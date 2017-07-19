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 Политика Украины
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 Качественной питьевой воды на Донбассе нет, - Черныш

вода

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявляет об отсутствии качественной питьевой воды на Донбассе и об угрозе нехватки воды в Мариуполе (Донецкая обл.).

Министр отметил, что на Донбассе существует проблема высокого уровня минерализации воды, а система очистки была построена еще в советское время и устарела, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Сейчас уровень примесей в воде очень высокий и качественной питьевой воды в регионе нет в принципе", - сказал В.Черныш.

При этом он добавил, что часть "Южнодонбасского водоканала", который поставляет воду из Северского Донца в Мариуполь проходит по неподконтрольной территории, где он поврежден.

"Поставки воды упали, видимо, есть повреждения, но оценить их, а, тем более, ликвидировать мы не можем. Результат - система водоснабжения неэффективна: идут потери воды, электричества, падает качество воды", - добавил министр.

По его словам, поставки воды в Мариуполь упали до очень низкого уровня, и в городе могут испытывать потребность в питьевой воде, а та, что поступает - низкого качества.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: ОБСЕ зафиксировала большую течь в Южно-Донбасском водопроводе. ФОТО

При этом министр подчеркнул, что уменьшение поставок и нехватка объемов воды не означает, что население города останется совсем без воды.

В.Черныш также считает, что у местных властей есть ресурсы для решения вопроса водоснабжения.
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Качественной питьевой воды вообще в Украине нет
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Есть. Поселок Слобожанское, Харьковской области.
Питьевое водоснабжение от 11 скважин.
Верхнемеловой и нижнемеловой водоносные горизонты.
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В Україні є все!! Нема лише державників при владі!!! )))
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в
Бердянск тянули ветку не помню сколько там км.- но до фига.. открыли новый
водогон при Януковиче.... а вот с Мариуполем с водой еще в 1973 году было не
очень, мягко говоря..

на Донбассе в частности Луганск там и вовсе были развиты
колонки и колодцы.. в Донецке более менее с водой, хотя вокруг Донецка с водой
всегда были огромные проблемы.. вот мне вспоминается июль 1990 года Крым, в
Севастополе мы как то обошлись без воды сидели на бутылках с водой и молоке из
магазина- а вот приехав в Евпаторию, пригород мне ночью понадобилась вода запить
лекарство, а хозяйка говорит- пойди с чайника, там вода… я беру чайник и с
носика в рот ....мама моя что за ховно было какой то песок, камни, и прочая
хренота... плевался долго чуть ли не до рвоты.. говорю хозяйке- а что это за
куйня у вас в чайнике... а она -обычное дело ОСАДОК !!!!!!!!!!!!!!!! четверть
чайника осадок... бррррр тиканул я на
утро на Комете домой в Одессу видел я в гробу тот Крым и его воду...
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После того что сделали дамбасяне с лугандонцами (или что не сделали тупо отсиживаясь по норам) их проблемы перестали волновать абсолютное большинство украинцев! "Кормильцы хуевы" как хотят теперь пусть и вертяться!
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кормильцы оно то да но есть еще и сосуны которые упырем присосались к Украине и народ их терпит почему то
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Саме так!! Головна загроза Україні, як державі, це кубло гельмінтів-політиканів , що паразитуют в Україні, знесилюют ї нищат Україну!!!)))
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// а по моєму нищать Україну гельмінти-олігархи, велика частина яких прийшла з донбасу ,а барижна влада продалася як остання хвойда іванющенкам та ахметовим і вбиває в мізки "п'ятій колоні"(зі слів влада- всі хто барижну владу не підтримує) що це не олігархи, а найбільші патріоти України
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так пущай дамбасмня у крысьчан возьмет качественную воду. онижыбратья и почти адиннарот.
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На Донбассе все-таки есть вода, но низкого качества. А оккупированный Крым без украинской воды вернётся к своему первозданному виду, превращается из цветущего курорта, которым он был при Украине, в суровую солончаковую степь. Полностью исчезнет сельское хозяйство и фермерство, туризм и легкая промышленность. Крым деградирует на уровень 1946 года. Напоить нынешнее население полуострова в текущих условиях будет невозможно. Из-за нехватки пресной воды и из-за болезней, часть неизбежно придется отселять (1,5 млн. человек). Крым будет или украинским, или безлюдным". Такая цена российской оккупации.
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А якісна вода в Україні є? Відгукніться регіони!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКачественной питьевой воды на Донбассе нет, - Черныш
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