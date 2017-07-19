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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Кабмин (10407) Нацполиция (8090) Гройсман (3187) преступность (1031)

 Количество уголовных правонарушений в Украине сократилось. Общая преступность идет на спад, - Гройсман

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время отчета правительства рассказал о работе правоохранительной системы в Украине.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Гройсмана, Национальной полиции Украины удалось добиться серьезных успехов в снижении уровня преступности и раскрываемости преступлений.

"У нас есть довольно позитивная динамика. 15 тысяч патрульных полицейских уже работают в новых подразделениях Национальной полиции Украины. Я подчеркну одну важную вещь и хочу, чтобы вы обратили на это внимание: сократилось количество уголовных правонарушений. Общая преступность идет на спад и это очень хороший показатель", - сообщил Гройсман.

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По словам премьера, люди должны жить в безопасности.

"Количество умышленных убийств в Украине уменьшилось на 16%, тяжких телесных - на 18%, разбоев - на 26%, краж - на 15%. В том числе серьезно вырос уровень раскрываемости преступлений. Это говорит о том, что новая полиция начинает нарабатывать опыт", - отметил премьер-министр.

Напомним, как сообщил ранее первый заместитель министра МВД Сергей Яровой в Украине был всплеск преступности в 2014 - начале 2015 годов. В первом полугодии 2017 года зафиксировано снижение уголовных правонарушений. Часть из них напрямую связаны с гибридной войной, которую Россия ведет против Украины.

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Будемо чесними, влада вже в 2014 році не мала жодного впливу на ситуацію в Україні і зараз влада тупо малює собі гарну фейкову статистику щоб показати результати своєї фейкової діяльності. Але реальність далека від фейкової статистики влади! Княжичі - це катастрофа якої не було за всю історію сучасного Києва, збройні напади, пограбування розбій, все це було неможливо уявити ще три роки тому! Аваков не розуміє проблематики і має йти з посади, всі ці ручні менти які готові стріляти в активістів, ветеранів та волонтерів це теж не професіонали а бики! Потрібно гнати з влади ідіотів та биків!
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Совок. В чистом виде. Выполнить и перевыполнить.
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ой выпускник ли, большой вопрос!
Такие корочки легко можно было на винницком базаре выменять на ростовку трусов
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В смысле всех героев Майдана и воинов АТО пересадили по тюрьмам.
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володька рассказывает сегодня про достижения его команды реформаторов самой же команде на заседании КМ. Во дает)))))
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так це нормально)))
сам себе не похвалиш, інші будуть казати, що ти не працюєш)))
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Там прикол в том, что о проведенных реформах он рассказывает тем, кто их проводил))))
И верят же друг другу ))))
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так а шо?! краще вірити своїм, тим більше вони про "реформи" знають всьо,
і підкажуть йому - це нормально - в них!
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Только в центре Киева за последний год расстреляны/взорваны Вороненков, Шеремет, полковник разведки. Это называется "спад"?
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А ведь каждое правительство и каждый президент проводит реформы. Где результат?
Ну нельзя на олигархическом фундаменте ничего построить. Не сломав эту систему, никакие реформы не получатся априори.
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Это шутка такая? К сожалению преступность не пошла на спад, а вот количество осуждённых за крупные и особо крупные стремиться к "0". (благодаря судам)
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Слушаю яго и думаю: пизздецц!!!! дибил. Украинцы радуйтесь !!!! это наш ПАН!
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Стадо НОДовцев приехала в Одессу., которое прикрывает сбу., тоесть готовится слив Одессы
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где падает преступность чудовище? В Конча-заспе? Или как там оно пишется? Ты тварь говорящая выйди на улицу к народу и подыши вместе с нами. Зеков и наркоманов по улицам просто пздц сколько
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Хлопцем!!! пришла пора піздди цю владу., больно
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Хех, а у мене бокове скло в машині того тижня розбили, відеорегістратор вкрали,- видно злодюги були не в курсі улучшенія крімінагєнной абстановки.)))
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Ну, я уже неоднократно отмечал, что у винницких в кумирах "дорогой Леонид Илльич" с его "эйфорией". Другого они не видели в своей жизни. Им хорошо жилося, а их отцам хорошо воровалося при Брежневе. Слушая восторженые речи о их успехаз мне постоянно вспоминаются слова из старой песни из советских времё:
"Эфемерное счастье, наполнило медом эфир.
Славим радость большого труда, непонятного смыслом своим.
Славим радость побед, по малейшему поводу - пир.
И уж лучше не думать, что завтра настанет за ним
."
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Это у на какие то разные Украины....Ну 5 % властных и их семей с обслугой и реальных жителей страны Украина.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоличество уголовных правонарушений в Украине сократилось. Общая преступность идет на спад, - Гройсман
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