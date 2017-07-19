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Все про:G20 (112) Путин (24036) Трамп (1252)

 "Ложь и абсурд": в Белом доме опровергли "тайную" встречу Трампа и Путина

путин трамп

Официальный представитель Белого дома заявил, что на полях G20 не было второй встречи между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, а только короткая беседа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Reuters.

В сообщении говорится, что после официальной встречи два президента посетили ужин, на котором также присутствовали другие главы делегаций G20.

Чиновник Белого дома уточнил, что Путин на ужине сидел с первой леди США Меланией Трамп.

"Между президентом Трампом и президентом Путиным не было второй встречи, а всего лишь короткая беседа в конце ужина. Обвинения Белого дома в попытке "скрыть" вторую встречу ложно, злонамеренно и абсурдно", - подчеркнул чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о Путине: "Ему бы больше подошла Хиллари"

Трамп назвал новость о его второй встрече с Путиным фейковой.

"Фейковая новость о тайном ужине с Путиным тошнотворна. Все лидеры G20 и их супруги были приглашены канцлером Германии. Пресса знала!" - отметил президент США у себя в Twitter.

Напомним, 19 июля появилась информация о том, что на саммите G20 была вторая встреча двух президентов, о которой не говорилось официально.

8 июля Трамп после официального разговора с президентом РФ назвал встречу с Путиным "потрясающей".
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"Ложь и абсурд" - это то что счас управляет миром.
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Да нет. Гроші то похідна вже від "Лжи и абсурда".
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Гроші-то створений людьми інструмент. Який взяв над ними верх.
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Гроші є еквівалентом обміну між людьми.
Гроші не є засобом праці.
Потрібно було ходити на лекції політичної економіки і вчити класиків
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Гроші створенні як інструмент завдяки лжи и абсурду.
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Задля збільшення ефективності-як і будь який інструмент.
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Як пише Washington Post, приблизно в середині вечері для глав держав Дональд Трамп встав з-за столу і пересів зі свого місця на вільне місце поруч із Володимиром Путіним. Трамп був один, а з Путіним був його офіційний перекладач.

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер підтвердив The Hill, що лідери двох країн провели неофіційну зустріч в Гамбурзі, вона тривала близько години. При цьому представник Білого дому пізніше заявив Reuters, що у Путіна і Трампа був "просто коротка розмова", а не "друга зустріч".
ПС." Коротка беседа" трывала бильше годыны?
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Ну в принципе если учесть время разговора с переводчиком, то может быть!
Схема разговора по времени: Трамп - переводчик - Пукин - переводчик, показывает, что время беседы надо делить на 2, но и за пол часа можно порешать важные вопросы!
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Видимо пришлось ложечки у )(уйла отбирать, которые он на первой встречи сп"здил у Трампа.
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Ох уж эти СМИ...Не дают Трампу расслабиться...
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Похоже,что )(уйло что-то очень интересное Трампу поведало,что тот не мог с ним никак распрощаться
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второй разговор спустя несколько часов после их официальной двусторонней встречи
Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает "ДС" со ссылкой на The Hill.
Однако, по его словам, разговор Трампа и Путина нельзя назвать полноценной встречей, поскольку это была лишь "короткая беседа в конце обеда".
Представитель Белого дома также объяснил, почему беседа двух президентов проходила только в присутствии переводчика Путина. По его словам, это произошло поскольку присутствовавший на ужине переводчик президента США не знал русского языка.
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Маю такий досвід життя з шизофреніком.
Дійсно це один з симптомів шизофренії.

Він забувся змить. Але він не може згадати, що був у туалеті і не може догадатися, що крім нього і мене не було нікого в квартирі. Так от він вважає, що я не змив туалет.
Взагалі дуже цікаво спостерігати за діями шизофреніка.
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Тайная встреча произошла в клозете, в соседних кабинках, перешоптывались.
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поговаривают что хуйло тогда ещё туалетную бумагу анексировал
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Пора взагалі не випускати пуТлєра за межі колючки.
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что они могли обсуждать без переводчика? Как Тимошенко в туалете?
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Трамп может напиться, но не опустится до такого уровня и у него не будет тайной встречи с Путиным, Медведевым, Жириновским, Захарченко, с белыми медведями. Полная гарантия, это не его уровень, не его аудитория
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Кто помнит очень старый фильм "Золушка"?
Там мачеха занималась подсчетами "знаков внимания".
Очень похоже на кацапов.
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- Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?
- Ты что, Иванов, охренел?
- А товарищ майор сказал, что летают.
- Ааа... ну понимаешь, они летают, только низко-низко.
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Похоже, отрытое, очевидное и наглое вранье стало обычной практикой рашки.
Удивляет, что кто-то из мировых лидеров до сих пор считает, что с этой недостраной можно поддерживать цивилизованные отношения.
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скорее всего, в конце ужина Трамп сказал козломордому педофилу путенину, что если осенью его невидимые войска не уйдут из Украины - кирдык придет намного быстрее...
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"Фейковая новость о тайном ужине с путиным тошнотворна"
Этот токсикоз с тобой теперь надолго, Трампушка. Пока пуйло будет жив.
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Путька сам и распускает эти фейковые новости. Ему в радость, когда все думают, что они с трампом , типа может говорить часами. Он для этого делает все. Никто же не слышит, шо оно там мелет. Да и Трампа , зная, как его в Штатах скубут за парашу, он подставляет умышленно.
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мацкали сильно осуждам-с сносы памятников коммуняцкой эпохи в Польше.
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Вообще то сейчас кацапню в Украине москалями не называют. Козломордые, жопоголовыми, немытыми...
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сидят на кладбище 2 кацаПсина,бухают поминают дедываевалов.
-давай братан за НКВД выпьем.
-давай братуха.
прошло 5 минут..
-братан ,мой дед валил солдат РККА в заградотряде,орденов 20 штук.помянем.
-братуха,а мой дед был в партизанском отряде,грабил народ свой,жрать то в лесу нехрен было.10 орденов и медалей.Помянем.
прошло 5 минут..
братуха давай споём выходила на берех Катюха...
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"Ложь и абсурд" - сказали в Белом доме. Комментируют точно как письков.
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ха - ха - ха ... ху*ло аж из штанов выпрыгивает, чтобы его заметили и не растоптали, но все его обходят как кучку дерьма ...
встречались на ужине ? ну выпили пару раз за скорейший развал засРашки, грех за такое не выпить ... было бы что-то серьёзное, письков бы уже напомадил усы и верещал на весь мир ...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Ложь и абсурд": в Белом доме опровергли "тайную" встречу Трампа и Путина
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