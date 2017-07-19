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 Медикам "ЛНР" запретили общаться с наблюдателями ОБСЕ

наблюдатель обсе ротация донбасс

Члены службы экстренной медицинской помощи "ЛНР" находившиеся к югу от моста к Станице Луганской, отказались ответить на вопросы наблюдателей ОБСЕ об обстановке в этом районе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщает пресс-служба миссии.

Один из них сообщил команде миссии, что от своих "руководителей" они получили распоряжения не предоставлять информацию наблюдателям и добавил, что для получения такой информации СММ следует обращаться к так называемым органам "ЛНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявления боевиков о "Малороссии" ставят под угрозу осуществление минских соглашений, - глава ОБСЕ Курц

Напомним, 17 мая сообщалось, что врачи больницы оккупированной Макеевки отказались общаться с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ без разрешения боевиков.





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Медик, не разговаривай с ОБСЕ, они тебя плохому научат.
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С паталогоанатомами,они знают страшную тайну
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как на конвейере работают,тела идут потоком...
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Что же там такого секретного,запрещенного к разглашению?
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Ну правильно. Малороссию объявили же. Теперь военное положение на три года. А вы там мински, номандию. А суркову по)(рен. Он гнёт своё. А вы тут возмущайтесь. И терпит народ новой малороссии. И не клянёть власть поставленную над ними антихристом пуйлом. А у нас бы вытерпел народ военное положение. Хотя то же смешно. В турции до сих пор ЧП из за переворота. Во франции до сих пор ЧП из за терактов. А у нас тишь и благодать. Война где то далеко. Депутаты пуза греют на закородонных курортах. Правительство нелепые даты отмечает. Хотя 90% бывших премьеров должно сидеть за то дочего страну довели. Президент как обычно балаболит. А коррупционнеры и воры стали звёздами телеэкранов. Рассказывают как их гноблят. Ау журналисты У нас на фронте герои. Почему их не показывают. А показывают сцук добкиных, розенблатов, ляшкив и другую шваль.
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А журналіздам та журношлюхам за це не платять.
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З цього можна зробити висновок що їм це навіть на довели до відома з крембля. Видно лохандію зачистять від різної плотви і приєднають до бандитського краю з столицею в Юзівці.
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Ну так у каждого государства есть часть территорий который себя считают особенной. В данном случае лнр. Сепары у сепаров.
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Не, там вышло по-другому. ЛНР даже никто не сообщил, что они станут скоро Малороссией.
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UA Ksenia VB
Что же там такого секретного,запрещенного к разглашению?
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Они знают,что кацапы оказывается смертны,и даже знают в количественном исчислении,и даже знают откуда эти жмурики и куда их повезут
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Там такие медики, как я Папа Римский. Для больных лугандона нужны ветеринары.
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заборонили, що не розказували скільки їхтамнєтов через морг проходе
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засекреченная информация для обсе _ по чем печень почки и остальные запчасти
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