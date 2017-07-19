 "Ложь и абсурд": в Белом доме опровергли "тайную" встречу Трампа и Путина

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Reuters.
В сообщении говорится, что после официальной встречи два президента посетили ужин, на котором также присутствовали другие главы делегаций G20.
Чиновник Белого дома уточнил, что Путин на ужине сидел с первой леди США Меланией Трамп.
"Между президентом Трампом и президентом Путиным не было второй встречи, а всего лишь короткая беседа в конце ужина. Обвинения Белого дома в попытке "скрыть" вторую встречу ложно, злонамеренно и абсурдно", - подчеркнул чиновник.
Трамп назвал новость о его второй встрече с Путиным фейковой.
"Фейковая новость о тайном ужине с Путиным тошнотворна. Все лидеры G20 и их супруги были приглашены канцлером Германии. Пресса знала!" - отметил президент США у себя в Twitter.
Напомним, 19 июля появилась информация о том, что на саммите G20 была вторая встреча двух президентов, о которой не говорилось официально.
8 июля Трамп после официального разговора с президентом РФ назвал встречу с Путиным "потрясающей".
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Гроші не є засобом праці.
Потрібно було ходити на лекції політичної економіки і вчити класиків
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Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер підтвердив The Hill, що лідери двох країн провели неофіційну зустріч в Гамбурзі, вона тривала близько години. При цьому представник Білого дому пізніше заявив Reuters, що у Путіна і Трампа був "просто коротка розмова", а не "друга зустріч".
ПС." Коротка беседа" трывала бильше годыны?
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Схема разговора по времени: Трамп - переводчик - Пукин - переводчик, показывает, что время беседы надо делить на 2, но и за пол часа можно порешать важные вопросы!
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Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает "ДС" со ссылкой на The Hill.
Однако, по его словам, разговор Трампа и Путина нельзя назвать полноценной встречей, поскольку это была лишь "короткая беседа в конце обеда".
Представитель Белого дома также объяснил, почему беседа двух президентов проходила только в присутствии переводчика Путина. По его словам, это произошло поскольку присутствовавший на ужине переводчик президента США не знал русского языка.
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Дійсно це один з симптомів шизофренії.
Він забувся змить. Але він не може згадати, що був у туалеті і не може догадатися, що крім нього і мене не було нікого в квартирі. Так от він вважає, що я не змив туалет.
Взагалі дуже цікаво спостерігати за діями шизофреніка.
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Там мачеха занималась подсчетами "знаков внимания".
Очень похоже на кацапов.
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- Ты что, Иванов, охренел?
- А товарищ майор сказал, что летают.
- Ааа... ну понимаешь, они летают, только низко-низко.
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Удивляет, что кто-то из мировых лидеров до сих пор считает, что с этой недостраной можно поддерживать цивилизованные отношения.
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Этот токсикоз с тобой теперь надолго, Трампушка. Пока пуйло будет жив.
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-давай братан за НКВД выпьем.
-давай братуха.
прошло 5 минут..
-братан ,мой дед валил солдат РККА в заградотряде,орденов 20 штук.помянем.
-братуха,а мой дед был в партизанском отряде,грабил народ свой,жрать то в лесу нехрен было.10 орденов и медалей.Помянем.
прошло 5 минут..
братуха давай споём выходила на берех Катюха...
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встречались на ужине ? ну выпили пару раз за скорейший развал засРашки, грех за такое не выпить ... было бы что-то серьёзное, письков бы уже напомадил усы и верещал на весь мир ...
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