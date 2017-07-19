 В Севастополе на службу в российскую армию призвали 400 человек, - МО РФ

В Севастополе для прохождения службы в российской армии призвали 400 человек. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Степень годности к военной службе по состоянию здоровья новобранцев из Севастополя - одна из самых высоких в Южном военном округе", - добавили в пресс-службе Минобороны России.
В ведомстве проинформировали, что более половины севастопольских призывников будут отбывать службу в частях и соединениях ВМФ России.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) считает, что Кремль нарушает международные нормы, призывая жителей аннексированного Крыма на воинскую службу в вооруженные силы России. Об этом говорится в опубликованном докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, посвященном ситуации с правами человека в стране.
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Окіяна...
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и его швейное уеб**е ставит раком безстрашніх рузькЄвоинАф )
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Теперь хлебайте, не обляпайтесь.
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Ваньку на СЕВЕР забирают!!!)))))))))))))
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Но, подсознательно мы рады...
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А прорвались, не сложив оружия - только часть 25 днепропетровской бригады, у которых семьи были не Крыму.
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кремль сильно осуждам-с
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Читаем между строк: "хер откосите, крысы хахляцкие!"
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