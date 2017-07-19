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 Политика Украины
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Все про:Беларусь (2637) машиностроение (29) Зубко (276) Минрегионразвития (60)

 Украина и Беларусь будут развивать транспортные коридоры, - Зубко

зубко

Украина и Беларусь будут усиливать производственную кооперацию, в частности в сфере машиностроения и сельхозмашиностроения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минрегионразвития, об этом сообщил вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко по результатам 25-го заседания Межправительственной украинского-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества

"Мы договорились продолжить работу по организации совместных сборочных производств тракторов "Беларус" и зерноуборочных комбайнов "Гомсельмаш" на территории Беларуси и Украины, выпуска грузовых моторных транспортных средств и взаимных поставок грузовых вагонов, запчастей к ним и другой продукции тяжелого машиностроения", - отметил Зубко.

Также по результатам заседания Комиссии, достигнуты важные договоренности в сфере АПК "На будущее мы будем увеличивать взаимное присутствие на рынках обеих стран с/х, пищевой и другой продукции, в том числе транзита таких товаров", - сообщил вице-премьер.

По словам Геннадия Зубко, Украина и Беларусь будут и в дальнейшем развивать железнодорожные перевозки в составе комбинированного поезда "Викинг" и контейнерного поезда "ZUBR". Также совместно будут отрабатываться вопросы водного пути на участке Киевская ГЭС - Нижние Жары, необходимого для прохода судов класса "река-море".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко посетит Киев через два дня, - вице-премьер Беларуси Семашко

"Украина поддержит предложение Беларуси об отнесении участка р. Днепр (устье р. Припять - Нижние Жары) к международной сети водных путей категории Е, как ответвление водного пути Е-40 при рассмотрении вопроса в Еврокомиссии ООН", - подчеркнул он.

Также стороны договорились о подготовке и реализации новых крупномасштабных проектов в рамках Программы трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина 2014-2020" и продвижения совместных проектов МТП по обустройству и модернизации пунктов пропуска на белорусско-украинской границе в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство".

Напомним, что 25-юбилейное заседание Межправительственной украинского-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества состоялось вчера в Киеве под председательством Геннадия Зубко и заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Владимира Семашко.
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І коли вже Лукашенко защемить сідниці між двома стільцями?
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Согласен.. но Бацька очень хорошо помог и помагает Украине в плане ГСМ техники и вооружений (птрк).. пусть хоть так.
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Хотят теперь свои делишки с торговыми партнерами проводить через Беларусь. Потому что по факту россия и Беларусь - одно и то же.
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Ні. Бо там різні люди живуть.
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Casada -так и есть..., поэтому активизация барыг на этом направлении.... - тем более "Штаб блокады с оккупантами" анонсировал скорый переход к второму этапу....
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І скільки цьому "анонсу"- не запліснявів ще?
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Там по этих коридорах кацапские танки могут проползти
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Або наші з натівськими.
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и после того как путлер нападет с территории беларуси опять все это разрывать, или по звонку путлера будут вести торговые войны на стороне куйла. надо как можно меньше связываться с таежным союзом
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Здається, навіть Лукашенко з цим непорозумінням розв'язався.
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Vadym Tsyrkalyuk - ага..., чем дальше от рашки и ее союзников тем безопаснее... , но видимо лохи не учатся.. И начнется потом - "Как же так.., мы же с белорусами братья? Лукашенко же клялся? Вместе с рашкой зашли...."
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Это,скажем,аналогично,если бы в 43-м году в совдепии заявили - мы будем развивать транспортные коридоры с Италией или Румынией
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Часи змінилися-як і засоби ведення війни. Відносини з Білоруссю-це теж гібридна війна.
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UA Саша Крест
Або наші з натівськими
======
Пока натовские у нас будут,неизвестно,а вот свора кацапских танков в Беларуси этой осенью точно будут
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Через эти коридоры раша еще ближе будет все гнать, вплоть до границ с Черниговской и Волынской областями.
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а куйло скаже і бацька знову гальмувать почне , у Білорусі напевно з уряду самий самостійніший лукашенко ,а всі інші вже агенти ФСБ
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Скоро кацапы будут официально потреблять не только "беларусские креветки", но и "беларусские авиадвигатели от Мотор-Сич" для российских самолетов и вертолетов. А ТО через Казахстан поставлять - как в прошлом году было, 235 ШТУК ПОСТАВИЛИ - слишком длинное логистическое плечо получается.
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Які нах... коридори з колонією Мордора? Ви що там іпанулись всі? Поки бульбаші не зрозуміють що Ряха це втілення сущого зла нєх. мати з ними справу....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и Беларусь будут развивать транспортные коридоры, - Зубко
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