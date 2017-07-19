EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины
  91  3
Все про:Конгресс США (297) оружие (4017) США (12988) Полторак (882)

 Украина готова принять летальное вооружение от США как только будет решение Трампа, - Полторак

полторак

Украина готова принять летальное вооружение от Соединенных Штатов Америки как только там будет принято соответствующее решение.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Министр обороны Украины Степан Полторак сказал журналистам перед заседанием Кабмина..

"Было неоднократно, что Конгресс США высказывал готовность передачи летального вооружения Украине, но для того, чтобы это было окончательное решение, необходимо решение президента", - сказал министр журналистам перед заседанием Кабинета министров Украины, комментируя информацию о принятии Конгрессом США решения о предоставлении Украине летального оружия.

Он подчеркнул, что Украина готова принять такое оружие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США изучают, какое именно летальное оружие необходимо Украине, - Пентагон
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Грося делает одолжение: "готовы в принципе принять, хотя могли бы еще и подумать".
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина готова принять летальное вооружение от США как только будет решение Трампа, - Полторак
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти