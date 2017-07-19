EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Политика Украины, За рубежом
  1758  26
Все про:оружие (4016) Пентагон (428) США (12983)

 США изучают, какое именно летальное оружие необходимо Украине, - Пентагон

украина сша

Объединенный штаб Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки сотрудничает с европейским командованием США чтобы определить, какая именно летальная помощь оборонного характера необходима Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил во вторник заместитель начальника Объединенного штаба генерал Пол Селва во время слушаний в Сенате, посвященных продлению его полномочий на посту еще на два года.

"Я поддерживаю предоставление Украине летальной помощи для обороны и обеспечения безопасности, и минобороны США активно вовлечено в этот вопрос на межведомственном уровне", - заявил генерал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле убеждены, что США закладывают основы для смены режима в России, - Пентагон

Он отметил, что Объединенный штаб сотрудничает с европейским командованием США чтобы определить, какая именно летальная помощь оборонного характера необходима Украине.

"Это будет не просто рекомендация военного плана. Это будет политический выбор относительно того, будем ли мы предоставлять украинскому правительству инструменты, в которых они нуждаются для защиты от того, что мы считаем вмешательством на Донбассе под руководством России", - подчеркнул американский генерал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К США присоединятся Канада, Великобритания и Польша, - Онишкевич о предоставлении летального оружия Украине
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нужен кол чугунный, литьё нешлифованное. Длина 3м, ширина 8 см. С гравировкой: В. В. Путин
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всякое и побольше.
Пора кацапам улетать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда заводятся крысы, думка тоже одна - крысиного яду!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Можно и новое,лазерное... на кацапе испытывать надо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сколько ещё должно пройти лет ? Сколько ещё должно погибнуть наших людей , наших бойцов пока вы созреете ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
UApatriotUA - зато будапештский меморандум за 2 месяца подготовили...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А сколько, по вашему, нужно для уверенности в том, что оружие не попадёт в руки внедрённых или врождённых российских агентов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Слишу ржание старой клячи и скуление плешивого хуйла
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
противотанковое, зентиное, высокоточка, внедорожники.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А есть какое-нибудь волшебное вундерваффе, чтоб кнопочку нажал - и кацапия стёрта с планеты ? Если есть - дайте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Самое страшное оружие против кремлевской ордынии - это правда. Действует медленно, но верно, если не разбавлять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЗБРОЮ МАКСИМАЛЬНОГО ПІДТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СУВЕРЕНІТЕТУ ,ту зброю яку похабно відібрали завдяки Будапештського меморандуму і тепер гвалтують країну своїми агресіями з однієї сторони і "озабоченностью" з другої
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Четвертий рік "вивчають". Вже бакалаврат закінчили - скоро будуть магістрами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Отдайте в аренду на 50 лет эсминец DDG 64 Carney и крейсер CG64 Hue City,которые учавствуют в учениях "Си Бриз"! И крылатых ракет побольше...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да шо там изучать. Атлас-5 давайте уже штук десять хотябы и усё. Рашка в коматозе сидеть будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поки США вивчають, Верховна Рада на Мальдiви поїхала, війна ж в країні!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да много не надо. Только, чтоб не больше месяца круглосуточно все составы везли в Украину.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША изучают, какое именно летальное оружие необходимо Украине, - Пентагон
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти