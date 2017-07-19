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Все про:НАБУ (1847) ГПУ (8781) суд (21251) Насиров (563)

 Насиров: Суд обязал ГПУ завести дело на детективов НАБУ за преследование "невиновного лица". ДОКУМЕНТ

роман насиров

Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру начать расследование обстоятельств привлечения к уголовной ответственности детективами Национального антикоррупционного бюро отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом Насиров написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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По словам Насирова, детективы НАБУ нарушая уголовно-процессуальное законодательство умышленно сформировали доказательства обвинения и сфальсифицировали ряд документов для изменения его статуса со свидетеля на подозреваемого.

В связи с этим Насиров обратился в ГПУ с заявлением об открытии производства в отношении НАБУ за то, что его привлекли к уголовной ответственности как "заведомо невиновного". Однако Генеральная прокуратура не внесла данное заявление в Единый реестр досудебных расследований Украины.

Насиров: Суд обязал ГПУ завести дело на детективов НАБУ за преследование невиновного лица 01Насиров: Суд обязал ГПУ завести дело на детективов НАБУ за преследование невиновного лица 02

Напоминаем, ранее Соломенский районный суд Киева продлил обязательства отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова носить электронный браслет слежения, не покидать границы Киева и сдать заграничные паспорта до 26 августа.

Сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": "Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете ".

Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".

4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: "Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову ". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "остояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также, в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: "Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: "Подозрение Насирову делается без информирования Президента ". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": "Он все еще стационарный больной ".

Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: "На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".

13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".

Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.
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ну, мля приехали , святого человека заточили, окаянные!!
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...Печерский районный суд подлежит усекновению голов в полном составе без правва залога и помилования.
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Реформы, так и не начавшись, пошли взад, и в прямом и переносном смыслах.
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Это лозунг Реакции, главным представителем которой есть Петро Порошенко :
"ввернем осьо в зад ! "
И вворачивают, "аж сльозы навэртаються".
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ДА САМО УЖЕ ЭТО СЛОВО "РЕФОРМЫ" ...ГОВНОМ ВОНЯЕТ...
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да уж, НАБУ совсем распоясалось... только невиновных людей и хватают, неужели мало вокруг виноватых...
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походу всем этим "невинным лицам" нужно отстрел делать
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- Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Ордер на ваш арест уже выписан. (c)
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А кто то что то другое ожидал?Так же будет и по другим кого сейчас кошмарят на публику,и мы все еще им заплатим за неудобство.Система своих не сдает,а потому что голова протухла.С головы начинать надо,выбора походу уже не осталось.
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Вооот шо ШаКАЛад животновытворяющий вытваряет, мллляяя!!!!
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Просто чудовий СУД! Недолюстровані судді творять чорті що і нічого? Тільки вішати на люстрах всіх цих переських виблядків.
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Мля, нет слов для выражения лица...
Судьи думают, что с ними не будет так как с януковощем?
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Демократия в Украине постепенно трансформируется в дерьмократию.
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Саша Крест - а всех и не надо...., достаточно главбарыгу или кого нибудь из его главных помощников...
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Та да-головне царя скинути. Десь я вже таке чув...
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Саша Крест - ты перепутал - "Царь хороший..., бояре плохие!"... Так это в рашке говорят...
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А ха ха плять. Сюр. Шоколадное правосудие 😭
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А пускай детективы НАБУ подадут на пещерский суд в суд европейский.
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Я думаю, детективам НАБУ сначала нужно научится собирать качественную доказательную базу, вот тогда и проблем таких не будет))) А то научились только красивую картинку показывать и инфографики рисовать и больше ничего
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...да какое дно ) ..наши барыги пробили планету насквозь ...и вышли в открытый космос))
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за то, что его привлекли к уголовной ответственности как "заведомо невиновного"

Ангел небесный што ли? И как детективы вообще могли его кудысь привлечь, если это делает суд..или я чего то пропустил и у нас уже рев.тройки заработали?
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Бред какой то, если этой мрази ещё не вынесли приговор, что он - виновен, значит - он не виновен и тогда никто не имеет право расследовать его преступления, потому, что он "не виновен"???
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Между прочим Суды Линча имеют 100 % легитимность, в отличии от продажных судочинныкив, обслуживающих интересы нынешнего правлящего класса "карманычей-напиздишей".
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... да не расстраивайтесь ) ,в страннах с витринной демократией всегда так ) ... невиновен ...невиновен... невиновен ,... а потом оооп ... и повесили )
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пожиттєво 'завєдомо нєвіновний' злочинець, -звідк иберуть, таких, невимовних,невгамовних Придурнів ??
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Який раз говорив, та повторюся. Була надія, ще донедавна, що у владу попадають люди не дурні, по великому рахунку. Тепер, чуть не кожного дня переконуюсь, які тупорилі висери туди наповзли. Взяти хоч би цього Насиру, перечитайте чого хоче цей виродок - наказати слідчих НАБУ за те, що притягнули до кримінальної відповідальності "заведомо невиновного". Нє, то шо суддів, які такий перл родили треба за яйця підвісити це однозначно, разом з смердючими горе-адвокатами, але коли б у цього Насиру, була хоч трохи олії в голові, то таке дибільне формулювання не експлуатовалося. А зверніть увагу на поведінку гівногаранта Парашенку у ситуації з Насиру. Веде себе так, ніби мовчки йому потакає. Це не є поведінка порядних людей це погань, з якою у майбутньої України, нема нічого спільного.
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А чему тут удивляться, НАБУ всегда так работает, готовит дела на скорую руку без надлежащей доказательно базы, что потом все дела разваливаются в суде. Для бюро главное много шума наделать и пипиарить самих себя.
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Суддя - Остапчук Тетяна Володимирівна. Країна має знати своїх героїв


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Суд обязал ГПУ завести дело на детективов НАБУ за преследование "невиновного лица"

Впервые не знаю, что ответить на такую наглость. Любое высказывание не отразит в полной мере все, что хочется сказать. И дело не в словарном запасе...
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НАБУ уже давно нужно было привлечь за все эти театральные представления и с Насировым, и с депутатами и неприкосновенностью! одной сплошной пиар какой-то
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНасиров: Суд обязал ГПУ завести дело на детективов НАБУ за преследование "невиновного лица". ДОКУМЕНТ
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