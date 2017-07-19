 Вступил в силу закон об отмене печатей на документах

Как сообщает Цензор.НЕТ , в среду, 19 июля в Украине вступил в силу закон № 1982 VIII о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями.





Документ предусматривает отмену обязательного использования печати в бизнесе. Ожидается, что его внедрение поможет Украине подняться в рейтинге Doing Business на два пункта.





Закон вносит изменения в ряд законодательных актов, изымая упоминания об обязательном использовании печати. Когда он вступит в силу, документы будут считаться достоверными при подписи уполномоченного на это лица.





Кроме того, предусматривается штраф от 850 до 1700 грн за вымогательство должностным лицом документа с печатью или нотариального заверения (последнее - в случае если это не предусмотрено законодательством).

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Авторы законодательной инициативы добавили в пояснительной записке к законопроекту при подаче в Раду, что три года назад был осуществлен переход от обязательного к добровольному использования печатей в бизнесе, повлекший много путаницы. Не во всех законодательных актах заменили норму об обязательности использования печати, а иногда прописывали необходимость использования печати, если она есть, а не в случае принятия соответствующего решения предприятием.





Таким образом, предпринимателям сложно было понять, когда печать нужна, а когда - нет, и это не мешало чиновникам требовать документы именно с оттиском печати.





Напомним, Верховная Рада приняла этот закон в целом 23 марта 2017. Закон был опубликован в издании "Голос Украины" 19 апреля.

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