 Отчет правительства Гройсмана: добыча собственного газа, рост зарплат, ремонт дорог

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня заседание правительства посвящено отчету Кабинета министров Украины. Отчет правительства представляет премьер-министр Владимир Гройсман.
По словам Гройсмана, правительству удалось достичь серьезных успехов во многих сферах деятельности. В частности, в дерегуляции. Кабмин в этом году упразднил множество норм, которые создавали неблагоприятные условия для работы бизнеса. Это, по мнению премьера, создает в стране благоприятный инвестиционный климат.
Также создана электронная система возмещения НДС, что сокращает вероятность коррупции.
Кроме того, премьер сообщил об успехах в ремонте дорог: 90% трасс в Украине были в плачевном состоянии. Однако Кабмину удалось провести эффективную политику по ремонту.
"За счет децентрализации и других источников финансирования все дороги в Украине мы планируем привести в порядок", - сказал он.
Кроме того, Гройсман сообщил о росте зарплат, поддержке аграрного сектора и развитии авиасообщения Украины.
"Очень важно в эту систему интегрировать региональные аэропорты", - сказал Гройсман.
В частности, премьер министр сообщил о необходимости захода на украинский рынок авиаперевозчиков-лоукостов. В частности, такие перевозчики смогут летать через Гостомель.
Также премьер отчитался о работе энергетики в стране. В частности, он поблагодарил европейских коллег за поставки газа и сообщил о сокращении энергозависимости Украины от РФ.
"Добыча собственного газа в Украине растет и дальнейшее принятие норм о дерегуляции поможет развивать добычу", - сообщил он.
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харя Гройсмана в экран не помещается.
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Ремонт дорог - ямочный.
Добыча собственного газа - по цене российского.
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