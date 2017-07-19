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 Политика Украины
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 Угрожающей ситуации на Донбассе нет, - Полторак

Мминистр обороны заявил о стабильном положении в зоне АТО.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня на брифинге перед заседанием Кабинета министров Украины министр обороны Украины Степан Полторак сообщил о ситуации на Донбассе.

"Ситуация сохраняется на одном уровне. Угрожающей ситуации на востоке Украины и формирования группировок противника для того, чтобы мы начинали наступательную операцию, сегодня нет", - сказал Полторак.

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Также он напомнил о потерях ВСУ в районе поселка Зайцево и сообщил, что террористы использовали оружие, которое запрещено Минскими соглашениями.

Ккроме того, Полторак заявил, что Украина готова будет принять летальное оружие, если США предоставит его украинской стороне.



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Хреновая в генштабе стабильность: 1-2-3 погибшими, почти каждый день.
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19.07.17 11:4019.07.17 11:42 Во время задержания группы дезертиров на Донбассе убиты трое и ранены семеро военных оккупационных войск, - ГУР ---- Цензор любезно отключил комменты, что не дай бог мы не смеялись над отморозками и орками, которые пришли на нашу землю убивать !! Не стыдно Цензор ?!!
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Отключили, потому, что новость малоправдоподобная. Они там что, цепями на передовой прикованы?. Разорвал контракт, и иди в шахту работай. Зачем им бежать?
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Почему? Я верю Петру Алексеевичу. Он авторитетно заявил, что граждан РФ в Донбассе от 3 до 5 000
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Кроме того, Полторак заявил, что Украина готова будет принять летальное оружие, если США предоставит его украинской стороне
Ну та, Степа поломается, коню в зубы позаглядывает, а потом может согласится.
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если такое и случится то ржание лаврова услышит весь мир,но в зубы ему точно никто заглядывать не станет.
бобик...
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Угрожающей ее и не было.С момента "минсков". Путя в 2014 обосрался.Идет имитация войны.С той и другой стороны. И стрижка бабла. Каждый пользуется моментом разворовать побольше пока бесхозное. С обеих сторон. Власть не патриотична и ведет себя как оккупант.
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У влади бариг інше гасло-"Власна кишеня-понад усе!!" )))
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Без всяких сомнений. Будет выгодно и возможно - продадут Украину с потрахами. Такова психология барыг-олигархов. А мы должны не допустить этого.А лучше - оборвать эту практику. Навсегда.
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пАЛТАРАК ЖИВЕТЬ В еВРОПИ. Он хоть что то знает?
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Да шоб ты сдох тварь соевая. За день двое убитых и десяток раненных не известно с каким исходом и для тебя ето вполне нормальная стабильная ситуация?
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Как там все ети барыги говорили.. Украина недоразвитая страна и мы не можем тут жить и учится. Спрашивается., какой уеебок выбрал етага палкаводца вместе с гинедегенералами?
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ввод расийских войск это меньше 5 часов. дегенерал хеерню морозит. К тому же ремонтные базы, склады обеспечения вооружениям (факт. шахтеры краснодонуголь разгружают вагоны с БП потому что работы нет в шахте и эта же шахтерня оформляет пенсии Украинские., эта же шахтерня в популченцах. Вопрос ??? целесообразна ли блокада? вопрос Гройсману гандону.) . что то сил нема все расписать., бухаю.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУгрожающей ситуации на Донбассе нет, - Полторак
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