 Во время задержания группы боевиков-дезертиров на Донбассе убиты трое и ранены семеро военных оккупационных войск, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.
"В связи с низким уровнем морально-психологического состояния личного состава в соединениях и частях российских оккупационных войск продолжаются случаи грубого нарушения воинской дисциплины, что приводит к необратимым и санитарных потерям. В частности, во время задержания группы военнослужащих, покинувших передовую позицию с оружием, убиты трое и ранены семеро военнослужащих отдельного комендантского полка (Луганск) и 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК (Луганск) ВС РФ", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, на днях между военными 1 АК "ДНР" произошла драка на межнациональной почве, есть раненые.
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