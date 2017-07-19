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 Политика Украины
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 Террорист Бородай о возможной выдаче Украине боевика Погодина: "Люди опасаются, чтобы его случай не стал прецедентом"

бородай

Один из полевых командиров пророссийских боевиков на Донбассе Вадим Погодин (позывной Керчь), арестованный российскими оккупационными властями в июне 2017 года в аннексированном Крыму по запросу через Интерпол, в Украину выдан не будет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пропагандистскому сайту боевиков "ПолитНавигатор" заявил "экс-премьер-министр "ДНР"" Александр Бородай.

"Это не будет сделано вне зависимости от того, каким бы человеком не был Вадим Керчь, вне зависимости от его личных качеств, и вне зависимости от того, что он совершил или не совершил на Донбассе.

Оснований для невыдачи по запросу Интерпола, по сути, всего два. Первое из них - наличие российского гражданства. Россия своих не отдает.

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Вторым основанием может быть обоснованное опасение, что человека (в том числе иностранца) в стране, куда его должны экстрадировать, ждут пытки или смерть. Как мы с вами понимаем, участь Вадима Керча в Украине вряд ли будет "веселой".

В общем все, "кто в теме" интересуются участью Керча. Я понимаю, что люди опасаются, чтобы случай Керча не стал прецедентным случаем. Естественно, это проблема", - рассказал террорист Бородай.

По его словам, арест Погодина российскими правоохранителями произошел этим летом в оккупированном Крыму совсем из-за другого дела.

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"Керчь, видимо, по старой донецкой привычке очень давно забрал у кого-то автомобиль и забыл его вернуть, пообещав вначале это сделать через короткий срок. Это было уже после войны на Донбассе. И только после того, как его начали привлекать по этому делу, всплыла история с Интерполом", - сказал он.

Бородай предположил, что участь террориста Погодина имеет два варианта.

"Или он останется в Российской Федерации, или, что, на мой взгляд, крайне мало вероятно, он будет отвечать за то, что он совершил, или не совершил на Донбассе, перед "юстицией ДНР" - об этом я ничего говорить не буду, так как не компетентен. Но в силу обстоятельств юридического характера этот вариант маловероятен. Так что у меня есть уверенность, что Вадим Керчь останется в Российской Федерации", - считает Бородай.

Погодину Украина предъявляет убийство несовершеннолетнего в качестве основного обвинения.

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"Я в эти подробности вдаваться не хочу. Пусть в них разбираются компетентные органы. На сегодняшний день это могут сделать только "органы юстиции ДНР". Я не хочу Керча ни пытаться выгораживать, ни пытаться обвинять. Российская Федерация не признает "юрисдикцию ДНР", поэтому ситуация достаточно патовая",- полагает Бородай.

Как отмечает ресурс боевиков, у террориста Погодина формально украинское, а не российское гражданство.

Погодину инкриминируют ряд тяжелых преступлений: пытки украинских пленных и убийство 16-летнего футболиста из Краматорска Степана Чубенко. Летом 2014 боевики Погодина ссадили парня с поезда за ленточку цвета украинского флага и подвергли пыткам. По приказу Погодина, его подчиненные Михаил Сухомлинов и Юрий Москалев вывезли мальчика в село под Донецком, и там Погодин приказал убить юношу - стреляли в Степана сам Погодин и Сухомлинов. Тело убитого парня родным было доставлено только спустя 3 месяца без головы. После совершенных на Донбассе преступлений Погодин бежал в Крым, где и был задержан по запросу Интерпола.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У боевиков истерика: РФ готовится выдать по линии Интерпола террориста Погодина, причастного к жестокому убийству 17-летнего футболиста-патриота Чубенко, - InformNapalm. ДОКУМЕНТ

8 мая 2016 года Степан Чубенко удостоен волонтерской народной награды - "Народный герой Украины. 28 июня 2017 Президент Украины Петр Порошенко наградил Чубенко орденом "За мужество" III степени (посмертно).








