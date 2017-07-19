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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1847) Левочкин (556) Мосийчук (245)

 НАБУ вызывает меня на допрос, как свидетеля по делу о незаконном обогащении Левочкина, - Мосийчук. ДОКУМЕНТ

левочкин

Нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук заявил, что его вызвали в НАБУ, как свидетеля по делу против представителя "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Дождался! Меня вызывают на допрос в НАБУ! Как свидетеля по делу о незаконном обогащении народного депутата от Оппоблока, бывшего главу АП Януковича Сергея Левочкина", - написал Мосийчук.

"Сейчас с детективом НАБУ согласовываю время допроса и обязательно расскажу про все схемы незаконного обогащения бывшего гауляйтера Януковича", - уточнил нардеп.

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НАБУ вызывает меня на допрос, как свидетеля по делу о незаконном обогащении Левочкина, - Мосийчук 01

НАБУ вызывает меня на допрос, как свидетеля по делу о незаконном обогащении Левочкина, - Мосийчук 02

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- Я пришёл сюда в сопровождении полицейского, потому как мне не понравилось, что из сумасшедшего дома меня выкинули без обеда. Я им не уличная девка.(c)
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ляшка кормится у ахмета, а мойся клизывает состола лёвки...
партия ляшка - сплошные политические проститутки...
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