 Одесский ТЮЗ отменил выступление российской актрисы Гришаевой, посетившей оккупированный Крым

Спектакль был запланирован на 21 июля - день 45-летия актрисы. Причины его отмены на сайте театра не сообщаются, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Перед этим одесское отделение Всеукраинского объединения "Свобода" направило обращение к главе Службы безопасности Украины, а также к главе Государственной пограничной службы с требованием отреагировать на запланированный визит в Одессу российской актрисы Нонны Гришаевой. В отделении партии отметили, что летом 2016 года Гришаева нарушила порядок пересечения государственной границы Украины, заехав на территорию аннексированного Крыма с территории соседней России.
Нонна Гришаева также находится в базе лиц украинского сайта "Миротворец".
Госпогранслужба Украины с начала года выносит решения о запретах на посещение страны для тех российских артистов, кто в обход украинского законодательства посещал аннексированный Россией Крым.
Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.
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Вот вам и решение проблемы с кацапскими гастролёрами абсолютно безболезнным, а даже полезным для Укарины путём. Они сами сюда не поедут, иначе по приезду в кацапию из ждёт возбуждение уголовного дела, типа как на нашу Аду Роговцеву следком возбудил дело за якобы финансирование ВСУ.
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19.07.1930 - Финляндия депортировала из страны всех лидеров финской компартии в расею.
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Как-то по таймингу совпадает...
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Малороссия - это неплохое название России без Дальнего Востока, Сибири, Карелии, Кавказа... Захарченко просто опередил время!
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Хотя в фильмах "КвартетаИ" отжигала достойно
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