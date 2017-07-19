EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины
  2162  36
Материалы по теме:
Все про:Крым (20158) Одесса (5739) Россия (71461) актриса (5)

 Одесский ТЮЗ отменил выступление российской актрисы Гришаевой, посетившей оккупированный Крым

крым одесса гришаева

Одесский театр юного зрителя в среду, 19 июля, сообщил о том, что спектакль "Варшавская мелодия" с участием российской актрисы Нонны Гришаевой отменен. В 2016 году она незаконно заезжала в Крым с территории соседней России.

Спектакль был запланирован на 21 июля - день 45-летия актрисы. Причины его отмены на сайте театра не сообщаются, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Также читайте: В отношении посетившей оккупированный Крым российской актрисы Гришаевой будем действовать по закону, - Госпогранслужба

Перед этим одесское отделение Всеукраинского объединения "Свобода" направило обращение к главе Службы безопасности Украины, а также к главе Государственной пограничной службы с требованием отреагировать на запланированный визит в Одессу российской актрисы Нонны Гришаевой. В отделении партии отметили, что летом 2016 года Гришаева нарушила порядок пересечения государственной границы Украины, заехав на территорию аннексированного Крыма с территории соседней России.

Нонна Гришаева также находится в базе лиц украинского сайта "Миротворец".

Госпогранслужба Украины с начала года выносит решения о запретах на посещение страны для тех российских артистов, кто в обход украинского законодательства посещал аннексированный Россией Крым.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский музыкант Шнуров о концертах в оккупированном Крыму: "Без разницы, где выступать". ВИДЕО

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тётка талантливая, спору нет, но... ватнику пинок под зад, пусть шабашат теперь по своим теренам, знали, что по чём
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хоть бы один раз, хоть кто-то мозги включил и спросил у Украины разрешения выступать в Крыму. Прецидент был бы бомбовый, руцкие вроде как вопят "крым наш", а разрешение выступать спрашивают у Киева
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
там актер с женой отказались ехать в Крым,т к у него в Киеве родственники,еще с ними их напарник по спектаклю тоже(в лицо их знаю фамилии нет-в кацапии известные)Так что на кого то запрет все таки действует)
 показать весь комментарий
Ответить
 
надо было разрешить с анонсом и широким освещением в прессе - "Доход от выступления одесский ТЮЗ направит в поддержку ВСУ в зоне АТО..." Нужно перенимать методы древнего народа...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отличная идея! Она в Украину не успееет приехать, будет давать показания кацапскому следкому "где и при каких обстоятельствах познакомилась в Правым Сектором, адреса, явки и пароли и т.д..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Alex Fahrer - ага.., а в первых рядах на концерте посадить несколько офицеров ВСУ...и что бы кто то с ПС шевроном цветы в конце вручил..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а ещё можно на госуровне принять типа постановления или закона, что все кацапские артисты-гастролёры, независимо от того хорошие они или плохие, посещали Крым в обход или нет, но все без исключения платят типа отдельного налога (сбора) из сумм вырученного гонорара от выступлений в Украине. Причём прописать в законе, что этот сбор целевой - идёт на военные нужды Украины против кацапской агрессии на Донбассе.
Вот вам и решение проблемы с кацапскими гастролёрами абсолютно безболезнным, а даже полезным для Укарины путём. Они сами сюда не поедут, иначе по приезду в кацапию из ждёт возбуждение уголовного дела, типа как на нашу Аду Роговцеву следком возбудил дело за якобы финансирование ВСУ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Напишут одно, а бабло все равно распилят по своему.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если Лорак выступает и пользуется бешеным спросом на птицефермах в нарассии, то почему бы Гришаевой не выступать на наших свинофермах? Симметричный ответ, так сказать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Изумленных русским миром свинок, пока в шоковом состоянии, легче колоть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну так, рузьгим духом буде трохи повонювати. Тут ви праві.
 показать весь комментарий
Ответить
 
и как вы потом будете смотреть в эти глаза головы на мясном рынке?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зізнаюся, я трохи остовпів: я ж тільки хотів, щоб Гришаєва виступала на свинофермах... А на рахунок здати її на м"ясний ринок мені якось не приходило в голову...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ahmad‏ @AlAhmediya 8 ч.8 часов назад
19.07.1930 - Финляндия депортировала из страны всех лидеров финской компартии в расею.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То может из-за неё Леха Горбунов о "нужно дружить" вспомнил?!
Как-то по таймингу совпадает...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дональд Трамп‏ @DonaldJTrump71 16 ч.16 часов назад
Малороссия - это неплохое название России без Дальнего Востока, Сибири, Карелии, Кавказа... Захарченко просто опередил время!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нона гоу хоум
Хотя в фильмах "КвартетаИ" отжигала достойно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кукольный театр ее примет, в роли "голос Мальвины"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нефиг нафиг! гастролируйте у себя на Мацковии , на китайской Сибири.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ай йа йай...как же мы теперь без руцкаго иськусьтва ...благо на росее много талантов :D

 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОдесский ТЮЗ отменил выступление российской актрисы Гришаевой, посетившей оккупированный Крым
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти