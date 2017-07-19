 "В закон о медреформе внесли 800 поправок. Кто бы не критиковал новую систему, она нужна людям", - Гройсман

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам премьера, МОЗ удалось закупить 20 тыс. стентов для больных кардиологическими патологиями в Украине.
"Раньше на эти деньги мы могли купить только 12 тыс. стентов. Это значит, что 8 тыс людей получат возможность провести бесплатное стентирование за те же деньги", - сообщил премьер.
По его словам, Минздраву удалось закупить стенты по самой дешевой цене за последние годы.
Также он сообщил, что в стране появится 13 кардиоцентров и в ближайшее время продолжится работа над открытием перинатальных центров в регионах.
"Если мы продолжим консервировать то, что имеем, люди будут страдать от некачественной медицины, врачи от низких зарплат и вся отрасль от неэффективности и коррупции. Нам нужна новая система. Кто бы ее ни критиковал, но она нужна. Как вы знаете, мы внесли пакет законов о медреформе в парламент. К сожалению, мы не смогли добиться принятия их на этой сессии потому что в законы внесено 800 правок. На их внесение нужно время", - сообщил он.
Напомним, 8 июня Верховная Рада 227-ю голосами приняла за основу законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, но отказалась принять за основу законопроект №6329 о внесении изменений в Бюджетный кодекс в части финансирования сферы здравоохранения. Оба законопроекта являются частью медицинской реформы.
1127 31
Гройсман назвал ключевые приоритеты до конца года: пенсионная, образовательная и медицинская реформы, а также концепция земельной(27)
Отчет правительства Гройсмана: добыча собственного газа, рост зарплат, ремонт дорог(67)
Гройсман поручил направить пожарный самолет Ан-32П для помощи Черногории в ликвидации лесных пожаров(35)
Гройсман выступил за создание Совета премьер-министров Украины(56)
Новым пресс-секретарем Гройсмана станет экс-замгендиректора НОТУ Мельничук, - "Интерфакс-Украина"(11)
"Он остается в нашей команде", - Гройсман об отставке своего пресс-секретаря Столярчука(18)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Кто бы не критиковал новую систему, она нужна людям", - Гройсман"
Ответить
Ответить
а ви вважаєте по іншому?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И стали расти медицины обманы.
Чем больше новейших цена препаратов,
Тем меньше рожает Земля «гиппократов».
Что б химией люд истязать интересней
Придумали много причин и болезней.
И то, что вчера в медицине прорыв -
Ошибка из прошлого есть и нарыв.
Сегодня прогресс медицинской науки!
И губят людей похотливые суки.
Людей истязают, забывши про честь.
Пока у больного копеечка есть.
Когда остаются пустыми карманы,
Поведают честно про супер обманы.
Не станут бесплатно гнобить и пытать -
Оставят спокойно себе умирать.
Найдут себе новых терпил за момент.
«Терпила» с английского есть «пациент»....
(полностью стих про "медиков" - Тайна гиппократов )
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Моисею понадобилось сорок лет в пустыне подобную селекцию делать а у гройсмана нет столько времени - решил ускорится...
Ответить