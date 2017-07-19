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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газ (8771) дороги (1738) зарплата (1718) Кабмин (10401) Гройсман (3182)

 Отчет правительства Гройсмана: добыча собственного газа, рост зарплат, ремонт дорог

гройсман

Глава Кабмина Владимир Гройсман рассказал об успехах работы КМУ.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня заседание правительства посвящено отчету Кабинета министров Украины. Отчет правительства представляет премьер-министр Владимир Гройсман.

По словам Гройсмана, правительству удалось достичь серьезных успехов во многих сферах деятельности. В частности, в дерегуляции. Кабмин в этом году упразднил множество норм, которые создавали неблагоприятные условия для работы бизнеса. Это, по мнению премьера, создает в стране благоприятный инвестиционный климат.

Также создана электронная система возмещения НДС, что сокращает вероятность коррупции.

Кроме того, премьер сообщил об успехах в ремонте дорог: 90% трасс в Украине были в плачевном состоянии. Однако Кабмину удалось провести эффективную политику по ремонту.

"За счет децентрализации и других источников финансирования все дороги в Украине мы планируем привести в порядок", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман: "Я верю в то, что мы можем бороться не за власть, а за успехи государства"

Кроме того, Гройсман сообщил о росте зарплат, поддержке аграрного сектора и развитии авиасообщения Украины.

"Очень важно в эту систему интегрировать региональные аэропорты", - сказал Гройсман.

В частности, премьер министр сообщил о необходимости захода на украинский рынок авиаперевозчиков-лоукостов. В частности, такие перевозчики смогут летать через Гостомель.

Также премьер отчитался о работе энергетики в стране. В частности, он поблагодарил европейских коллег за поставки газа и сообщил о сокращении энергозависимости Украины от РФ.

"Добыча собственного газа в Украине растет и дальнейшее принятие норм о дерегуляции поможет развивать добычу", - сообщил он.
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Пришла пора покупать новый телевизор:
харя Гройсмана в экран не помещается.


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Рост зарплат, но снижение покупательской способности.
Ремонт дорог - ямочный.
Добыча собственного газа - по цене российского.
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Презентация нового фантастического романа от Гнойсмана?
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А незаконные пункты приёма металла как работали, так и работают....
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А правоохранительные органы как крышевали, так и крышуют незаконные казино...
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[Способен ли Владимир Гройсман управлять государством? Финансы - ДД]: Посмотри! https://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/31111.phtml


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Грося, это в каком королевстве так все классно?
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кому скажи,така чудова держава з неймовірними ресурсами ( в бідній країні не народжуються мільонери) а людей перетворили в жебраків...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтчет правительства Гройсмана: добыча собственного газа, рост зарплат, ремонт дорог
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