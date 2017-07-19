 Аброськин назначен первым замглавы Нацполиции, - Аваков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на странице в Facebook Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"Достойный офицер, с первых дней войны работающий на Украину в самых горячих точках. Патриот до мозга костей. По факту его работы - террористами за его голову объявлена награда. В подотчетной Вячеславу Васильевичу Донецкой области один из самых низких по стране уровней преступности - и это - в прифронтовой области!
Внедренная новая инновационная система обеспечения безопасности прифронтового Мариуполя на основе последних мировых информационных технологий и интеллектуальных камер наблюдения - дала феноменальный эффект. Парадоксально, но Мариуполь - один из самых безопасных городов страны!
Отлично организованная превенция преступлений, бескомпромиссность в вопросах безопасности, дисциплина личного состава и компетентность подобранных исполнителей - дало мне основание по представлению Сергея Князєва сегодня подписать приказ о назначении генерала Вячеслава Аброськина на высокую должность - служить и защищать каждого из Вас.
Уверен - Вячеслав Васильевич Вас не подведет!", - написал Аваков.
Также министр сообщил, что на Донетчине Аброськина заменит Виталий Невгад.
Головою поліції Донецької області призначений полковник Невгад Віталій Вікторович, який раніше працював заступником голови поліції області. pic.twitter.com/sYO5Oo6S1g- Arsen Avakov (@AvakovArsen) 19 липня 2017 р.
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пэремога?
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https://goo.gl/qmNb6J
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Главмент Донецкой области Вячеслав Аброськин пошел на повышение - назначен первым заместителем главы Нацполиции Украины.
Руками Аброськина было разгромлено добровольческое движение, донбасские менты по его приказу задерживали добробатовцев даже в других областях, во время отпусков бойцов и после демобилизации, так как боялись делать это на передовой.
Для грязной работы его выбрали не случайно, ведь Аброськин сначала поддержал российскую оккупацию Крыма, помогал передавать россиянам власть в Крыму, но не получил там ожидаемой должности и лишь после этого выехал в Украину. В обмен на покровительство и безопасность полностью подконтролен Авакову. Собрал вокруг себя точно таких же предателей, готовых на всё ради хозяина, сидящих на крепкой цепи компромата - например, Горустович и Голубан.
И вот награда за верность.
Что это означает?
Новая фаза дэнэризации Украины. Менты-предатели укрепляют свои позиции и добиваются еще большего контроля над страной. Об аресте того же Голубана можете забыть окончательно. Не дадут.
Эти люди не просто легко сфабрикуют любое уголовное производство по приказу - они убьют, не задумываясь.
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Главное - чтобы во власть случайно не пролез УКРАИНЕЦ.
Сепар Броськин - отличный вариант!!!
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велкам ту поліцейська держава...
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Поэтому набирает полуватное полусепарское неукраинское отребье в опричники.
Все просто...
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ківа,аброськін-бандюги вищого пошибу як і сам аваков.Цій країні скоро настане "кірдик"!
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