 Киберполиция продолжает собирать доказательства причастности России к кибератаке 27 июня

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил начальник департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк.
"Доказательной базы очень много. На сегодняшний день идет ее сбор и исследование более 1,5 тыс. обращений, которые поступили в киберполицию. Открыто уголовное производство, и вся техника в рамках этих обращений осматривается. Также осматривается техника, изъятая компанией-разработчиком M.E.Doc. Только 25% этой техники осмотрено", - сказал он, отвечая на вопрос о ходе расследования масштабной кибератаки.
Напомним, 27-29 июня серверы многих государственных учреждений и коммерческих структур в Украине подверглись масштабной кибератаке. Вирус Petya зашифровывает все файлы на компьютере и требует выкуп за их расшифровку.
Отметим, СБУ заявила о причастности к кибератаке спецслужб РФ.
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