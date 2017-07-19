 Медикам "ЛНР" запретили общаться с наблюдателями ОБСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщает пресс-служба миссии.
Один из них сообщил команде миссии, что от своих "руководителей" они получили распоряжения не предоставлять информацию наблюдателям и добавил, что для получения такой информации СММ следует обращаться к так называемым органам "ЛНР".
Напомним, 17 мая сообщалось, что врачи больницы оккупированной Макеевки отказались общаться с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ без разрешения боевиков.
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Что же там такого секретного,запрещенного к разглашению?
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Они знают,что кацапы оказывается смертны,и даже знают в количественном исчислении,и даже знают откуда эти жмурики и куда их повезут
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