих рядах, которые были обвинены в коррупционной деятельности, однако ответственность должно нести и общество.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Политическую ответственность нести обязаны. Но это также вопрос и к обществу. Именно люди в момент голосования дают политическую оценку и политикам, и партиям. Здесь и возникает политическая ответственность", - сказал он, отвечая на вопрос о том, должны ли нести ответственность, в том числе политическую, партии, которые взяли к себе людей, обвиняемых в коррупционной деятельности.

И.Райнин отметил, что политические силы также должны пресекать популизм и политическое мошенничество.

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"Сами политические силы должны пресекать популистские обманы населения и политическое мошенничество. Если они политики, конечно. Суть политики не в обмане, а в последовательных действиях и ответственной государственной позиции", - добавил глава АП.

Кроме того, И.Райнин выразил мнение, что депутатская неприкосновенность представляет проблему, а позиция президента заключается в отмене этой нормы как таковой.

"Я думаю, что есть гораздо более важная проблема - это наличие неприкосновенности. Позиция президента по этому вопросу очень четкая - это отмена нормы о неприкосновенности. Все равны перед законом, и это абсолютно логично", - рассказал И.Райнин.
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Подивимось як Райнін буде нести кримінальну відповідальність за свою діяльність в банді рошена. Прийде чесно в суд з повинною чи буде переховуватись по закордонах?
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В Україні поки немає жодної справжньої політичної партії. Та й політиків, по великому рахунку.
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ага ЩАС)))
партії за свої передвиборнв програми не несуть ніякої відповідальності))))
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Ответственность должны нести все.В том числе и президент.За пиз *ежь.
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как красиво поет на словах.
ну так возьмите, и начните на своем примере с БПП.
пусть партия начнет отвечать в конце-концов за своих депутатов.
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Говорят, что парламентариев президент Порошенко специально пугает "недоторканністю" и подвешивает для того, чтобы: 1. расценки за голоса в Раде снизить 2. чтобы заставить парламентариев проголосовать за антинародные, антисоциальные и антиконституционные законы, которые готовит этот парламент, правительство и СНБО. Все эти анти-законы называются реформами - пенсионной, медицинской, земельной и об оккупированных территориях.


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Партия войны- это регионалы под разными названиями партий не должны вообще существовать.
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а ещё проще сказать, что электорат в ответе за кого голосовал.
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"Сами политические силы должны пресекать популистские обманы населения и политическое мошенничество. Если они политики, конечно. Суть политики не в обмане, а в последовательных действиях и ответственной государственной позиции", - добавил глава АП.
Источник: https://censor.net.ua/n448376

Как он точно сказал. МолодЭц. (ирония и сарказм)
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цікава постановка)) питання!
тобто недоторканність депутанів і влади можна не знімати, поки в Україні не свідомий народ!
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Депутаты не могут сдать друг друга, потому что они все повязаны вместе. Об этом заявил народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович, комментируя в прямом эфире телеканала NewsOne четырехдневное заседание регламентного комитета ВР по снятию депутатской неприкосновенности с ряда народных депутатов по запросу Генпрокуратуры.
"Я, увы, как пророк предсказывал это еще задолго до заседаний регламентного комитета. Своих не сдадут, никого не посадят. Мы все с вами наблюдали это растаптывание генпрокурора в прямом эфире, мне даже его жалко было. И мы должны понять: никакой борьбы с коррупцией нет и не будет. Это цирк, сериал, мыльная опера, бесконечная "Изаура". Мы наблюдаем крах борьбы с коррупцией Это полная дискредитация государственных институций и полное к ним пренебрежение", - заявил политик.
"Три года было достаточно, чтобы расследовать преступления на Майдане, вернуть "деньги Януковича", предъявить все реальные доказательства ворам прежнего режима и перекрыть кислород нынешним ворам. И что мы видим? Все люди Януковича разгуливают по Европе, с них Интерпол все снял, против самого Януковича ничего не могут сделать, куда уплыли деньги - непонятно, что было на Майдане - непонятно, куда летали вертолеты за налоговиками-коррупционерами и куда они прилетели - непонятно, а помните - еще громко и торжественно прямо на заседании Кабмина надевали-защелкивали наручники на Бочковского, он теперь в суде все восстановил. Над нами издеваются открыто, ничего делать не собираются", - подчеркнул парламентарий.
"Сейчас неделя работа будет в ВР, а потом долгий-долгий отпускной период, чтобы успеть откупиться-сторговаться, как беглые Онищенко или Клюев. У меня вообще создается впечатление, что они построили банду, в которой своих не сдают, потому что, если бы это было государство, то работали бы законы, казнокрадов и воров бы сажали!", - резюмировал Рабинович.


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о, це) так, навіть ригі піаряться на шоколадних! Партии обязаны нести политическую ответственность за депутатов, обвиняемых в коррупции, - Райнин - Цензор.НЕТ 7526
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У нас в стране, к сожалению, больше развита не честь мундира или политическая ответственность, а круговая порука - воровской менталитет у абсолютного большинства наших политиков.
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Так.И при тому,що завжди люди виновати,а не вони
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Ну так это ты Райнин к хозяину обращайся, как там называется БПП - имени кого?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПартии обязаны нести политическую ответственность за депутатов, обвиняемых в коррупции, - Райнин
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