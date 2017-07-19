 Украинские воины и мирные жители, получившие ранения в результате обстрелов, находятся в удовлетворительном состоянии, - Стельмах

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-офицер АТО Анатолий Стельмах в эфире телеканала "112 Украина".
"Раненые бойцы находятся в удовлетворительном состоянии", - сказал он.
Стельмах подтвердил, что двое мирных жителя подорвались на мине.
"В результате обстрела, в частности, из миномета калибра 82-мм, который противник осуществил во второй половине дня, подорвались двое гражданских лиц. Они сейчас находятся в авдеевской больнице, их состояние удовлетворительное", - подытожил он.
Напомним, что за минувшие сутки ситуация на Донбассе обострилась: боевики 23 раза обстреляли позиции сил АТО, 2 бойца ВСУ погибли, 4 ранены. Также ранее сообщалось,что в Авдеевке в результате обстрела ранены два местных жителя.
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