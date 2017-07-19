 Количество уголовных правонарушений в Украине сократилось. Общая преступность идет на спад, - Гройсман

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам Гройсмана, Национальной полиции Украины удалось добиться серьезных успехов в снижении уровня преступности и раскрываемости преступлений.
"У нас есть довольно позитивная динамика. 15 тысяч патрульных полицейских уже работают в новых подразделениях Национальной полиции Украины. Я подчеркну одну важную вещь и хочу, чтобы вы обратили на это внимание: сократилось количество уголовных правонарушений. Общая преступность идет на спад и это очень хороший показатель", - сообщил Гройсман.
По словам премьера, люди должны жить в безопасности.
"Количество умышленных убийств в Украине уменьшилось на 16%, тяжких телесных - на 18%, разбоев - на 26%, краж - на 15%. В том числе серьезно вырос уровень раскрываемости преступлений. Это говорит о том, что новая полиция начинает нарабатывать опыт", - отметил премьер-министр.
Напомним, как сообщил ранее первый заместитель министра МВД Сергей Яровой в Украине был всплеск преступности в 2014 - начале 2015 годов. В первом полугодии 2017 года зафиксировано снижение уголовных правонарушений. Часть из них напрямую связаны с гибридной войной, которую Россия ведет против Украины.
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Такие корочки легко можно было на винницком базаре выменять на ростовку трусов
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сам себе не похвалиш, інші будуть казати, що ти не працюєш)))
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И верят же друг другу ))))
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і підкажуть йому - це нормально - в них!
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Ну нельзя на олигархическом фундаменте ничего построить. Не сломав эту систему, никакие реформы не получатся априори.
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"Эфемерное счастье, наполнило медом эфир.
Славим радость большого труда, непонятного смыслом своим.
Славим радость побед, по малейшему поводу - пир.
И уж лучше не думать, что завтра настанет за ним
."
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