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 Политика Украины, За рубежом
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 Украина и Грузия не могут стать на путь присоединения к НАТО, пока на их территории находятся войска РФ, - сенатор США

нато

Пока российские войска находятся на оккупированных территориях Украины и Грузии, Соединенные Штаты должны постоянно наращивать давление санкций на Москву.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", с таким заявлением выступил на конференции в Вашингтоне относительно вызовов со стороны РФ американский сенатор Том Коттон.

"Сегодня Украина и Грузия не могут стать на путь присоединения к НАТО, пока на их территории находятся российские войска. Поэтому нашей немедленной и первоочередной целью должно стать усиление давления на Россию, чтобы она покинула эти земли. Чтобы она отдала Крым Украине и покинула Восточную Украину и Северную Грузию", - цитирует слова законодателя "Голос Америки".

Он подчеркнул, что Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сделал четкое заявление в Гамбурге, что "санкции против России, какими бы умеренными они ни были, будут оставаться действующими до тех пор, пока российские войска и поддерживаемые ими боевики будут находиться на украинской земле".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маккейн о "Малороссии": Амбиции Путина продвинулись. США должны ввести мощные санкции против РФ и предоставить Украине летальное оружие

При этом Коттон подчеркнул, что давление на Россию должно продолжаться не только из-за ее агрессии против соседних государств, но также из-за ее попыток дестабилизировать западный мир.

"Конечно, Россия пытается дестабилизировать и разделить Запад. Это то, что они делали десятилетиями", - подчеркнул Коттон. В этой связи он напомнил о финансировании Москвой массовых протестов в США в 1983 году против ракет средней и меньшей дальности в Европе. Кроме того, отметил он, вмешательство имело место на выборах в США и в Западной Европе.

"Именно этим занимается Россия, и мы должны ответить решительно на эти провокации", - заявил американский сенатор.
Напомним, что Петр Порошенко на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции заявил, что Украина начинает дискуссию с Североатлантическим Альянсом относительно предоставления ПДЧ.

Позже в НАТО указали, что приняли во внимание заявление президента Петра Порошенко о стремлении Украины получить план действий по членству, но пока что не давали согласия на начало диалога по ПДЧ.


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А ще йому треба, аби дописувачі тільки заголовки читали.
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Нет, в тексте все есть, а заголовок вырваный из контекста!
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ничего там не вырвано.
стать на путь присоединения к нато и давление на кацапов, каким образом одно мешает другому?
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Он констатирует факт, а не даёт указания про невозможность вступления!
И говорит, что поэтому надо помогать не опираясь на НАТО!
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факт чего? о невозможности вступления Украины в НАТО? основания?
а то что нам помогать нужно, так это и им нужно. вот он об этом скорее всего и говорит, что им нужно давить на рашу. тут согласен.
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Основание - статут НАТО! А статут должны менять все участники НАТО! Нас в Ассоциацию с трудом приняли, что будет если европейские страны НАТО узнают, что за Украину надо воевать? Сенатор сказал очевидное, он не управляет решениями НАТО!
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У НАТО НЕ ПРИЙМАЮТЬ країни із невирішеними територіальними конфліктами. У статуті навіть атке прописано...
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Не "херню ляпнул", а сказал то, что прописано в установочных документах НАТО, о том, что страна, имеющая территориальные претензии, в НАТО принята быть не может... (это "предохранитель" от "хитрокрученных", которые, развязав войну (или оказавшись перед агрессией со стороны противника), посчитают в данный момент прикрыться "большим дядькой". А потом, когда опасность пройдёт, наплевать на членство...).
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А сенатор США не подумал, что на территории Украины и Грузии находятся войска РФ, чтобы они не могли стать на путь присоединения к НАТО?
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если мы один раз рашу выгоним, то выгоним и последующие разы. И тогда на фига нам то нато?
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рашу не выгонять, рашу расчленять нужно.
и это не только нам нужно а еще и Европе, то есть нато.
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Нужно всем Миром вернуть Московию ордынскую в первоначальные границы.
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Ватников нужно заставить работать ,а не жить за счёт своих соседей.
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Украина и Грузия не могут стать на путь присоединения к НАТО

