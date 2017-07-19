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 Политика Украины
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Все про:Добкин (1014) залог (290) Колесников (1173) Новинский (363)

 За Добкина внесены все 50 миллионов гривен залога

добкин

За депутата Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина внесли 50 миллионов гривен залога его коллеги по партии Вадим Новинский и Борис Колесников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Оппоблока".

"Я благодарен своим товарищам. Они приняли решение (внести залог. - Ред.) без меня, всего лишь поставив меня об этом в известность. Это один из прекрасных моментов, которые называют товариществом", - заявил Добкин.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Спортивный костюм, кроссовки. Сухари вы принесете", - нардеп Добкин готовится к аресту и привез в ВР "тревожный" чемоданчик. ВИДЕО

По его словам, первую часть залога в размере 30 миллионов гривен внес Вадим Новинский, вторую - в размере 20 миллионов - Борис Колесников.

Также отмечается, что сейчас адвокаты Добкина готовят апелляцию на решение суда о его аресте.

"Мы будем готовить заявление в Апелляционный суд, где мы хотим обжаловать решение суда первой инстанции, потому что я считаю, что я не опасный человек для государства, меня незачем прятать и изолировать от общества в тюрьму", - сказал Добкин.

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Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал Добкина на два месяца с альтернативой внесения залога в 50 млн гривен. На внесение залога у нардепа есть 5 суток.

13 июля Верховная Рада проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности Добкина, а также одобрила его задержание и арест. 14 июля Генпрокуратура вручила ему подозрение по статье "мошенничество" и "превышение служебных полномочий". По данным ГПУ, Добкин может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.


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50, а сколько награбил? Хорошие друзья по партии
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ну да ну да-его коллеги по партии, хорошая и богатая партия* читать с иронией*
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Барыги набарыжили в разы больше,есть чем откупиться у офшорника!
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Допа сказал друзьям по партии, что героя из себя корчить не будет и всех сдаст. Вот им и пришлось скинуться на залог. )
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Какой там опасный? Нет полезнее функционера, чем Допа, вместе с Гепой, канешна...
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Особенно понравилось. " Внесены ВСЕ" 50 млн, можно печатать миниатюрными.
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Не товариществом ЭТО называется а КРУГОВАЯ ПОРУКА БАНДИТОВ и ВОРОВ и выплатили они из вашего ОПИЗД.ЦИОННОГО СХОДНЯКА..
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Не мешало бы и Колесников проверить а то о нем что то не слышно было в последнее время. В ТИХОМ ОМУТЕ....
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Надеюсь, что он убежит. Хоть какая-то польза будет!
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100%. Пусть лучше бежит, притом не один, а вместе с поручителями и подельниками, всей рыго-кацапской шоблой, подальше пусть из Украины валят. Потому как сегодняшняя власть их садить не будет, даже если вдруг и захочет посадить - не посадит в силу разных причин, например из-за непрофессионализма следователей и некачественно построенного следствия. Если даже с этим звёзды совпадут, то в крайнем случае - суд отпустит. Про суд пояснять не надо и так всё ясно.
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Новинський назбирав з парафіян ФСБшного патріархату...
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Це ще раз доказує що суми застави мають бути набагато більші - у 10 разів як мінімум. Хай повертають вкрадене! І треба звернути увагу на суд і суддів - спільників злочинців і потенційних злодіїв сепаратистів.
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взагалі відмінити застави по корупційним справам
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тю. та шо им 2 ляма зелени? тьфу! там лярдами надо было заставу делать.

печально, шо это украденные у нас деньги.
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"Мы будем готовить заявление в Апелляционный суд, где мы хотим обжаловать решение суда первой инстанции, потому что я считаю, что я не опасный человек для государства, меня незачем прятать и изолировать от общества в тюрьму", - сказал Добкин."

Нююю опасный, нє опасный -луччче, на всякий случай, казнить а потом и помиловать-
реабилитировать мона...

