 Кабмин вскоре запустит обновленный интернет-портал, где можно будет получить электронные госуслуги, - Гройсман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы ввели сначала 6 электронных услуг, но до конца года их будет намного больше и самое главное, что это - пилотные проекты, на которых мы вырабатываем собственный опыт. Я бы очень хотел, чтобы каждый гражданин Украины, зайдя на портал Кабинета министров Украины, который в ближайшее время будет обновлен, мог иметь возможность получить любую государственную услугу без контакта с чиновником", - сказал премьер в ходе заседания Кабинета министров Украины в среду.
В.Гройсман отметил, что уже 1 тыс. семей воспользовались возможностью в электронном виде оформить помощь при рождении ребенка. Также начинается ввод объектов в эксплуатацию в электронном виде после из постройки.
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