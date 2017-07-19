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 Политика Украины
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 Порошенко сравнил положение в оккупированном регионе Грузии с ситуацией на Донбассе

порошенко

Находящийся с визитом в Грузии Президент Украины Петр Порошенко в среду вместе со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили посетил село Одзиси, расположенное на границе с Южной Осетией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В селе Одзиси президенты двух стран из биноклей рассматривали построенную несколько лет назад базу российских пограничников, расположенную в нескольких сотнях метрах от возведенных по линии границы проволочных заграждений.

Как сообщает пресс-служба президента Грузии, Порошенко заинтересовался гуманитарным положением местного населения.

"Президент Порошенко сравнил положение в оккупированном регионе Грузии с ситуацией на Донбассе", - говорится в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко прибыл на линию оккупации Россией Южной Осетии. ФОТО

В свою очередь сопровождающий Порошенко глава МИД Украины Павел Климкин заявил журналистам, что никакие компромиссы с Россией по "оккупированным территориям" невозможны.

"Мы продолжаем борьбу, так как эта борьба не только за наши территории, но и за наших граждан", - сказал он.
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Порошенко сравнил положение в оккупированном регионе Грузии с ситуацией на Донбассе - Цензор.НЕТ 6491Mikheil Saakashvili
18 год

Во время визита в Грузию президент Порошенко допустил две грубые ошибки.
Во-первых, он заявил: «К сожалению, у Грузии нет такого эффективного договора, как Минские соглашения, который бы предусматривал вывод российских войск». На самом деле, в 2008 мы подписали соглашение Саркози-Саакашвили-Медведева, которое предусматривало вывод российских войск, но в отличие от президента Порошенко, в 2008 я отказался взять обязательство закрепить статус этих территорий, как настаивал Саркози с подачи России, а Порошенко был вынужден уступить нажиму и включил вопрос территорий как часть договоренностей. Так что, уважаемый Петр Алексеевич, договор о выводе войск у нас был (другое дело, что Россия в обоих случаях его не выполняет), а само содержание соглашения было не кабальным, в отличие от Минска.
А вторая ошибка касается меня лично. Что если правительство Грузии, контролируемое российским олигархом Иванишвили, обратится? Готовы ли вы в нарушение Конституции и международного права обсудить передачу гражданина Украины? Меняйте ваших юридических советников, пан президент!
Да, и еще. Не было ни одного случая, чтобы я за время моего президентства не встречал и не провожал президента или премьера Украины в аэропорту, а это, и так никчемное, правительство Грузии послало министра образования встречать Порошенко. Мне, как патриоту обеих стран не нравится, когда так пытаются «опустить» президента Украины.
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Все же есть разница. В Абхазии и Южной Осетии тупо не стреляют, а это многого стоит.
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В Абхазии и Южной Осетии были реальные этнические конфликты, в отличии от Донбасса, где конфликт возник на пустом месте исключительно из-за внешнего вмешательства.
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А че сравнивать?? Просто видео, просто без каких-то комментов.
http://goruzont.blogspot.com/2017/07/blog-post_204.html
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История с провозглашением Малороссии

Порошенко сравнил положение в оккупированном регионе Грузии с ситуацией на Донбассе - Цензор.НЕТ 5215АВТОРААВ-старшийЭхо Москвы

История с провозглашением Малороссии не такая уж дурная. И усмешками в Твиттере не стоит отделаться.
Сурков, исчезнувший не только из информационного, но и властного поля, предложил забавную концепцию - объявить всю Украину несостоявшимся государством и презапустить проект вассального образования как будущей части России.
Малороссия - это часть Российской империи. То есть идти не по Крымскому или Абхазскому, а по Южно-Осетинскому сценарию с последующим объединением. А сейчас сделать типа ГДР/ФРГ. Ну чтоб Путин одобрил.
А Минские соглашения побоку. И действительно, какие-то соглашения…
Очевидно, что Кремль одобрил.
Будем наблюдать
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Не знал что там каждый день гибнут грузинские военнослужащие и кацапня шмалят с чего хочешь. бред.
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Похожа шо ппц.
Интересно сколько у грузинских военных 200-ч и 300-х в неделю.
Сколько входящих от 82 то 152 - х.
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