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за одного уепка депутата 50 лямов...
их бы в госпитали военные - пацанам на выздоровление..
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А если еще учесть, что есть такое понятие как возврат судебного залога, то нахрена вообще весь этот цирк...
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Обещал что выкупать себя не будет)) даже до апелляции не подождал...не пацан
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деньги то есть, но все они бизнесмены и просто так деньги не дадут, только под проценты. Дело в том, что любой подозреваемый никогда не вносит залог от своего имени, если он конечно не полный идиот. Т.к. деньги подозреваемого, в т.ч. и залог всегда можно конфисковать по приговору суда или использовать для удовлетворения заявленных в уголовном производстве гражданских исков о возмещении ущерба. А деньги залогодателей -"третьих лиц " всегда нужно возвращать собственнику, если подозреваемый-обвиняемый за время расследования и судебного рассмотрения не нарушил условий меры пресечения. Добкин может быть кем угодно, но он точно не идиот
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Т.е. Добкин, надеясь сбежать от следствия, внёс через корешей залог, который будет обращён в пользу государства?
Если Новинский знает, что Добкин слиняет, то денег на залог не дал бы?
Осталось дождаться финала дела и узнать судьбу залога.
По Вашей логике - если Добкин сбежит, то деньги его?
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не думаю что он сбежит. Смысл? Залог то внесен и он не в СИЗО...а дело будет долго расследоваться, потом долго рассматриваться в суде, ..на каждом этапе можно затянуть и/или порешать. По Гепе самому дело рассматривается уже очень давно.
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если и ставать на лыжи, то только перед оглашением приговора, причем не в первой инстанции, а в апелляции . Раньше суды если давали реальный срок, то одновременно меняли меру пресечения на содержание под стражей, сей час этого не делают...
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Деньги Гепы,это как грев в Общаке на откуп Допы....
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хіба не вигідно? вкрав 250 млн, а заплатив 50 млн- офіційна корупція на державному рівні, такого лицемірства світ ще не знав! подякуємо парашенку за файну судову реформу! хіба цим гнидам наперед не було відомо, що всі злодюги будуть користатися цією можливістю втікти від відповідальності? а далі ще знайдуть якусь статтю закону на кшталт тієї, що використав рошенівський суд щоб закрити кримінальну справу проти генерала назарова заднім числом і все..... рошену слава! доки не буде заборони вносити заставу по корупційним статтям, доти триватиме це знущання над пам`яттю загиблих на Майдані і над здоровим глуздом
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теперь надо посадить новинского и колесникова. А кто внесет застави за них - садить далее по очереди. В конце-концов, храбрых и богатых вносить застави не окажется, и хоть один рыг реально будет сидеть. А так - цирк на дроті.

А новинского и колесникова по любому давно надо было посадить.
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Бедненькие, как же они раскошелились, видно, отдали последнее...
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на фронте гибнут бойцы, а эта жирная особь, продававшая Украину за недорого врагу, за 50 украденных лямов вышла на волю. По нем плачет тюрьма с конфискацией, а оно "у друзей денег отдолжило". Ну сука, дождутся все эти шоколадно-вафельные рыги.
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Ублюдки депутаты внесли украденные у Украинского Народа деньги за ублюдка корупционера .
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Рубить,,,Рубить руки и головы -только так спасём страну от питарасов-другого выхода не вижу, имхо.
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3 года назад эта допа-дупа в компании с гепой махали на улице триколором, призывая к насильственному свержению власти в Украине. И хоть бы хрен, как с гуся вода! Вот это правосудие!
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З таким щастям і чому Добкін-старшой не в СІЗО?... До речі, звідки така купа бабла і чи заплатили спонсори всі податки з тих 50 лямів?...😕😕😕
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А на себя потом у Новинского хватит? Или "прихожане" Московского сатаната насбирают в церквях...
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ВОТ И ПОВСПЛЫВАЛИ СОУЧАСТНИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ !!!
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Бедуины пля, как же они теперь харчеваться будут? Это типа у этого упыря не было 50 -ка так на шопинг и мороженое?
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Очень жаль Добкина. Очень жаль, что его не расстреляют.

Хроники Хунты‏
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"Я благодарен своим товарищам. Они приняли решение (внести залог. - Ред.) без меня, всего лишь поставив меня об этом в известность...."
Поставили в известность что отдавать будет вдвое...
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"паспорта неету? - гони монету. монеты нет? - садись в тюрьму."
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вася путает круговую поруку с товариществом...ибо если бы не внесли- ляпнул бы про новинского или колесникова чтото )
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Это называется не ТОВАРИЩЕСТВО , А КРУГОВАЯ ПОРУКА !
ВАМ - УРОДАМ ОСТАЛОСЬ НЕ ДОЛГО ЦАРСТВОВАТЬ НАД НАРОДОМ УКРАИНЫ , ВАШЕ ВРЕМЯ ПОДХОДИТ К КОНЦУ И ВЫ БУДЕТЕ ЖЁСТКО НАКАЗАНЫ САМИМ НАРОДОМ , ВМЕСТЕ С ВАШИМ КУКЛОВОДОМ ПОРОШЕНКО !
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