 Министр финансов Данилюк обсудил с новым представителем МВФ в Украине дальнейшее сотрудничество с фондом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Вчера встретился с новым представителем МВФ в Украине Йостой Люнгманом и поздравил его с назначением. Обсудили дальнейшее сотрудничество и шаги для успешного выполнения программы МВФ", - сообщил Данилюк.
Как сообщалось, МВФ в начале июля в рамках ротации сменил своего постоянного представителя в Украине, назначив вместо занимавшего этот пост четыре года француза Жерома Ваше (Jerome Vacher) Й.Люнгмана.
Люнгман, гражданин Швеции, получил диплом экономиста в Университете Упсала. Он присоединился к МВФ в 2007 году, ранее занимал должность в Министерстве финансов Швеции.
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главное нацарювать та й махнуть на край географии....
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Деньги пенсионного фонда уже подерибанили, а сейчас, , объясняют, почему не будут платить пенсии.очередное кидалово офшорных патриотов, до последнего пенсионера. спишут все на МВФ.
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