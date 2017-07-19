 Госдума максимально упростила получение гражданства РФ для украинцев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
Госдума в третьем чтении приняла законопроект об упрощении получения российского паспорта гражданами Украины. В поддержку инициативы высказалось 409 парламентариев. Теперь закон должен быть рассмотрен Советом Федерации и подписан президентом.
Согласно законопроекту, гражданам Украины достаточно только нотариально заверенного в России заявления о том, что они отказываются от украинского паспорта. Второе аналогичное заявление будет направляться на Украину, но никаких документов оттуда о подтверждении выхода из гражданства более не требуется.
Кроме того, теперь при принятии гражданства России иностранец будет обязан приносить присягу. Норма об этом появилась в законопроекте ко второму чтению, текст присяги был разработан и внесен всеми четырьмя фракциями Госдумы.
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Ибо сейчас, разницы практически нет -
у них жреново, а у нас хреново+безвиз.
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Вата, все в Россию!
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(С)
И т.д.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%B8%D0%B7_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B8
В 1945-1946 гг. из Чехословакии было изгнано более 3 миллионов человек.
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Насколько бы Украина стала чище...
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да когда уже вы гребанные копипастеры начнете писать правильно.....??
В Украину...запомните раз и на всегда...В Украину...а не на.....или скоро уже будете мною открыто посылаться...на....
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