 Трамп утвердил кандидатуру Хантсмана на должность посла США в РФ, - Белый дом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте Белого дома.
"Губернатор штата Юта Джон Хантсман младший будет назначен Чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Как известно, данное назначение еще должно быть утверждено Сенатом США.
Хантсман возглавляет экспертно-аналитический центр Atlantic Council и считается сторонником жесткой линии в отношении России.
Говоря о выдвинутом США кандидате, Российский сенатор Алексей Пушков считает, что президент США Дональд Трамп окружает себя людьми, которые не хотят улучшения отношений с Россией.
"Кандидатура посла США в Москве говорит о многом. Хантсман - глава Атлантического совета, где нормой стала жесткая критика России. Точно не голубь," - написал он ранее Twitter, комментируя первые слухи о возможном назначении Хантсмана послом США в РФ.
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