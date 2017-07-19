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Все про:взрыв (4204) Ривненщина (661) смерть (5074)

 На территории частного домохозяйства на Ривненщине прогремел взрыв: три человека погибли, - ГСЧС

гсчс

В пгт Заречное в Ривненской области в одном из частных домохозяйств произошел взрыв, погибли три человека.

Как информирует Ценнзор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"В пгт Заречное 18 июля около 22 часов. 38 мин. на территории частного домохозяйства в хозяйственной постройке произошел взрыв неизвестного взрывного предмета, в результате чего погибли 3 человека", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что разрушений строительных конструкций нет.

Правоохранительными органами проводится следствие.
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відлуння рускага міра, зброя, як інфекція, добирається до найвіддаленіших куточків України(
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Олег Муляр a00b7faa - сочувствие погибшим..., но нужно изучать военное, взрыво - техническое дело..., прежде чем лезть куда то...Воюющая страна - и это на долго...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа территории частного домохозяйства на Ривненщине прогремел взрыв: три человека погибли, - ГСЧС
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