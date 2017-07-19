 Голик: "Днепропетровская область - №1 по темпам развития в стране"

Об этом заявил советник днепропетровского губернатора Юрий Голик, сообщает Site. ua.
"За время руководства областью мы в 17 раз увеличили бюджеты развития территорий в бюджетах все уровней области - с чуть более полумиллиарда гривен в 2014 году до 11 млрд гривен в 2017 году. Днепропетровская область превратилась в "стройку века", - отметил Голик.
"Всего в текущем году "Команда Резниченко" построит и реконструирует 160 коммунальных дорог и 3 трассы международного и национального значения, 25 школ, из них 5 - опорных, 20 больниц, 13 водоводов, 12 детских садиков, 5 жилых домов с бесплатными квартирами для очередников. Мы строим парки, расчищаем реки, реализуем множество экологических программ, внедряем высокотехнологичные решения для органов власти. В первом полугодии бюджетный доход на одного жителя Днепропетровщины в 1,5 раза превысил средний доход по Украине и составил 2,5 тыс. грн на человека против 1,7 тыс. грн в среднем по стране ", - заявил Голик.
Как отметил советник Валентина Резниченко, за первое полугодие 2017 года в областной бюджет Днепропетровщин ы поступило уже 9,7 млрд гривен, что на 13% больше запланированного и на 33,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. " Такими темпами мы сможем полностью привести инфраструктуру Днепропетровщины к европейскому уровню за 3-4 года. И мы это обязательно сделаем ", - подчеркнул Голик.
Как сообщалось, председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко заявил, что рост социально-экономических показателей Днепропетровщины является одним из реальных результатов процесса децентрализации в стране. "Мы реализуем инициативы Президента Петра Порошенко, касающиеся процессов децентрализации в государстве, демонстрируя на конкретных делах, насколько расширились возможности для местных общин", - отметил Валентин Резниченко.
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Или Полтава Днепр...это просто ад адовый...! Такого больше нигде не видел!
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