 На территории частного домохозяйства на Ривненщине прогремел взрыв: три человека погибли, - ГСЧС

Как информирует Ценнзор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
"В пгт Заречное 18 июля около 22 часов. 38 мин. на территории частного домохозяйства в хозяйственной постройке произошел взрыв неизвестного взрывного предмета, в результате чего погибли 3 человека", - сказано в сообщении.
Отмечается, что разрушений строительных конструкций нет.
Правоохранительными органами проводится следствие.
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