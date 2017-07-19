EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины
  1127  31
Все про:Кабмин (10407) медицина (1582) Минздрав (1406) отчет (275) Гройсман (3187) реформы (2746)

 "В закон о медреформе внесли 800 поправок. Кто бы не критиковал новую систему, она нужна людям", - Гройсман

гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман во время отчета правительства сообщил о ходе медреформы в Украине.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам премьера, МОЗ удалось закупить 20 тыс. стентов для больных кардиологическими патологиями в Украине.

"Раньше на эти деньги мы могли купить только 12 тыс. стентов. Это значит, что 8 тыс людей получат возможность провести бесплатное стентирование за те же деньги", - сообщил премьер.

По его словам, Минздраву удалось закупить стенты по самой дешевой цене за последние годы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформы медицины и образования будут приоритетными на следующей сессии Рады, - Парубий

Также он сообщил, что в стране появится 13 кардиоцентров и в ближайшее время продолжится работа над открытием перинатальных центров в регионах.

"Если мы продолжим консервировать то, что имеем, люди будут страдать от некачественной медицины, врачи от низких зарплат и вся отрасль от неэффективности и коррупции. Нам нужна новая система. Кто бы ее ни критиковал, но она нужна. Как вы знаете, мы внесли пакет законов о медреформе в парламент. К сожалению, мы не смогли добиться принятия их на этой сессии потому что в законы внесено 800 правок. На их внесение нужно время", - сообщил он.

Напомним, 8 июня Верховная Рада 227-ю голосами приняла за основу законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, но отказалась принять за основу законопроект №6329 о внесении изменений в Бюджетный кодекс в части финансирования сферы здравоохранения. Оба законопроекта являются частью медицинской реформы.
 перейти на форум
 
 
VEhrdlVXczVSMEV3VERkUmRXUkhRakJNZWxGelRrTTVUSGt2VVhaT1F6RXdURlJSZFU1SFJ6Qk1hbEYyWkVOM1prNURLekJaVEZKb09VTXhNRmxLT0RCWlJGRjBaRWRGTUV3M1VtZE9Remd3V1hRNE1FcHlVWE5PUTNnd1RIcFJkVTVET1daT1EyTXdUR3BSZG1SRE16Qk1WRkpuVGtOM01FeEpQUT09
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
МЕДИЦИНА-КАРУПЦИЯ!!! МЕДИЦИНСКАЯ-МАФИЯ!!! ИСТРЕБИТЬ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вздумайтесь 800 (восемьсот) поправок в Закон один, а второй без которого первый ни до Бога и ни до свички.. а может было бы лучше принять Кодекс Медицины.. или Медицинского страхования (кстати о страхоании как таковом вообще тишина и молчание) или принять Группу Законов -где все спокойно по 200 стаетй расписать..толково причем главное- чтобы было понятным без двойственных или даже тройственных смысловых нагрузок и недосказангности или оставления толкований на разумение кому как понравилось и кто как понимает. термина, фразы, совосочетания.. вчера буквально был в поликлинике... ну что сказать основная драчка за 1 звено Первичная семейная терапевты-педиатрия.. вот и грызуться местная власть стала рогом и не желает отдавать на откуп какой то национальной комисиси по лечению первичное звено... а те Киев и МОЗ тянут на себя.. регионы просят оставьте нам первичное звено это 70-80% обращений...а нет.. а знаете какую зарплату будут казло-морды в этом национальном комитете получать по 120 тысяч секретюлька.. врачи и сестры орут а нах тогда МОЗ ликвидируйте МОЗ- а в областях создайте типа Министерства охраны здоровья в областях или Комитеты.. а нет отвечает Гройсман и МОЗ.... будет и МОЗ и Национальная комисия кубышка- которая будет за откаты!!!! Ура цэ пэрэмога по коррупции распределять финансы на каждый месяц!!!!! зарплату, отпускные, финансирование больниц и поликлиник- Скорые.... мда хыдовська рехформа шагает 20 мильными шагами у АД...
 показать весь комментарий
Ответить
 
лишилось з"ясувать, що це за люди в його розумінні!
"Кто бы не критиковал новую систему, она нужна людям", - Гройсман"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так отож, але ж, це цілий гойсман - він знає, трохи не все, те шо незнає питає у папа, десь так!
а ви вважаєте по іншому?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
выпускник МАУПа... и премьер-министр... несовместимые вещи..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну от навіщо ти так в нього, ще є досвід роботи!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Объясните мне как это уеебок может принимать законы? он ваще не Украинец.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гройсман такой же уебок как и песков. У него вся родня в европе живет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
....Подвинуты в сторону злые шаманы
И стали расти медицины обманы.
Чем больше новейших цена препаратов,
Тем меньше рожает Земля «гиппократов».
Что б химией люд истязать интересней
Придумали много причин и болезней.
И то, что вчера в медицине прорыв -
Ошибка из прошлого есть и нарыв.
Сегодня прогресс медицинской науки!
И губят людей похотливые суки.
Людей истязают, забывши про честь.
Пока у больного копеечка есть.
Когда остаются пустыми карманы,
Поведают честно про супер обманы.
Не станут бесплатно гнобить и пытать -
Оставят спокойно себе умирать.
Найдут себе новых терпил за момент.
«Терпила» с английского есть «пациент»....
(полностью стих про "медиков" - Тайна гиппократов )
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Извините за высказывание: эту систему нужно пиздить больно. Я до сих пор в розыске МВД , приходится промывать мозг сепарам милиции и ну и остольной пиздобратиии., как только вижу полицию так сразу глок 43 с предохронителя снимаю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все самые подлые законы продвигаются летом и под новый год.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Глобализаторским хозяевам Гройсмана не нравится, что украинцы дохнут слишком медленно, они планируют быстрее освоить территорию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На медне видел., девушка убилась на велеке. приехала скорая посочувствовала. , в следующий раз приедет скорая с зеленкой
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это хуйло ваще не знает что такое медицина в Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Их жаба давит, что сами не придумали такую репхорму.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У меня тут возникает только один вопрос: Как была написана рехворма, если в неё внесли 800 поправок?! Если она была написана хорошо то, что там осталося хорошего после 800 поправок?! Тоесть, или её писали дятлы, после которых нужно было вносить 800 поправок, или после профессионалов дятлы полностью искорёжили всё внеся 800 поправок! Хотя как вариант: написали под одних барыг, а после них другие барыги исправили закон под себя, что более вероятно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
МЕДИЦИНА-КАРУПЦИЯ!!! МЕДИЦИНСКАЯ-МАФИЯ!!! ИСТРЕБИТЬ
 показать весь комментарий
Ответить
 
В общем раньше народ умирал в очереди на флюорографию, а после реформы дома будут канать, вот и вся суть реформы. Если нет экономики, нет ВВП , то все эти реформы банальное сокращение населения, под ударом окажется поколение зацепившее коммунизм, пенсионная и медицинская реформы просто дополняют друг друга в этом процессе...
Моисею понадобилось сорок лет в пустыне подобную селекцию делать а у гройсмана нет столько времени - решил ускорится...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В закон о медреформе внесли 800 поправок. Кто бы не критиковал новую систему, она нужна людям", - Гройсман
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти