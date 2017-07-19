 Гройсман назвал ключевые приоритеты до конца года: пенсионная, образовательная и медицинская реформы, а также концепция земельной

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в ходе заседания Кабинета Министров в среду.
Премьер отметил, что также приоритетом является улучшение бизнес-климата, продолжение реформы государственной службы.
"Есть много задач в нашем плане действий, но на самом деле ключевые задачи такие: нам необходимо завершить пенсионную реформу, нам необходимо принять закон об образовании, завершить наработку концепции в интересах украинского фермерства относительно земельных отношений, здравоохранение - принятие пакета законопроектов о реформе", - сказал он.
Премьер отметил, что также приоритетом является улучшение бизнес-климата, продолжение реформы государственной службы.
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А помните, как при Я. и Ко было? ))) Напомнить??? ))))
Как говаривал Я.: "Нужно провести 21 реформу, и украинцам будет больно 21 раз".
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https://goo.gl/mnnEXQ
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В адрес других премьеров - я тоже это слышал.
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Сразу нужно поставить в план до конца 2017 холодный термоядерный синтез, телепортацию и машину времени. Уверен, такому гению, как Гройсман, это - на раз.
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И поймете, что нигде (!) власть не любят. Ни в какой стране.
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Хроники Хунты @JuntaChronicles 6 год.6 годин тому
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