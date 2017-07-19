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 Политика Украины, Общество
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 Гройсман: Необходимо безотлагательно провести работу над Мемориалом Героям Небесной Сотни. Это очень важно

гройсман

Сегодня на заседании правительства министр культуры Евгений Нищук сообщил о ходе проведения конкурса проектов и сооружения Мемориала Героям Небесной Сотни.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Правительство незамедлительно приняло необходимые для этого нормативные акты.

Премьер-министр Владимир Гройсман сделал акцент на том, что работу над памятником героям Небесной Сотни необходимо провести безотлагательно.

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"Мы должны формировать национальную память, - сказал Гройсман, - Это трагические страницы нашей истории и мы должны увековечить Героев надлежащим образом, это очень важно".

Напомним, ранее Кабинет Министров принял решение о проведении открытого международного конкурса на создание проекта строительства Мемориала Героев Небесной Сотни.
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герои Небесной Сотни такого ублюдка как Гройсман- коктейлями молотова б забросали.
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Кращий Меморіал --це підняття рівня життя народа!!!)))
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Нормальное правительство такие работы не пиарят, а тихонько делают.
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Да иму по шарабану. У него метки в Америке и в европе., этому гандону некогда ....
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вже 3.5 років пройшло! а все рішення приймаються!!!
але ж всі пам"ятають про ГЕРОЇВ!!!
вічна їм пам"ять і СЛАВА УКРАЇНІ !
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в Бога верит не тот кто ходит в церковь, и несёт бабло на отмоливание своих грехов, а тот, кто грехов не совершает.
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згоден з вами - Бог повинен бути в душі людини, в її голові!
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Гройсик сегодня плооодооовитый, ну, как кролик, ей-богу!!!
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та ты его сегодня уже три раза переплюнул в своей "плодовитости".
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пізно вова, тебе, злодюгу-співучасника злочинів януковоча і рошенівського бариги, це не врятує
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а потім, коли прийде час, всіх разом посадити за всі їхні подвиги
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Неа, о Сладчайше-шаКАЛаднєнький!!! За твоїми коллєгами хрін поспієш...
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Да, это очень важно. А то некоторые граждане Украины стали потихоньку забывать, какой ценой досталась им независимость Украины. Ездят отдыхать в Крым, на заработки в РФ, демонстрируют с "ленточками" и забывают - или, скорее, не хотят знать - о том, как оно было.
Так вот, пусть помнят.
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Це той гройсман який тітушок з Вінниці організовував проти патріотів. Кріт гнида.
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Бери лопату, толстый и вперед. Нефик скиглиты. Как твой друг Азарыч говорил...
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Карьера Гройсмана напоминает карьеру коня Инцитата, которого Калигула представил римскому сенату, как уже случившийся факт- он(Инцитат) не только является гражданином Рима ,но и сенатором, с последующим назначением консулом. Так вот, Гройсман, хорош тебе вещать или "ржать", давай делами доказывай, а не искры копытами выбивать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман: Необходимо безотлагательно провести работу над Мемориалом Героям Небесной Сотни. Это очень важно
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