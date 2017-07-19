 НАБУ вызывает меня на допрос, как свидетеля по делу о незаконном обогащении Левочкина, - Мосийчук. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Дождался! Меня вызывают на допрос в НАБУ! Как свидетеля по делу о незаконном обогащении народного депутата от Оппоблока, бывшего главу АП Януковича Сергея Левочкина", - написал Мосийчук.
"Сейчас с детективом НАБУ согласовываю время допроса и обязательно расскажу про все схемы незаконного обогащения бывшего гауляйтера Януковича", - уточнил нардеп.
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партия ляшка - сплошные политические проститутки...
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