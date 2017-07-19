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Все про:Израиль (846) памятник (2176) Польша (3953) Россия (71458)

 Россия и Израиль призовут Европу осудить снос советских памятников в Польше

ссср памятник

Российский и израильский парламенты примут заявления в связи со сносом в Польше советских памятников.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Газета.ru.

Также читайте: Власти Польши хорошо понимают, насколько тяжелое оскорбление они наносят российскому народу, - МИД РФ о сносе советских памятников

Как заявил Слуцкий на пленарном заседании Госдумы, президиум кнессета Израиля принял к срочному обсуждению на сегодняшнем пленарном заседании обращение под названием "Задачи по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне".

"По регламенту кнессета срочное обсуждение - это исключительная процедура, которая применяется чрезвычайно редко… Вопрос будет рассмотрен кнессетом примерно в 15.00 (по местному времени)", - сказал он.

Он предложил "поставить" проект обращения Госдумы РФ к парламентам стран Европы синхронно с рассмотрением аналогичного документа в кнессете "на фиксированное время на 16.00".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Госдуме РФ предложили разорвать дипломатические отношения с Польшей из-за закона о сносе коммунистических памятников

Кроме того, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что МИД России готовит ответные меры на решение о сносе памятников в Польше.

"В МИД России было сделано соответствующее заявление, я знаю, они готовят ответные меры, может быть, запросить какие (они будут), чтобы проинформировать нас", - сказала она на заседании Совфеда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша с особым кощунством приурочила закон о сносе коммунистических памятников к началу гитлеровской агрессии против СССР, - МИД РФ


Как сообщалось ранее, польский Сейм в четверг, 22 июня, проголосовал за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма либо другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Президент Польши Анджей Дуда подписал 17 июля поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в стране.
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Ну выразит Европа глубокую озабоченность...и шо полегчает..??7
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