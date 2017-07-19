 Кабмин разрешил выдавать иностранцам спецразрешения на въезд в Крым для оказания правовой помощи

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.
Кабмин дополнил перечень случаев, когда иностранным гражданам, либо лицам без гражданства дается специальное разрешение на въезд в Крым, нормами о необходимости предоставления правовой защиты лицам, права, свободы и законные интересы которых были нарушены органами оккупационной власти, их должностными и служебными лицами.
При этом выдача таких разрешений происходит исключительно по представлению и по согласованию с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, которое информирует Министерство иностранных дел.
Такая же процедура применяется при выдаче спецразрешения на поездку в Крым иностранцам в составе независимых правозащитных миссий.
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