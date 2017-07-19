 Террорист Бородай о возможной выдаче Украине боевика Погодина: "Люди опасаются, чтобы его случай не стал прецедентом"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пропагандистскому сайту боевиков "ПолитНавигатор" заявил "экс-премьер-министр "ДНР"" Александр Бородай.
"Это не будет сделано вне зависимости от того, каким бы человеком не был Вадим Керчь, вне зависимости от его личных качеств, и вне зависимости от того, что он совершил или не совершил на Донбассе.
Оснований для невыдачи по запросу Интерпола, по сути, всего два. Первое из них - наличие российского гражданства. Россия своих не отдает.
Вторым основанием может быть обоснованное опасение, что человека (в том числе иностранца) в стране, куда его должны экстрадировать, ждут пытки или смерть. Как мы с вами понимаем, участь Вадима Керча в Украине вряд ли будет "веселой".
В общем все, "кто в теме" интересуются участью Керча. Я понимаю, что люди опасаются, чтобы случай Керча не стал прецедентным случаем. Естественно, это проблема", - рассказал террорист Бородай.
По его словам, арест Погодина российскими правоохранителями произошел этим летом в оккупированном Крыму совсем из-за другого дела.
"Керчь, видимо, по старой донецкой привычке очень давно забрал у кого-то автомобиль и забыл его вернуть, пообещав вначале это сделать через короткий срок. Это было уже после войны на Донбассе. И только после того, как его начали привлекать по этому делу, всплыла история с Интерполом", - сказал он.
Бородай предположил, что участь террориста Погодина имеет два варианта.
"Или он останется в Российской Федерации, или, что, на мой взгляд, крайне мало вероятно, он будет отвечать за то, что он совершил, или не совершил на Донбассе, перед "юстицией ДНР" - об этом я ничего говорить не буду, так как не компетентен. Но в силу обстоятельств юридического характера этот вариант маловероятен. Так что у меня есть уверенность, что Вадим Керчь останется в Российской Федерации", - считает Бородай.
Погодину Украина предъявляет убийство несовершеннолетнего в качестве основного обвинения.
"Я в эти подробности вдаваться не хочу. Пусть в них разбираются компетентные органы. На сегодняшний день это могут сделать только "органы юстиции ДНР". Я не хочу Керча ни пытаться выгораживать, ни пытаться обвинять. Российская Федерация не признает "юрисдикцию ДНР", поэтому ситуация достаточно патовая",- полагает Бородай.
Как отмечает ресурс боевиков, у террориста Погодина формально украинское, а не российское гражданство.
Погодину инкриминируют ряд тяжелых преступлений: пытки украинских пленных и убийство 16-летнего футболиста из Краматорска Степана Чубенко. Летом 2014 боевики Погодина ссадили парня с поезда за ленточку цвета украинского флага и подвергли пыткам. По приказу Погодина, его подчиненные Михаил Сухомлинов и Юрий Москалев вывезли мальчика в село под Донецком, и там Погодин приказал убить юношу - стреляли в Степана сам Погодин и Сухомлинов. Тело убитого парня родным было доставлено только спустя 3 месяца без головы. После совершенных на Донбассе преступлений Погодин бежал в Крым, где и был задержан по запросу Интерпола.
8 мая 2016 года Степан Чубенко удостоен волонтерской народной награды - "Народный герой Украины. 28 июня 2017 Президент Украины Петр Порошенко наградил Чубенко орденом "За мужество" III степени (посмертно).
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нехер срать стоя на потолок.. уебки...
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У меня, россиянина, к крымчанам всего один вопрос: как можно было мечтать стать Рязанской областью?
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Долгие годы они искали себя. То назвали себя днроросами, то новоросами, то малоросами. Но были они просто пи...арасами.
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Закон всемирного тяготения говна не даст - ибо все говна,говнища,навозы и фекали всего мира стекаются только в одно место - в нарасию...
против физики не попрёшь..
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"Это не будет сделано вне зависимости от того, каким бы человеком не был Вадим Керчь, вне зависимости от его личных качеств, и вне зависимости от того, что он совершил или не совершил на Донбассе.
Оснований для невыдачи по запросу Интерпола, по сути, всего два. Первое из них - наличие российского гражданства. Россия своих не отдает.
Вторым основанием может быть обоснованное опасение, что человека (в том числе иностранца) в стране, куда его должны экстрадировать, ждут пытки или смерть. Как мы с вами понимаем, участь Вадима Керча в Украине вряд ли будет "веселой".
В общем все, "кто в теме" интересуются участью Керча. Я понимаю, что люди опасаются, чтобы случай Керча не стал прецедентным случаем. Естественно, это проблема..."
Конечно, проблема... Для тебя, в первую очередь... "Ты - следующий...", как сказал папа "мент" сыну-насильнику в фильме "Ворошиловский стрелок"...
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Борд в Луганске.
Запугивают местное население, чтобы не писали лишнего в социальных сетях.
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Роман Пелех наочно продемонстрував скільки території відхопила раша від України
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Новороссы никогда не простят малороссам того, что они лишили их Родины.
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