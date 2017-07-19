 Партии обязаны нести политическую ответственность за депутатов, обвиняемых в коррупции, - Райнин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Политическую ответственность нести обязаны. Но это также вопрос и к обществу. Именно люди в момент голосования дают политическую оценку и политикам, и партиям. Здесь и возникает политическая ответственность", - сказал он, отвечая на вопрос о том, должны ли нести ответственность, в том числе политическую, партии, которые взяли к себе людей, обвиняемых в коррупционной деятельности.
И.Райнин отметил, что политические силы также должны пресекать популизм и политическое мошенничество.
"Сами политические силы должны пресекать популистские обманы населения и политическое мошенничество. Если они политики, конечно. Суть политики не в обмане, а в последовательных действиях и ответственной государственной позиции", - добавил глава АП.
Кроме того, И.Райнин выразил мнение, что депутатская неприкосновенность представляет проблему, а позиция президента заключается в отмене этой нормы как таковой.
"Я думаю, что есть гораздо более важная проблема - это наличие неприкосновенности. Позиция президента по этому вопросу очень четкая - это отмена нормы о неприкосновенности. Все равны перед законом, и это абсолютно логично", - рассказал И.Райнин.
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партії за свої передвиборнв програми не несуть ніякої відповідальності))))
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ну так возьмите, и начните на своем примере с БПП.
пусть партия начнет отвечать в конце-концов за своих депутатов.
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Источник: https://censor.net.ua/n448376
Как он точно сказал. МолодЭц. (ирония и сарказм)
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тобто недоторканність депутанів і влади можна не знімати, поки в Україні не свідомий народ!
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"Я, увы, как пророк предсказывал это еще задолго до заседаний регламентного комитета. Своих не сдадут, никого не посадят. Мы все с вами наблюдали это растаптывание генпрокурора в прямом эфире, мне даже его жалко было. И мы должны понять: никакой борьбы с коррупцией нет и не будет. Это цирк, сериал, мыльная опера, бесконечная "Изаура". Мы наблюдаем крах борьбы с коррупцией Это полная дискредитация государственных институций и полное к ним пренебрежение", - заявил политик.
"Три года было достаточно, чтобы расследовать преступления на Майдане, вернуть "деньги Януковича", предъявить все реальные доказательства ворам прежнего режима и перекрыть кислород нынешним ворам. И что мы видим? Все люди Януковича разгуливают по Европе, с них Интерпол все снял, против самого Януковича ничего не могут сделать, куда уплыли деньги - непонятно, что было на Майдане - непонятно, куда летали вертолеты за налоговиками-коррупционерами и куда они прилетели - непонятно, а помните - еще громко и торжественно прямо на заседании Кабмина надевали-защелкивали наручники на Бочковского, он теперь в суде все восстановил. Над нами издеваются открыто, ничего делать не собираются", - подчеркнул парламентарий.
"Сейчас неделя работа будет в ВР, а потом долгий-долгий отпускной период, чтобы успеть откупиться-сторговаться, как беглые Онищенко или Клюев. У меня вообще создается впечатление, что они построили банду, в которой своих не сдают, потому что, если бы это было государство, то работали бы законы, казнокрадов и воров бы сажали!", - резюмировал Рабинович.
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