Поздно! Деньги уже "распилены".
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Т.е. наличие российских войск на территориях этих стран ни при чем?
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более того. страна претендующая на членство в нато и имеющая внутренний вооруженный конфликт (так же как и наличие на её территории вс враждебного государства) не противоречит критериям членства в альянсе. значит преград нет.
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Назовите хоть одну страну, имеющую на своей территории враждебные войска, вошла в НАТО, пожалуйста.
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проще было сказать, пока существует расия , никакого нато вам не видать, а если её не станет, то нахрена вам это нато !
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так пидоРашка же орет, что ихтамнет, это наемники?!....
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Именно эта позиция и стимулирует русских поддерживать эти конфликты. А вот если бы Запад сказал, что включает Украину и Грузию в альянс во что бы то ни стало и дал бы после этого русским месяц на "свалить", то русские бы побыковали чуток, но в конце-концов сдулись. Как после томагавков в Сирии. Блеф-блефом, но по рогам получать им не хочется.
Но уговорить членов НАТО на "обострение ради мира" чертовски сложно. Разве что пройдёт что-то из ряда вон выходящее.
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А ми будемо мати можливість сидіти в сторінці? Так не буде! Це взаємний шлях-назустріч одне одному.
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сепари уже долбанули самолетом с європейцами об землю..єто как-то повлияло на мягкотеліх єлоев?
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Спасибо Соединенным Штатам, что постоянно наращивают давление санкций на РФ. Хотелось, чтобы Европа тоже наращивала давление санкций, чтобы национализировала активы РФ, всякие вклады, недвижимость, пароходы, прекратила торговать с РФ, необходима блокада РФ
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Россия никогда не вернет Крым Украине, равно как и Южная Осетия никогда не станет опять частью Грузии. Зато тема НАТО будет постоянно муссироваться украинскими политиками для отвлечения от темы коррупции.
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Россия (она же Орда, Московия, РФ) скоро развалится.ее территрии образуются независимые государства. Крым снова возвратится Украине, Осетия - Грузии, Сибирь - Китаю, Дальний Восток - Японии. Мы все станем свидетелями всего этого
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Гадаю Ви маєте рацію! Жорстокість сталіна причина розвалу срср! Горбачов вже не зміг врятувати ситуацію!
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Зато скоро тема НАТО не сможет муссироваться русскими политиками, их народец начнёт подыхать и до лампочки им станет эта тема! Начнут вспоминать про коррупцию в Рашке!
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Кароче, пока Бобик сам не сдохнет, Герасим ни муму.
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Трохи помилився сенатор, або переклали так. На "шлях" ми можемо стати, дійти не можемо.
Усе інше-вірно сказано.
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...пока на их территории находятся войска РФ, - сенатор США. Так все таки находятся? А как же Будапештский меморандум о гарантиях безопасности?
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Николай Масло - ага..., развели лохов... , а лохи и рады были - "мышибратья, да кто на нас нападет, да кому мы нужны?" Хотя перед глазами этих лохов была длинная история геноцидов и убийств украинцев их соседями...
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Ну так для этого же хуйло и свинособаки позасовывали свое грязное рыло в Грузию, Молдову, Украину. А если еще какое то государство, бывшего совка, захочет уйти из поля влияния мордора они и туда свой вАнючий сапог засунут.
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Орки теперь из кожи вон лезть будут, чтоб держать свои орды на захваченных территориях.

1. Недопустить НАТО к границам, ибо это сразу в военном и политическом плане уничтожит все чаяния и бред вЯликих.
2. Недовольство человекоподобных снесет президента Галактики.
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Очень выгодная позиция пресмыкаться перед ху.лом
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Другими словами, восстанавливайте свою армию и воюйте сами.
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Вскрылась руцькая консерва в США. Наверно ему заплатили
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Ще один не осилив прочитати текст
Якийсь сайт письменників
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параша на данный момент ничего не боится. хуйло чувствует себя вяликим и магучим. и пока ведущие мировые державы ставят вопрос денег превыше всего - такое положение вещей и будет сохранятся. если исключить войну, то только санкции могут надломить вяличие, но только реальные санкции, даже скорее экономическая блокада по типу Ирана, а не то, что сейчас.
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Просто не родился на свет второй такой же Президент США, как Рональд Рейган.
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Маккейн то родился, да американцы уже не те, чтобы его выбрать - одебилил их распущенный на западе миф о победе в холодной войне и ее конце.
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Почему Россия медлит с мостом через Керченский пролив? Ещё немного и крысчане побегут с тонущего корабля,бля бля
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де-юре не можуть, а де-факто Україна потрохи вже інтегрується в альянс. але тсссс.... "настамнєт"
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Отличный план: изведем ихтамнетов настамнетами!
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Ну да, в переводе с политического языка это означает, что нас послали. Причем послали в сферу влияния Рашки. Но с другой стороны это заявление лишь одного сенатора а не официальная позиция США. Стоит например послушать, какие перлы выдают некоторые наши депутаты, чтобы не принимать все это близко к сердцу.
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это всего лишь трамплиер из арканзаса. прокричал за гонорар и слился.
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Поздновато спохватились, дав путинскому фашизму заматереть и укорениться, но это всё ж лучше, чем продолжать играть с ним в поддавки, как раньше.
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Читаю коменты и диву даюсь, что неправильно сказал сенатор, никто кроме Украины не освободит наши территории - ни НАТО, ни Трамп , ни ЕС, никто не будет решать наши проблемы с коррупцией и барыжничеством, и пока зам. начальника Киевской налоговой будет интересоваться ценой яхты в Хорватии, будем мы на задворках Европы, а почитателям лозунга нам запад поможет, советовал бы учить историю вместе с пэтром рошеновским, тогда бы знали, что ни один военный конфликт, никогда в истории не решила дипломатия , договорняки , сюсюканья всегда заканчивались потерями новых территорий и гибелью граждан страны и солдат, что впрочем каждый день и происходит.
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Все правильно сказал !!! С войной никто нас в НАТО невозьмет все остальное словоблудие
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написал таким как ты учи историю - словоблуд.
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Контон не прав_так рашка никогда не выведет войска,
теперь что Украине стать в позу вечного мученика?
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Сенатора тут же зрадоботи об"явили ватніком...

А насправді він просто озвучив статут НАТО. згідно статуту не приймаються в НАТО країни, які мають невирішені територіальні конфлікти... І так з 1949 року...

І тоді питання до всіх наших політиків - Пороха, Гройсмана, Луценка і тд. Навіщо цей піар з НАТО? Навіщо всі ці заяви, що ми йдемо в НАТО? Вони реально статут не читали чи намагаються ввести в оману народ заради свого піару?
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Від досягнення НАТОвських стандартів українськими ЗС користі буде більше ніж від самого вступу
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Хей, угловатые, в комментариях ПОМЕНЯЙТЕ АКЦЕНТЫ !!!!
....В своём докладе американец говорил о необходимости тотального противодействия росту российской агрессии .... В этом контексте он С СОЖАЛЕНИЕМ констатировал ЮРИДИЧЕСКУЮ невозможность в НАСТОЯЩЕМ времени присоединения Украины и Грузии, призвав в этой связи к максимальному давлению на Россию вывести войска из Украины и Абхазии....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и Грузия не могут стать на путь присоединения к НАТО, пока на их территории находятся войска РФ, - сенатор США
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