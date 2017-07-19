 За Добкина внесены все 50 миллионов гривен залога

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Оппоблока".
"Я благодарен своим товарищам. Они приняли решение (внести залог. - Ред.) без меня, всего лишь поставив меня об этом в известность. Это один из прекрасных моментов, которые называют товариществом", - заявил Добкин.
По его словам, первую часть залога в размере 30 миллионов гривен внес Вадим Новинский, вторую - в размере 20 миллионов - Борис Колесников.
Также отмечается, что сейчас адвокаты Добкина готовят апелляцию на решение суда о его аресте.
"Мы будем готовить заявление в Апелляционный суд, где мы хотим обжаловать решение суда первой инстанции, потому что я считаю, что я не опасный человек для государства, меня незачем прятать и изолировать от общества в тюрьму", - сказал Добкин.
Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал Добкина на два месяца с альтернативой внесения залога в 50 млн гривен. На внесение залога у нардепа есть 5 суток.
13 июля Верховная Рада проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности Добкина, а также одобрила его задержание и арест. 14 июля Генпрокуратура вручила ему подозрение по статье "мошенничество" и "превышение служебных полномочий". По данным ГПУ, Добкин может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.
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печально, шо это украденные у нас деньги.
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Нююю опасный, нє опасный -луччче, на всякий случай, казнить а потом и помиловать-
реабилитировать мона...
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уепкадепутата 50 лямов...
их бы в госпитали военные - пацанам на выздоровление..
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Если Новинский знает, что Добкин слиняет, то денег на залог не дал бы?
Осталось дождаться финала дела и узнать судьбу залога.
По Вашей логике - если Добкин сбежит, то деньги его?
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http://u-news.com.ua/46870-dobkina-sdelali-geroem-russkogo-shansona.html
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А новинского и колесникова по любому давно надо было посадить.
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Хроники Хунты
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Поставили в известность что отдавать будет вдвое...
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ВАМ - УРОДАМ ОСТАЛОСЬ НЕ ДОЛГО ЦАРСТВОВАТЬ НАД НАРОДОМ УКРАИНЫ , ВАШЕ ВРЕМЯ ПОДХОДИТ К КОНЦУ И ВЫ БУДЕТЕ ЖЁСТКО НАКАЗАНЫ САМИМ НАРОДОМ , ВМЕСТЕ С ВАШИМ КУКЛОВОДОМ ПОРОШЕНКО !
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