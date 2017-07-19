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 Политика Украины, Экономика
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Все про:МВФ (2438) Минфин (1161) сотрудничество (631) Данилюк Александр (201)

 Министр финансов Данилюк обсудил с новым представителем МВФ в Украине дальнейшее сотрудничество с фондом

данилюк александр

Министр финансов Украины Александр Данилюк 18 июля встретился с новым представителем Международного валютного фонда в Украине Йостой Люнгманом (Gösta Ljungman).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Вчера встретился с новым представителем МВФ в Украине Йостой Люнгманом и поздравил его с назначением. Обсудили дальнейшее сотрудничество и шаги для успешного выполнения программы МВФ", - сообщил Данилюк.

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Как сообщалось, МВФ в начале июля в рамках ротации сменил своего постоянного представителя в Украине, назначив вместо занимавшего этот пост четыре года француза Жерома Ваше (Jerome Vacher) Й.Люнгмана.

Люнгман, гражданин Швеции, получил диплом экономиста в Университете Упсала. Он присоединился к МВФ в 2007 году, ранее занимал должность в Министерстве финансов Швеции.


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ЕС вслед за МВФ грозит остановить помощь Украине
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в этом году отдавать надо $12 миллиардов плюс еще проигранное по судам , москалям, фирташам, бойкам, овощам...... $5-7 миллиардов.
главное нацарювать та й махнуть на край географии....
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Нехай Карпати вже без лiсу,а ми в Европу по безвiзу.
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Кормовая база для барыг неуклонно сокращается и они перешли к утилизации пенсионеров.
Деньги пенсионного фонда уже подерибанили, а сейчас, , объясняют, почему не будут платить пенсии.очередное кидалово офшорных патриотов, до последнего пенсионера. спишут все на МВФ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинистр финансов Данилюк обсудил с новым представителем МВФ в Украине дальнейшее сотрудничество с фондом
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