EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Политика Украины
  2837  61
Все про:Аваков (2597) МВД (8347) назначение (1352) Аброськин (420) Князев (114)

 Аброськин назначен первым замглавы Нацполиции, - Аваков

аброськин

Начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин назначен первым заместителем главы Национальной полиции Украины. На Донетчине его заменит Виталий Невгад.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на странице в Facebook Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Достойный офицер, с первых дней войны работающий на Украину в самых горячих точках. Патриот до мозга костей. По факту его работы - террористами за его голову объявлена награда. В подотчетной Вячеславу Васильевичу Донецкой области один из самых низких по стране уровней преступности - и это - в прифронтовой области!

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД реформирует систему безопасности на массовых мероприятиях, - Яровой

Внедренная новая инновационная система обеспечения безопасности прифронтового Мариуполя на основе последних мировых информационных технологий и интеллектуальных камер наблюдения - дала феноменальный эффект. Парадоксально, но Мариуполь - один из самых безопасных городов страны!

Отлично организованная превенция преступлений, бескомпромиссность в вопросах безопасности, дисциплина личного состава и компетентность подобранных исполнителей - дало мне основание по представлению Сергея Князєва сегодня подписать приказ о назначении генерала Вячеслава Аброськина на высокую должность - служить и защищать каждого из Вас.

Уверен - Вячеслав Васильевич Вас не подведет!", - написал Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общее количество криминальных правонарушений в первой половине 2017-го снизилось на 17%, - первый замминистра Яровой

Также министр сообщил, что на Донетчине Аброськина заменит Виталий Невгад.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
- Теперь я меньше миллиона не возьму, иначе добрые мулаты просто не станут меня уважать. ©
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот это карьера! сначала сепарский батальон "Восток". а теперь - первый зам Нацполиции!!!! Просто ЖЕСТЬ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У НАС СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗНОЙ МРАЗИ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мафія призначає на керівні посади тих хто довів свою спроможність порушувати закон для захисту мафії! Призначення Аброськіна це злочин, бо ця людина яка грубо порушувала Конституцію України та закон про поліцію, організовувала збройні напади на ветеранів АТО та депутатів ВРУ, людина яка пригріла коло себе сепаратистів та терористів на керівних посадах в поліції вже давно мала бути арештована та засуджена як зрадник та злочинець! Але мафія підвищує цю людину і хоче щоб вона влаштовувала терор патріотам, добровольцям та ветеранам по всій країні! Ну що ж, хто посіє вітер, той пожне бурю!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Таке враження що авакян сам опускає рейтінг поліції ніжче плінтуса... Дно дна вірно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сепары возвращаются в первые эшелоны власти, кто бы мог подумать в 14 году.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
аякжеш він так гарно блокадників розганяв , таким "безропотним "Яник найбільш довіряв, тепер і І рюкзакян пібтрає собі напевно і по своїм рисам, а цікаво для Голубана. відважного востоківця вже місто найшли в верхніх ешалонах влади МВС
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
верный пес Аброськин....Не зря ветеранов АТО пи-л , заметили и возвысили... Такие кадры бесценны для режима в случае чего...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
идет потихоньку подготовка к сдаче Украины русне? расставляються помаленьку нужные люди?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
следующим замом Авакяна, следуя такой логике, станут Захарченко или Плотницкий... да и "Моторола" и "Гиви" тоже подошли бы, но тут Авакяну не повезло - они сдохли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Небезпечна тенденція..Готують сцуки узурпацію..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чего не Голубана? Разницы ведь никакой. Второй Майдан суки сливают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ага. это главнейшая шыкаладная победа. с элементами безальтернативности и мролюбства.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
они все время пробуют на выносливость своими рэхвормами!дождутся эти властелины что народ попробует веревкой их выносливость
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Достойных" больше не осталось. Выходит, зря гибли украинцы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
короче рулит старым "беркутом" с новым названием.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Приплыли: Аброськин назначен первым замглавы Национальной полиции
https://goo.gl/qmNb6J

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
замом собаки аваки и иметь звание - подносящий рюкзак.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это все что нужно знать про шоколадных мразей.Они скоро просто в Киеве флаги на парашенские тряпки поменяют и влажные мечты хуйла про взятие Киева сами по себе осуществлятся.Кроме отвращения и ненависти к барыгам других эмоций не возникает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, с другой стороны, кто его потом по донецку искать будет? Кубло и давить легче....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Аброськин пошел на повышение

