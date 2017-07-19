 Украина и Беларусь будут развивать транспортные коридоры, - Зубко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минрегионразвития, об этом сообщил вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко по результатам 25-го заседания Межправительственной украинского-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества
"Мы договорились продолжить работу по организации совместных сборочных производств тракторов "Беларус" и зерноуборочных комбайнов "Гомсельмаш" на территории Беларуси и Украины, выпуска грузовых моторных транспортных средств и взаимных поставок грузовых вагонов, запчастей к ним и другой продукции тяжелого машиностроения", - отметил Зубко.
Также по результатам заседания Комиссии, достигнуты важные договоренности в сфере АПК "На будущее мы будем увеличивать взаимное присутствие на рынках обеих стран с/х, пищевой и другой продукции, в том числе транзита таких товаров", - сообщил вице-премьер.
По словам Геннадия Зубко, Украина и Беларусь будут и в дальнейшем развивать железнодорожные перевозки в составе комбинированного поезда "Викинг" и контейнерного поезда "ZUBR". Также совместно будут отрабатываться вопросы водного пути на участке Киевская ГЭС - Нижние Жары, необходимого для прохода судов класса "река-море".
"Украина поддержит предложение Беларуси об отнесении участка р. Днепр (устье р. Припять - Нижние Жары) к международной сети водных путей категории Е, как ответвление водного пути Е-40 при рассмотрении вопроса в Еврокомиссии ООН", - подчеркнул он.
Также стороны договорились о подготовке и реализации новых крупномасштабных проектов в рамках Программы трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина 2014-2020" и продвижения совместных проектов МТП по обустройству и модернизации пунктов пропуска на белорусско-украинской границе в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство".
Напомним, что 25-юбилейное заседание Межправительственной украинского-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества состоялось вчера в Киеве под председательством Геннадия Зубко и заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Владимира Семашко.
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Або наші з натівськими
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Пока натовские у нас будут,неизвестно,а вот свора кацапских танков в Беларуси этой осенью точно будут
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