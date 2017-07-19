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 Политика Украины, Экономика
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 Вступил в силу закон об отмене печатей на документах

печать

Документ предусматривает отмену обязательного использования печати в бизнесе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в среду, 19 июля в Украине вступил в силу закон № 1982 VIII о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями.

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Документ предусматривает отмену обязательного использования печати в бизнесе. Ожидается, что его внедрение поможет Украине подняться в рейтинге Doing Business на два пункта.

Закон вносит изменения в ряд законодательных актов, изымая упоминания об обязательном использовании печати. Когда он вступит в силу, документы будут считаться достоверными при подписи уполномоченного на это лица.

Кроме того, предусматривается штраф от 850 до 1700 грн за вымогательство должностным лицом документа с печатью или нотариального заверения (последнее - в случае если это не предусмотрено законодательством).

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Авторы законодательной инициативы добавили в пояснительной записке к законопроекту при подаче в Раду, что три года назад был осуществлен переход от обязательного к добровольному использования печатей в бизнесе, повлекший много путаницы. Не во всех законодательных актах заменили норму об обязательности использования печати, а иногда прописывали необходимость использования печати, если она есть, а не в случае принятия соответствующего решения предприятием.

Таким образом, предпринимателям сложно было понять, когда печать нужна, а когда - нет, и это не мешало чиновникам требовать документы именно с оттиском печати.

Напомним, Верховная Рада приняла этот закон в целом 23 марта 2017. Закон был опубликован в издании "Голос Украины" 19 апреля.

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Зрада! Всёпропало! Канцелярии с изготовителями печатей разорены! Нотариусы бьются за место в подземном переходе и у метро!
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Да правильно это, как говорят - "Печать это ошибка, а подпись тюремный срок...." Каждый должен отвечать лично - своей подписью...
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тоесть теперь достаточно подписи? проще станет совершать рейдерские захваты.
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Начиная с 1993 года, двадцать лет работал с иностранными компаниями (ЕС, США, Юго-Восточная Азия). Под договорами иностранцы всегда ставили только подпись ответственного лица. Проблем не было ни разу.
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