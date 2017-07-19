 США изучают, какое именно летальное оружие необходимо Украине, - Пентагон

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил во вторник заместитель начальника Объединенного штаба генерал Пол Селва во время слушаний в Сенате, посвященных продлению его полномочий на посту еще на два года.
"Я поддерживаю предоставление Украине летальной помощи для обороны и обеспечения безопасности, и минобороны США активно вовлечено в этот вопрос на межведомственном уровне", - заявил генерал.
Он отметил, что Объединенный штаб сотрудничает с европейским командованием США чтобы определить, какая именно летальная помощь оборонного характера необходима Украине.
"Это будет не просто рекомендация военного плана. Это будет политический выбор относительно того, будем ли мы предоставлять украинскому правительству инструменты, в которых они нуждаются для защиты от того, что мы считаем вмешательством на Донбассе под руководством России", - подчеркнул американский генерал.
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