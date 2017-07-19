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 Киберполиция продолжает собирать доказательства причастности России к кибератаке 27 июня

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Киберполиция продолжает сбор доказательств относительно причастности России к масштабной кибератаке, которая началась 27 июня.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил начальник департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк.

"Доказательной базы очень много. На сегодняшний день идет ее сбор и исследование более 1,5 тыс. обращений, которые поступили в киберполицию. Открыто уголовное производство, и вся техника в рамках этих обращений осматривается. Также осматривается техника, изъятая компанией-разработчиком M.E.Doc. Только 25% этой техники осмотрено", - сказал он, отвечая на вопрос о ходе расследования масштабной кибератаки.

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Напомним, 27-29 июня серверы многих государственных учреждений и коммерческих структур в Украине подверглись масштабной кибератаке. Вирус Petya зашифровывает все файлы на компьютере и требует выкуп за их расшифровку.

Отметим, СБУ заявила о причастности к кибератаке спецслужб РФ.
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