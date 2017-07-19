 Украина и Грузия не могут стать на путь присоединения к НАТО, пока на их территории находятся войска РФ, - сенатор США

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", с таким заявлением выступил на конференции в Вашингтоне относительно вызовов со стороны РФ американский сенатор Том Коттон.
"Сегодня Украина и Грузия не могут стать на путь присоединения к НАТО, пока на их территории находятся российские войска. Поэтому нашей немедленной и первоочередной целью должно стать усиление давления на Россию, чтобы она покинула эти земли. Чтобы она отдала Крым Украине и покинула Восточную Украину и Северную Грузию", - цитирует слова законодателя "Голос Америки".
Он подчеркнул, что Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сделал четкое заявление в Гамбурге, что "санкции против России, какими бы умеренными они ни были, будут оставаться действующими до тех пор, пока российские войска и поддерживаемые ими боевики будут находиться на украинской земле".
При этом Коттон подчеркнул, что давление на Россию должно продолжаться не только из-за ее агрессии против соседних государств, но также из-за ее попыток дестабилизировать западный мир.
"Конечно, Россия пытается дестабилизировать и разделить Запад. Это то, что они делали десятилетиями", - подчеркнул Коттон. В этой связи он напомнил о финансировании Москвой массовых протестов в США в 1983 году против ракет средней и меньшей дальности в Европе. Кроме того, отметил он, вмешательство имело место на выборах в США и в Западной Европе.
"Именно этим занимается Россия, и мы должны ответить решительно на эти провокации", - заявил американский сенатор.
Напомним, что Петр Порошенко на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции заявил, что Украина начинает дискуссию с Североатлантическим Альянсом относительно предоставления ПДЧ.
Позже в НАТО указали, что приняли во внимание заявление президента Петра Порошенко о стремлении Украины получить план действий по членству, но пока что не давали согласия на начало диалога по ПДЧ.
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стать на путь присоединения к нато и давление на кацапов, каким образом одно мешает другому?
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И говорит, что поэтому надо помогать не опираясь на НАТО!
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а то что нам помогать нужно, так это и им нужно. вот он об этом скорее всего и говорит, что им нужно давить на рашу. тут согласен.
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и это не только нам нужно а еще и Европе, то есть нато.
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Поздно! Деньги уже "распилены".
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Но уговорить членов НАТО на "обострение ради мира" чертовски сложно. Разве что пройдёт что-то из ряда вон выходящее.
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Усе інше-вірно сказано.
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1. Недопустить НАТО к границам, ибо это сразу в военном и политическом плане уничтожит все чаяния и бред вЯликих.
2. Недовольство человекоподобных снесет президента Галактики.
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Якийсь сайт письменників
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теперь что Украине стать в позу вечного мученика?
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А насправді він просто озвучив статут НАТО. згідно статуту не приймаються в НАТО країни, які мають невирішені територіальні конфлікти... І так з 1949 року...
І тоді питання до всіх наших політиків - Пороха, Гройсмана, Луценка і тд. Навіщо цей піар з НАТО? Навіщо всі ці заяви, що ми йдемо в НАТО? Вони реально статут не читали чи намагаються ввести в оману народ заради свого піару?
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....В своём докладе американец говорил о необходимости тотального противодействия росту российской агрессии .... В этом контексте он С СОЖАЛЕНИЕМ констатировал ЮРИДИЧЕСКУЮ невозможность в НАСТОЯЩЕМ времени присоединения Украины и Грузии, призвав в этой связи к максимальному давлению на Россию вывести войска из Украины и Абхазии....
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