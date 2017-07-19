EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины
  443  9
Материалы по теме:
Все про:Кабмин (10407) Крым (20158) правозащитники (462) разрешение (75)

 Кабмин разрешил выдавать иностранцам спецразрешения на въезд в Крым для оказания правовой помощи

крым

Кабинет министров Украины разрешил выдачу специального разрешения на въезд в оккупированный Россией Крым иностранцам для оказания правовой помощи.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Оккупированный Крым - полигон для отработки подавления гражданской активности в России, - правозащитник

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Кабмин дополнил перечень случаев, когда иностранным гражданам, либо лицам без гражданства дается специальное разрешение на въезд в Крым, нормами о необходимости предоставления правовой защиты лицам, права, свободы и законные интересы которых были нарушены органами оккупационной власти, их должностными и служебными лицами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резолюция ООН по Крыму даст возможность родственникам политзаключенных донести свою ситуацию до международных органов, - правозащитник

При этом выдача таких разрешений происходит исключительно по представлению и по согласованию с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, которое информирует Министерство иностранных дел.

Такая же процедура применяется при выдаче спецразрешения на поездку в Крым иностранцам в составе независимых правозащитных миссий.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тепер мафія ще поторгує спецдозволами для поїздок в Крим!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это всего лишь первый шаг к выдаче пропусков всем желающим. За соответствующее количество звонкого шекеля, естественно. Далее пойдут спецпоезда и поплывут спецпароходы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно какое еще правовое поле может быть на территории захваченной террористами? Может еще соевая власть признает крымские документы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а шо вы валнуетесь??? спец разрешения есть у шахтеров метивестуголь Ахметова которые в ополчение и без проблем оформляют пенсии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Горойсман лично распорядился выплачивать пенсии всем новопросам
 показать весь комментарий
Ответить
 
Такой громкий пук в воздух! Без российской визы никого не пустят. И политикам такого уровня этого не знать нельзя!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин разрешил выдавать иностранцам спецразрешения на въезд в Крым для оказания правовой помощи
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти