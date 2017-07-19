 Угрожающей ситуации на Донбассе нет, - Полторак

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня на брифинге перед заседанием Кабинета министров Украины министр обороны Украины Степан Полторак сообщил о ситуации на Донбассе.
"Ситуация сохраняется на одном уровне. Угрожающей ситуации на востоке Украины и формирования группировок противника для того, чтобы мы начинали наступательную операцию, сегодня нет", - сказал Полторак.
Также он напомнил о потерях ВСУ в районе поселка Зайцево и сообщил, что террористы использовали оружие, которое запрещено Минскими соглашениями.
Ккроме того, Полторак заявил, что Украина готова будет принять летальное оружие, если США предоставит его украинской стороне.
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Ну та, Степа поломается, коню в зубы позаглядывает, а потом может согласится.
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бобик...
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