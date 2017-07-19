 Гройсман: Необходимо безотлагательно провести работу над Мемориалом Героям Небесной Сотни. Это очень важно

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Правительство незамедлительно приняло необходимые для этого нормативные акты.
Премьер-министр Владимир Гройсман сделал акцент на том, что работу над памятником героям Небесной Сотни необходимо провести безотлагательно.
"Мы должны формировать национальную память, - сказал Гройсман, - Это трагические страницы нашей истории и мы должны увековечить Героев надлежащим образом, это очень важно".
Напомним, ранее Кабинет Министров принял решение о проведении открытого международного конкурса на создание проекта строительства Мемориала Героев Небесной Сотни.
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але ж всі пам"ятають про ГЕРОЇВ!!!
вічна їм пам"ять і СЛАВА УКРАЇНІ !
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Так вот, пусть помнят.
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