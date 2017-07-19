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Все про:Днепропетровщина (1310) Резниченко (88)

 Голик: "Днепропетровская область - №1 по темпам развития в стране"

Всего за два с половиной года команде главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко удалось превратить Днепропетровскую область в абсолютного лидера по развитию среди регионов.

Об этом заявил советник днепропетровского губернатора Юрий Голик, сообщает Site. ua.

"За время руководства областью мы в 17 раз увеличили бюджеты развития территорий в бюджетах все уровней области - с чуть более полумиллиарда гривен в 2014 году до 11 млрд гривен в 2017 году. Днепропетровская область превратилась в "стройку века", - отметил Голик.

Голик: Днепропетровская область - №1 по темпам развития в стране 01

По словам советника главы Днепропетровской ОГА, руководство области намеренно ушл о от тактики латания дыр и ямочных ремонтов, сконцентрировавшись на " строительств е нового, реконструкци и и капитальны х ремонт ов того, что не знало ремонтов годами ".

"Всего в текущем году "Команда Резниченко" построит и реконструирует 160 коммунальных дорог и 3 трассы международного и национального значения, 25 школ, из них 5 - опорных, 20 больниц, 13 водоводов, 12 детских садиков, 5 жилых домов с бесплатными квартирами для очередников. Мы строим парки, расчищаем реки, реализуем множество экологических программ, внедряем высокотехнологичные решения для органов власти. В первом полугодии бюджетный доход на одного жителя Днепропетровщины в 1,5 раза превысил средний доход по Украине и составил 2,5 тыс. грн на человека против 1,7 тыс. грн в среднем по стране ", - заявил Голик.

Как отметил советник Валентина Резниченко, за первое полугодие 2017 года в областной бюджет Днепропетровщин ы поступило уже 9,7 млрд гривен, что на 13% больше запланированного и на 33,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. " Такими темпами мы сможем полностью привести инфраструктуру Днепропетровщины к европейскому уровню за 3-4 года. И мы это обязательно сделаем ", - подчеркнул Голик.

Как сообщалось, председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко заявил, что рост социально-экономических показателей Днепропетровщины является одним из реальных результатов процесса децентрализации в стране. "Мы реализуем инициативы Президента Петра Порошенко, касающиеся процессов децентрализации в государстве, демонстрируя на конкретных делах, насколько расширились возможности для местных общин", - отметил Валентин Резниченко.



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Дороги для пропаганды не годятся. Сильно херовые. Олигархи не могут улучшать жизнь другим,минуя себя.От этого все и идет. Блин...Как же вы идеально похожи ! - Рыги и новые. Методы ваши - старье.
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Я дивився відеоролик який рекламує відремонтовану дорогу в селі! Настелили новий асфальт поверх старого без заміни труб під дорогою, вода вже тече з порваних труб по дорозі, дренажні та ливневі труби під дорогою не замінені, дорожні переходи через рівчаки не переоблаштовані, з'їзди з дороги на грунтові дороги не облаштовані. Викинули гроші на тупе закатування асфальтом старої просівшої дороги і навіть не переоблаштували дорожний насип, там де дорогу потрібно підняти над природними балками та зробити нормальне відведення дощової води під дорогою. Це бидло-ремонти а-ля СРСР, до євростандартів там дуже далеко! Нам не потрібні такі бидло-ремонти від бидло-керівників. Ще побудували якусь електростанцію на очисних спорудах, щоб збільшити вартість очистки води і заробляти на цьому! Це не будівництво це лохотрон!
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"Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика..." - но по моему небольшому городку в Днепр области могу подтвердить.. - что то действительно движется...
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Очень живописная станция там. Когда раньше в Крымские горы ходил до оккупации, все время проезжал Синельниково. Синельниково у меня ассоциируется с летним зноем, запахом степных трав, вечерними тенями. В последний раз в 2014 проезжал на поезде, уже во тьме. мы подъезжали к станции и начался такой ливень с грозой, что окно в вагоне стало протекать, а на мокром перроне с остервенением отражался свет стихии. Молнии, то освещали его, то платформа уходила во тьму. И все, это контрастировало с мерным гудением локомотива.
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Kirillos Kudelinos - по улицам бабочки летают.., - и этим все сказано.. Район ставков, полей и в большинстве своем приветливых и трудолюбивых людей...
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Класс. Я сам с Днепра, но всегда, почему -то хотелось побывать в Синельниково и Чапли. Может, так названия будоражат? Ну, я тоже не с центра Днепра, а с левого берега. Частный сектор. Хотя город нас начинает съедать.
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Последние предложения поставили все на место. - Барыга хороший... А настоящий секрет в том,что производство там ,завались. Много предприятий. Да и результаты никто не проверял.Одно дело лапшу вешать,другое реальность. Не может быть успеха там,где все также правит олигархат. Коррупция сожрет большую часть дохода.А за копейки и копеешная работа. Скорей всего фасады намазали и травку по центральной дороге постригли.Вот и весь прогресс. Так и захер с дыры тоже самое делает. Методы одурачивания лохов,одинаковы.
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Да, конечно. Вот только почему народ в Польшу валит целыми бригадами, непонятно.
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Днепропетровская область не граничит с Польшей
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Недавно ездил в Кривой Рог....просто охуе л от дороги Днепр-Кривой рог
Или Полтава Днепр...это просто ад адовый...! Такого больше нигде не видел!
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Делают дороги. Павлоград- Донецк, Днепр- Кривой Рог, на Запорожье. Да, за полгода все хрен сделаешь. Но делают. Не латают, а делают. И очень, даже не плохо. Не говорю про то, что стройки запустили нехилые.
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Да, это не фонтан Иван Иванович. Ваня, только и мог, что фонтаны открывать.
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На сегодня Днепропетровская область вообще не пригодна для жизни,люди массово бегут в Польшу из этого региона.
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не бегут, а уезжают на заработки, вместо паРаши.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаГолик: "Днепропетровская область - №1 по темпам развития в стране"
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