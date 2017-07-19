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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10407) Гройсман (3187) реформы (2746)

 Гройсман назвал ключевые приоритеты до конца года: пенсионная, образовательная и медицинская реформы, а также концепция земельной

гройсман

Ключевыми приоритетами украинского правительства на второе полугодие 2017 года являются пенсионная, образовательная реформы, реформа здравоохранения, разработка земельной реформы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в ходе заседания Кабинета Министров в среду.

Премьер отметил, что также приоритетом является улучшение бизнес-климата, продолжение реформы государственной службы.

"Есть много задач в нашем плане действий, но на самом деле ключевые задачи такие: нам необходимо завершить пенсионную реформу, нам необходимо принять закон об образовании, завершить наработку концепции в интересах украинского фермерства относительно земельных отношений, здравоохранение - принятие пакета законопроектов о реформе", - сказал он.

Премьер отметил, что также приоритетом является улучшение бизнес-климата, продолжение реформы государственной службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отчет правительства Гройсмана: добыча собственного газа, рост зарплат, ремонт дорог
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Какие вопросы конкретно к Гройсмана?Худой Азиров был лучше?
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хрена мясо 120грн и масло по 30 ? хрена с октября цена на газ повышается на 20%? хрена цена собственного газа-такая же как и российская? хрена все в убытках, а только ублюдки при власти типа гройсмана жиреют и держат миллионы наличкой? хрена я этих ублюдков налогами должен кормить? а порохоботам- ногой в рыло
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Я не защищаю Гройсмана, но...
А помните, как при Я. и Ко было? ))) Напомнить??? ))))

Как говаривал Я.: "Нужно провести 21 реформу, и украинцам будет больно 21 раз".
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Верховная рада в очередной раз проголосовала за изменения в государственном бюджете. Причем удивительно точно нашлось 226 необходимых голосов.
https://goo.gl/mnnEXQ

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Тут делов не на одну пятилетку. Стратегии нет, значит и толку от этого всего - немного.
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да.посмотри в теме где он трындит про зарплаты и газ
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Кажется, это и в адрес Азарова я слышал.
В адрес других премьеров - я тоже это слышал.
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Ключевым приоритетом соевых на этот год должно быть обеспечение себе и своим байстрюкам безопасного коридора в Ростов
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Гройсмана посадила в премьерское кресло несуществующая парламентская коалиция, поэтому, если говорить о правительстве, надо признать: оно является нелегитимным и, собственно говоря, в условиях парламентско-президентской республики, в которой мы теоретически проживаем, это своего рода ноу-хау.
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Чудесно! Даёшь возвращение Кабмина Азарова. )))))
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ВИННИЦКИЙ ГЕШЕФТНЫЙ ТОРГАШ РЕХВОРМАТОР ПОТОМУ И ЖИЗНЬ В СТРАНЕ ТАКАЯ.

Гройсман назвал ключевые приоритеты до конца года: пенсионная, образовательная и медицинская реформы, а также концепция земельной - Цензор.НЕТ 2231
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Да чего уж там мелочиться.
Сразу нужно поставить в план до конца 2017 холодный термоядерный синтез, телепортацию и машину времени. Уверен, такому гению, как Гройсман, это - на раз.
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... и очереное повышение цены на газ (на 19% процентов) для населения! Ты дыщ.
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А ключевым приоритетом, в этом году, будет повышение цен на всё.
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А так работают власти во всех странах! Изучайте историю.
И поймете, что нигде (!) власть не любят. Ни в какой стране.
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Не любить и НЕНАВИДЕТЬ - это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
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Все достижения Верховой Рады восьмого созыва находятся где-то между слов НИХУЯ и ОХУЕЛИ.

Хроники Хунты‏ @JuntaChronicles 6 год.6 годин тому
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман назвал ключевые приоритеты до конца года: пенсионная, образовательная и медицинская реформы, а также концепция земельной
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