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 Украинские воины и мирные жители, получившие ранения в результате обстрелов, находятся в удовлетворительном состоянии, - Стельмах

штаб ато

Украинские военные и мирные жители, которые получили ранения за минувшие сутки, находятся в удовлетворительном состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-офицер АТО Анатолий Стельмах в эфире телеканала "112 Украина".

"Раненые бойцы находятся в удовлетворительном состоянии", - сказал он.

Стельмах подтвердил, что двое мирных жителя подорвались на мине.

"В результате обстрела, в частности, из миномета калибра 82-мм, который противник осуществил во второй половине дня, подорвались двое гражданских лиц. Они сейчас находятся в авдеевской больнице, их состояние удовлетворительное", - подытожил он.

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Напомним, что за минувшие сутки ситуация на Донбассе обострилась: боевики 23 раза обстреляли позиции сил АТО, 2 бойца ВСУ погибли, 4 ранены. Также ранее сообщалось,что в Авдеевке в результате обстрела ранены два местных жителя.
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