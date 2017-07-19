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Все про:Госдума (977) гражданство (606) Россия (71458) украинцы (2551)

 Госдума максимально упростила получение гражданства РФ для украинцев

паспорт

Для получения российского гражданства украинцам будет достаточно дать присягу, а лишиться гражданства можно будет за экстремизм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

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Госдума в третьем чтении приняла законопроект об упрощении получения российского паспорта гражданами Украины. В поддержку инициативы высказалось 409 парламентариев. Теперь закон должен быть рассмотрен Советом Федерации и подписан президентом.

Согласно законопроекту, гражданам Украины достаточно только нотариально заверенного в России заявления о том, что они отказываются от украинского паспорта. Второе аналогичное заявление будет направляться на Украину, но никаких документов оттуда о подтверждении выхода из гражданства более не требуется.

Кроме того, теперь при принятии гражданства России иностранец будет обязан приносить присягу. Норма об этом появилась в законопроекте ко второму чтению, текст присяги был разработан и внесен всеми четырьмя фракциями Госдумы.

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- В Советской России, -- говорил он, драпируясь в одеяло, -- сумасшедший дом -- это единственное место, где может жить нормальный человек. Все остальное -- это сверхбедлам. Нет, с большевиками я жить не могу. Уж лучше поживу здесь, рядом с обыкновенными сумасшедшими ©
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А РАШНАЯ ПЕДЕРАЦИЯ ВСЕ ДЕШЕВЕЕТ И ДЕШЕВЕЕТ
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Теперь нужно после освобождения Донбасса и Крыма сделать жизнь недоукраинцев,максимально хреновой. - Пусть бегут.
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У меня другое предложение. Нужно сделать жизнь украинцев качественнее.
Ибо сейчас, разницы практически нет -
у них жреново, а у нас хреново+безвиз.
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За это и боримся. Тратим время,нервы. А нас еще и банят.- Враги )
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Чем больше ватанов свалит на Рф тем лутше, главное что б они выходили зи Украинского гражданства.
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Дус Мытарчук - в том то и дело..., не хотят они уезжать.. Даже те кто и не любят х-ло и режим.., хотят построить на территории Украины другую, прекрасную Россию... С раше песнями, плясками, Ватутинами, с великим рузьке языком и культурой и тп. и тд.., но демократическую и хорошую Россию... В старой России не получилось...
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Пусть всех гнд из ЛДНР забирают к себе, в ихние родные Пенаты.
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При звільненні окупованих територій , на них не повинно залишитися жодної особини з паспортами нарасіі чи лугандону.
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Сча, так и ломанулись получать гражданство недоимперии) ага)) наши должны адекватно ответить на этот беспредел.
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зачем? чем больше их туда свалит, тем чище воздух у нас будет
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И "Госдума максимально упростила лишение гражданства РФ для украинцев"
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Пусть вата получает, меньше сброда будет голосовать на выборах.
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Чого б це , вони ж падлюки український паспорт не викинули .
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Для этого и работают госорганы, пусть выявляют и реагируют.
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Держустанови користуються законами , потрібен закон про лишення громадянства .
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Требуйте. Вы же эту власть для этого и выбирали.
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Как потом оказалось, и слава Богу! Пусть до бесконечности чистит оружие, раз пропустил возможность взять власть.
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"Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло"
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Пропоную прийняти закон по якому такі дебілороси автоматом втрачають українське громадянство .
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Пускай валят и чем быстрее тем лучше. Главное отобрать у них украинские паспорта и ввести уголовную ответственность за двойное гражданство.
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А дырявых по получении подобных заяв тут же лишать пенсий и биопаспортов.
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от ныне и на завжды, волчий билет от Рачки бездвозмездно.
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А что,злорадствовать нельзя под новостью ниже? Мышибратья???Адинарот????
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Умникам о возможности второго гражданства, кроме украинского - принимая российское гражданство предатели будут давать клятву о защите интересов только России
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Сегодня пресс-конференцию в центре Киева проводили Князев, Аваков, Аброськин на русском языке. Госслужащие! В воюющей с рашкой стране! Первые кандидата на русский аусвайс и дорогу "домой".
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2 августа 1945 года президент Чехословакии Эдвард Бенеш подписал декрет, лишавший чехословацкого гражданства большинство лиц немецкой и венгерской национальности, постоянно проживавших на территории Чехословацкой республики: «Граждане Чехословакии немецкой или венгерской национальности, которые [ранее] получили по распоряжению оккупационных властей немецкое или венгерское гражданство, в день получения такого гражданства утратили право на гражданство Чехословакии».

(С)
И т.д.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%B8%D0%B7_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B8



В 1945-1946 гг. из Чехословакии было изгнано более 3 миллионов человек.

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Это еще не "максимально упростила". Максимально - это заставить целовать нож и расписаться им на теле того, кто так и не принял сучью веру. Надо думать, орки и до этого скоро дойдут.
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Не могли кацапы раньше этого сделать...
Насколько бы Украина стала чище...
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будет направляться на Украину

да когда уже вы гребанные копипастеры начнете писать правильно.....??

В Украину...запомните раз и на всегда...В Украину...а не на.....или скоро уже будете мною открыто посылаться...на....
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бандитский лагерь - даже не страна вовсе раша-параша...
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А присяга там в паРаше должна быть одна....поцеловал хуйла в сраку...все гражданин паРаши....
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