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ну фашисты всегда себя считают сверх людьми , а всех остальных пятым сортом ...
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ага нагадили а теперь поют- пытки и убивают- караул...
нехер срать стоя на потолок.. уебки...
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Alex Per‏ @next_per 12 ч.12 часов назад
У меня, россиянина, к крымчанам всего один вопрос: как можно было мечтать стать Рязанской областью?
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Хроники Хунты‏ @JuntaChronicles 4 ч.4 часа назад
Долгие годы они искали себя. То назвали себя днроросами, то новоросами, то малоросами. Но были они просто пи...арасами.
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да никуда он из Скотоматушки не денется..
Закон всемирного тяготения говна не даст - ибо все говна,говнища,навозы и фекали всего мира стекаются только в одно место - в нарасию...
против физики не попрёшь..
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То, что участь этого ублюдка в Украине будет незавидной - это однозначно.
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отдадут - не отдадут, но от одних разговоров очко у всех террористов уже жим-жим...
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Бородай о выдаче, по требованию Интерпола, террориста Погодина, Украине:
"Это не будет сделано вне зависимости от того, каким бы человеком не был Вадим Керчь, вне зависимости от его личных качеств, и вне зависимости от того, что он совершил или не совершил на Донбассе.
Оснований для невыдачи по запросу Интерпола, по сути, всего два. Первое из них - наличие российского гражданства. Россия своих не отдает.
Вторым основанием может быть обоснованное опасение, что человека (в том числе иностранца) в стране, куда его должны экстрадировать, ждут пытки или смерть. Как мы с вами понимаем, участь Вадима Керча в Украине вряд ли будет "веселой".
В общем все, "кто в теме" интересуются участью Керча. Я понимаю, что люди опасаются, чтобы случай Керча не стал прецедентным случаем. Естественно, это проблема..."

Конечно, проблема... Для тебя, в первую очередь... "Ты - следующий...", как сказал папа "мент" сыну-насильнику в фильме "Ворошиловский стрелок"...
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Общие кроманьонские корни еще не означают, что они люди.
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Денис Казанський‏ @den_kazansky 1 ч.1 час назад
Борд в Луганске.
Запугивают местное население, чтобы не писали лишнего в социальных сетях.

Террорист Бородай о возможной выдаче Украине боевика Погодина: "Люди опасаются, чтобы его случай не стал прецедентом" - Цензор.НЕТ 289
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Баба і кіт‏ @babaikit 18 июл.
Роман Пелех наочно продемонстрував скільки території відхопила раша від України

Террорист Бородай о возможной выдаче Украине боевика Погодина: "Люди опасаются, чтобы его случай не стал прецедентом" - Цензор.НЕТ 244
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Не шарьтесь где ни попадя,прицедентов и не будет.
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та да, що б не було різних там прицендентів, кацапстан в кращих своїх традиціях прикопає десь цього погодін, нєт чєлавєка нєт праблєм, а ви сепарня думайте хто наступний
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пусть погодин не сцыт!смело возвращается ! такие кадры нужны рюкзакову!пойдет замом к отброськину! делов то!вот такие жесткие наказания применяет соевая хунта к сепарам! ну что б боялись!сепар замминистра нацполиции это намного же хуже чем в камере?так что сепарюги бойтесь карамельную всласть!
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ичь мля мрази !!!!! заерзали ....за всеми вами придет с косой подруга
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Усыпите падлюку и усьо устаканитца само-собой...
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Приїжджали з ДНР, розповідали, що ця сволота винна у зґвалтуванні неповнолітньої і батько цієї дівчинки поклявся знайти його навіть в Росії. Навіть Захарченко, кажуть, сказав що якщо десь з'явиться цей Керч, кінчати на місці.
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"заявил "экс-премьер-министр "ДНР"" Александр Бородай." и чёто теплое потекло по ноге...
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Інтерпол не інтерпол, якщо б до цього дійшло, думаю що віддали. Тільки зовсім не живого.
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это людьми назвать сложно. так Люди не поступают. вы твари козломордые
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Типа у этого м@дилы бородая участь будет весёлой. Ходячий мертвец.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТеррорист Бородай о возможной выдаче Украине боевика Погодина: "Люди опасаются, чтобы его случай не стал прецедентом"
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