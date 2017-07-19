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 Политика Украины
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Все про:Крым (20156) призыв (435) Минобороны РФ (435)

 В Севастополе на службу в российскую армию призвали 400 человек, - МО РФ

минобороны армия призыв

Более половины севастопольских призывников будут отбывать службу в частях и соединениях ВМФ России.

В Севастополе для прохождения службы в российской армии призвали 400 человек. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Степень годности к военной службе по состоянию здоровья новобранцев из Севастополя - одна из самых высоких в Южном военном округе", - добавили в пресс-службе Минобороны России.

В ведомстве проинформировали, что более половины севастопольских призывников будут отбывать службу в частях и соединениях ВМФ России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военкоматы Крыма призвали более 1,7 тысяч человек, - МО РФ

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) считает, что Кремль нарушает международные нормы, призывая жителей аннексированного Крыма на воинскую службу в вооруженные силы России. Об этом говорится в опубликованном докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, посвященном ситуации с правами человека в стране.
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кумец (бівший) из Севаса пенился ,что Украина не оценила его сіна - ядерщика по специальности..Надеюсь,теперь оценкой будут довольні все...
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будете присягу давати держіть дулі в карманах , щоб потім не прийшлося зраджувати, або виїзджати на ПМЖ до сибіру
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Сонячний берег Баренцового моря - мрія кожного кримчака. Трохи прохолодно, але зате бєз хахлов.)))
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Усэх отправют в прівичную кліматічєскую "зону" -южний бєрєг Сєвєрного Блядовітого
Окіяна...
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Засилатимуть служити подалі від Криму у різні бурятії, а бурятів до Криму. Стара метода ще з часів совка.
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А може апичатка, а читать надоть так: "Более половины севастопольских призывников будут отбивать в частях и соединениях ВМФ России."
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вот вот, кто кого насильничать будет, очевидно всем.
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Салехард и Новая Земля ждут тебя,крысчанский ублюдок!
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єто еще будет повидло..гауно,если чечня или абхаз..оттам им веселуха начнется...
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А теперь для новобранцев мы представляем лучшие хиты рашистской армии:

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и его швейное уеб**е ставит раком безстрашніх рузькЄвоинАф )
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И еще какой то кремлевский мудило еще будет говорить что у нас в Украине общие корени из этим чмом -это надо быть слепым и еще глухим в придаток .
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Крымские бабы, деды и родители в 2014 выбрали для своих внуков и детей такую судьбу.
Теперь хлебайте, не обляпайтесь.
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То проблеми нащадків кацапів, де і кому вони служитимуть.
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Это очень даже прекрасно -будут свои люди в во вражеском рашовском лагере -теперь остается узнать ихние фамилии и дать задание и это будет огромный вклад в борьбе с рашовским рашизмом оккупационным а если найдуться такие которые будут пытаться воевать на стороне рашистов то их ждет наказание как предателей Родины то есть Украины -пусть подумают об этом бо когда идет война с врагом то законы войны жестокие и об этом надо всегда помнить.
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Богдан Подзізей - с этими предателями все сложно... Сначала предали Украину, потом обиделись на рашку - предадут рашку, после снова за Украину, потом наверняка в мешается Турция (есть предсказания) - сдадутся туркам (за какой нибудь профит)..., где их по законам османов и расстреляют... .
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Где нота нашего МИДа ? Это - военное преступление, и прямое нарушение международных законов.
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после 1945 года на флоте было 93 аварии на подлодках атомных и дизельных, включая Курск и Нерпа.правда Нерпу отремонтировали продали кажись в Египет...
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Ура! Наконец-то поедем служить в Коми-Пермяцкий автономный округ!
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Вообще-то "экстерриториальный принцип несения военной службы" - это единственно верная доктрина, все наши беды в Крыму оказались от того, что местные, 90 % служившие на тот момент в частях, дислоцированных в Крыму, оказались неспособны выдержать давление, и их семьи были по сути в заложниках ситуации. Поэтому они и не оказали никакого сопротивления, при захватах кацапами украинских частей и военных баз.
А прорвались, не сложив оружия - только часть 25 днепропетровской бригады, у которых семьи были не Крыму.
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Туристов все равно нет,а народ чем то занять нужно...
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Тепер на сєвєрА, де білі ведмеді. Романтика...

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Нарешті здійснилась мрія у севастопольскої вати, щоб їх сини "подраїти очки" на Магадані, або повернулись з невідомої війни вантажем 200.
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Ватостопольці на власній шкурі вирішили перевірити Чечня це круто чи ні))))))
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На кавказ гавностопольцев. Там их научат родину любить
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Президент Польши Анджей Дуда подписал указ о сносе памятников коммуняцким гоффноедам.
кремль сильно осуждам-с
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Боже,держіться ,Ви тепер острів СВОБОДИ,як Куба (з високорозвинутою НАУКОЮ,ПРОСВІТОЮ,ІНФРАКСТРУКТУРОЮ в минулому та за 50 років перетворилось на щось убоге і відстале...і кинуте чекістською сволотою але підбурене ними на переворот:через 50 років на них зглянулося США,так старі пердуни-"дєньгі,дєньгі давай").Потерпіти залишилось років 46.... а далі буде все добре... на днях спитала у бабці,що торгує печенними пиріжками на Ланжероні (не смачні зовсім але вирішила-виручать )для чого Вам росія тут?-пенсію хотіла як у них...розказала як за союзу-моталась два рази на тиждень в Москву:туди один товар,а назад -інший-добре жили...хоче ще так пожить,а торгує пиріжками свого виробництва...яка ж тут радість... путіна давай і 80-ті роки...
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РАБссия берёт повышенные социалистические обязательства,не строить больше СССР 70 лет,Пятилетку за год,коммунизм за два.Дайошь стране угля,хоть мелкого но до фига...
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"Степень годности к военной службе по состоянию здоровья новобранцев из Севастополя - одна из самых высоких в Южном военном округе"

Читаем между строк: "хер откосите, крысы хахляцкие!"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Севастополе на службу в российскую армию призвали 400 человек, - МО РФ
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