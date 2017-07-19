 Качественной питьевой воды на Донбассе нет, - Черныш

Министр отметил, что на Донбассе существует проблема высокого уровня минерализации воды, а система очистки была построена еще в советское время и устарела, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сейчас уровень примесей в воде очень высокий и качественной питьевой воды в регионе нет в принципе", - сказал В.Черныш.
При этом он добавил, что часть "Южнодонбасского водоканала", который поставляет воду из Северского Донца в Мариуполь проходит по неподконтрольной территории, где он поврежден.
"Поставки воды упали, видимо, есть повреждения, но оценить их, а, тем более, ликвидировать мы не можем. Результат - система водоснабжения неэффективна: идут потери воды, электричества, падает качество воды", - добавил министр.
По его словам, поставки воды в Мариуполь упали до очень низкого уровня, и в городе могут испытывать потребность в питьевой воде, а та, что поступает - низкого качества.
При этом министр подчеркнул, что уменьшение поставок и нехватка объемов воды не означает, что население города останется совсем без воды.
В.Черныш также считает, что у местных властей есть ресурсы для решения вопроса водоснабжения.
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Питьевое водоснабжение от 11 скважин.
Верхнемеловой и нижнемеловой водоносные горизонты.
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Бердянск тянули ветку не помню сколько там км.- но до фига.. открыли новый
водогон при Януковиче.... а вот с Мариуполем с водой еще в 1973 году было не
очень, мягко говоря..
на Донбассе в частности Луганск там и вовсе были развиты
колонки и колодцы.. в Донецке более менее с водой, хотя вокруг Донецка с водой
всегда были огромные проблемы.. вот мне вспоминается июль 1990 года Крым, в
Севастополе мы как то обошлись без воды сидели на бутылках с водой и молоке из
магазина- а вот приехав в Евпаторию, пригород мне ночью понадобилась вода запить
лекарство, а хозяйка говорит- пойди с чайника, там вода… я беру чайник и с
носика в рот ....мама моя что за ховно было какой то песок, камни, и прочая
хренота... плевался долго чуть ли не до рвоты.. говорю хозяйке- а что это за
куйня у вас в чайнике... а она -обычное дело ОСАДОК !!!!!!!!!!!!!!!! четверть
чайника осадок... бррррр тиканул я на
утро на Комете домой в Одессу видел я в гробу тот Крым и его воду...
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