 Украина готова принять летальное вооружение от США как только будет решение Трампа, - Полторак

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Министр обороны Украины Степан Полторак сказал журналистам перед заседанием Кабмина..
"Было неоднократно, что Конгресс США высказывал готовность передачи летального вооружения Украине, но для того, чтобы это было окончательное решение, необходимо решение президента", - сказал министр журналистам перед заседанием Кабинета министров Украины, комментируя информацию о принятии Конгрессом США решения о предоставлении Украине летального оружия.
Он подчеркнул, что Украина готова принять такое оружие.
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