Главмент Донецкой области Вячеслав Аброськин пошел на повышение - назначен первым заместителем главы Нацполиции Украины.
Руками Аброськина было разгромлено добровольческое движение, донбасские менты по его приказу задерживали добробатовцев даже в других областях, во время отпусков бойцов и после демобилизации, так как боялись делать это на передовой.
Для грязной работы его выбрали не случайно, ведь Аброськин сначала поддержал российскую оккупацию Крыма, помогал передавать россиянам власть в Крыму, но не получил там ожидаемой должности и лишь после этого выехал в Украину. В обмен на покровительство и безопасность полностью подконтролен Авакову. Собрал вокруг себя точно таких же предателей, готовых на всё ради хозяина, сидящих на крепкой цепи компромата - например, Горустович и Голубан.
И вот награда за верность.
Что это означает?
Новая фаза дэнэризации Украины. Менты-предатели укрепляют свои позиции и добиваются еще большего контроля над страной. Об аресте того же Голубана можете забыть окончательно. Не дадут.
Эти люди не просто легко сфабрикуют любое уголовное производство по приказу - они убьют, не задумываясь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а соевый петя говорит новая полиция. и еще говорит - уровень доверия к ней просто зашкаливает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Соевые, скажите, а могу ли я подать на его в суд, если у меня есть видеозапись? 😃
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в суд низя. атброськин - онижыдети, и вообще хуйло напасть может.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если у тебя есть запись на господина значит ты агент кремля и в суд подать не можешь, разве что в самый честный во всем мире Пещерский суд.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ждем возврата Захарченко, или кто там у яныка милицией руководил. Авякян боится одного - добровольцев с оружием в руках.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну всё, биндеры, тикайте. Наш человек в полиции вам спуску не даст. Расеюшка! Фошизм не пройдет! Крымнаш!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да еще, готовьтесь Киевляне, теперь у вас наливайки -гадюшники будут на каждом углу по ночам паленой водкой торговать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
от і винагорода за те що атошніків гамселив...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Б-й і п-в собрал каков вокруг себя и содержит их за счет налогоплательщиков, куда мы идем?!!! За это ли Майдан стоял?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Украине грядут очередные выборы и все подготавливают к возвращению ПР к власти а также к возвращению Януковича и кабинета министров созданого в кацапии регионалами.А этого ожидали как все ветки судовой и исполнительной власти Украины.Ниаче никак нельзя обяснить их действия,если б\у регионал значит его не сажали ни за какие преступления.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну а чего вы ждали, снова проголосовав за регионала, пусть даже бывшего? Ведь Порошенко - регионал по менталитету, регионал до мозга костейб ф такие бывшими не бывают. Это же надо додуматся - устроить Майдан, чтобы снова за регионала проголосовать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Усе правильно, робяты!
Главное - чтобы во власть случайно не пролез УКРАИНЕЦ.

Сепар Броськин - отличный вариант!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот это перемога! Аваков бывшего главного ГАИшника Шурика Ершова также подтягивают наверх. А до сих пор он отсиживался в тени, три недели "воевал" в Славянске и получил статус УБД, является латентным сепаратистом и ватником.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ваше счастье, что вы не знаете, что творится в ФСБУ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скоро последует повышение Голубана, одна же свора лягавых.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...ось і живемо по "новому",сепарів на ментівськи посади...одне питання чому не голубан або захерченко...? - мовчимо далі...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не все сразу. Скоро и Голубана с Захарченком Сабаков подтянет, и расскажет как ето Украине выгодно чтобыпутенненапал...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Теперь ета сепарская тварь будет руководить всеми полицаями Украины? Ну порохоботы, скажите когда ждать возвращения Януковоща с Килей?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему вторым замом не назначили Ходаковского?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У Санька фсе впереди, обязательно будет - по "Минскому сговору" каким-нить начальником "отдела народной милиции Донецкой Республики полиции Украина"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот как у щеколадных карьеру строят - на крови добробатов и АТОшников
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У меня вопрос, за что столько людей которые отдали свои жизни за исминения в стране погибло? Чтобы етот соевый шабаш вытирал о ихние могилы ноги?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
естественно, Гавкал правильно----- дали БУДКУ в Киеве
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
думаю питання з "чесними вибрами" в країні закрито остаточно

велкам ту поліцейська держава...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Достойный офицер, с первых дней войны работающий на Украину в самых горячих точках. Патриот до мозга костей. По факту его работы - террористами за его голову объявлена награда. В подотчетной Вячеславу Васильевичу Донецкой области один из самых низких по стране уровней преступности - и это - в прифронтовой области! Я схожу с ума? Почему наша власть говорит языком Чуркина? Где ета гнида воевала? С блокадниками и волонтерами? И теперь ету тварь я должен наблюдать в Киеве? Власть готовится к выборам и к третьему Майдану?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Амброськін буде вивчати українську мову, як того вимагає Закон Украхни "Про державну службу" ? Разом з Аваковим ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Барыга понимает, что скоро кое-кого начнут быть по наглой неукраинской хитрожопой морде
Поэтому набирает полуватное полусепарское неукраинское отребье в опричники.
Все просто...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
К сожалению, Порошенко - еще не самое страшное. Этого еще можно как-то пинками подгонять. Самое страшное будет, если до власти дорвется Аваков. А ведь к этому идет. Ведь он не зря выстраивает собственную вертикаль (читай - собственную армию), ой не зря. И не напрасно расправились с добробатами. И бороться с ним будет очень и очень сложно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хочите знати про владу спостерігайте за її призначеннями:
ківа,аброськін-бандюги вищого пошибу як і сам аваков.Цій країні скоро настане "кірдик"!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАброськин назначен первым замглавы Нацполиции, - Аваков
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти