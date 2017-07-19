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 Перестрелка между боевиками и "правоохранителями" "ДНР": один военный и двое "милиционеров" убиты, еще пятеро участников - ранены, - ГУР

разведка

На оккупированной территории Донбасса произошло вооруженное столкновение между военными 1 АК ВС РФ и "правоохранителями" "ДНР", есть убитые и раненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.

"Во время вооруженного столкновения между личным составом одного из подразделений 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК (Донецк) ВС РФ и представителями т.н. "правоохранительных органов ДНР" убит один военнослужащий и двое "милиционеров", еще пятеро участников конфликта получили ранения", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось ранее, во время задержания группы боевиков-дезертиров на Донбассе убиты трое и ранены семеро военных оккупационных войск.
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