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Все про:назначение (1352) посол (1151) Россия (71458) США (12988) Трамп (1255)

 Трамп утвердил кандидатуру Хантсмана на должность посла США в РФ, - Белый дом

хантсман

Президент США Дональд Трамп принял решение о назначении Джона Хантсмана послом США в Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте Белого дома.

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"Губернатор штата Юта Джон Хантсман младший будет назначен Чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как известно, данное назначение еще должно быть утверждено Сенатом США.

Хантсман возглавляет экспертно-аналитический центр Atlantic Council и считается сторонником жесткой линии в отношении России.

Говоря о выдвинутом США кандидате, Российский сенатор Алексей Пушков считает, что президент США Дональд Трамп окружает себя людьми, которые не хотят улучшения отношений с Россией.

"Кандидатура посла США в Москве говорит о многом. Хантсман - глава Атлантического совета, где нормой стала жесткая критика России. Точно не голубь," - написал он ранее Twitter, комментируя первые слухи о возможном назначении Хантсмана послом США в РФ.

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В своей стране хрен знает что происходит,какая разница кто там будет послом.
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Вот почему смотришь на западных политиков .., и видишь подтянутость и наличие интеллекта и какой то рыцарской породы... , а потом сравниваешь с нашими ожиревшими на нищете украинцев барыгами...
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Чому ви радієте, ідіоти? Дивлячись на те в якій позі стояв Клімкін в кабінеті у Трампа і з якою помпезністю Трамп зустрiв Лаврова, не варто спокушатися жвавістю нового американського клоуна, нам досить невдахи Маккейна. Поки в Україні при владі бариги і недоумки, сподіватися на якісь чужих послів в чужих країнах можуть тільки повні придурки.
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ты б согласился возглавить страну , но жаль таксовать нужно ?)
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Не согласился бы потому, что понимаю ответственность перед народом и боюсь не справиться. Лучше быть хорошим таксистом, чем плохим президентом.
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Если парашинцы вижат и воняют - значит правильное назначение .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп утвердил кандидатуру Хантсмана на должность посла США в РФ, - Белый дом
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