 При установке растяжки с гранатой подорвался пьяный военный 1 АК ВС РФ, еще четверо получили тяжелые ранения, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.
"При установке растяжки в состоянии алкогольного опьянения с использованием гранаты Ф-1 вблизи собственной позиции погиб военнослужащий 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ, еще четверо получили тяжелые ранения. Командование полка в докладе высшему руководству выдало потери личного состава как следствие "обстрела сил АТО", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, во время задержания группы боевиков-дезертиров на Донбассе убиты трое и ранены семеро военных оккупационных войск.
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