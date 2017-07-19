 Россия и Израиль призовут Европу осудить снос советских памятников в Польше

Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Газета.ru.
Как заявил Слуцкий на пленарном заседании Госдумы, президиум кнессета Израиля принял к срочному обсуждению на сегодняшнем пленарном заседании обращение под названием "Задачи по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне".
"По регламенту кнессета срочное обсуждение - это исключительная процедура, которая применяется чрезвычайно редко… Вопрос будет рассмотрен кнессетом примерно в 15.00 (по местному времени)", - сказал он.
Он предложил "поставить" проект обращения Госдумы РФ к парламентам стран Европы синхронно с рассмотрением аналогичного документа в кнессете "на фиксированное время на 16.00".
Кроме того, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что МИД России готовит ответные меры на решение о сносе памятников в Польше.
"В МИД России было сделано соответствующее заявление, я знаю, они готовят ответные меры, может быть, запросить какие (они будут), чтобы проинформировать нас", - сказала она на заседании Совфеда.
Как сообщалось ранее, польский Сейм в четверг, 22 июня, проголосовал за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма либо другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Президент Польши Анджей Дуда подписал 17 июля поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в стране.
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