 Враг 23 раза открывал огонь по позициям ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, гранатометы и танки. Ранены двое гражданских, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"В конце минувшего дня ситуация в зоне АТО серьезно обострилась. И если днем противник уменьшил количество обстрелов украинских позиций, то после 18 часов ситуация изменилась кардинально", - сказано в сообщении.
Так, по данным штаба, вечером и ночью наиболее горячо вчера было на донецком направлении: "Начиная с 17:50 и фактически до 22 часов боевики со стороны Ясиноватой и Яковлевки из минометов калибром 120- и 82-мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия били по нашим позициям в районе Авдеевки. Около 21 часа преступники дважды из танков накрывали опорные пункты в Красногоровке.
Также во второй половине дня, бандиты дважды обстреляли и жилые кварталы Авдеевки. В результате взрыва мины калибром 82-мм двое гражданских получили ранения. А в результате обстрелов наших опорных пунктов из минометов и гранатометов неподалеку поселков Зайцево и Невельское погибли двое военнослужащих сил АТО".
Отмечается, что на луганском направлении под вражеским огнем из стрелкового оружия оказались украинские позиции в районе поселков Донец и Станица Луганская.
"Всего за минувшие сутки бандформирования 23 раза нарушили перемирие. Силы АТО 14 раз открывали огонь, используя в основном стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы", - отметили в пресс-центре АТО.
Как сообщалось ранее, 17 июля оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.
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1. Украинцев тут винить не в чем- закрывают в целях безопасности ( так вроде делал Израиль). Потому и мировое общество особенно выступать за народ лугандонский не будет - все скажут" а вы, гавнюки, не стреляйте. "
2. Недовольство боевиками должно расти и крепнуть внутри лугандонии
3. А пока украинская власть старается и пенсии , и пропустить из лугандонии( даже под обстрелами), и биометрические паспорта - сепары только смеются и всем пользуются.
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ПС. Поважаю домогосподарок, тому в лапках і написав.
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Я считаю, что слишком легко лугандонцах достаются блага , отстоянные украинцами кровью и потерями. А это не правильно . Они пальцем не по шевелили , на майдане не стояли, руцький мир приветствовали , украинцев ( как нацию) ненавидят . .
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Ви хочете їх покарати? То карайте своїми руками.
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Так, впливати на них треба-та не тим чином, що ви пропонуєте. Приклад такого впливу-безвіз для українців. Вам більше "кнут" подобається? Так вони до нього з дитинства звикли і він викликає лише зворотню реакцію.
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А МИД опять спит?
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Supple Vine
сепари уже долбанули самолетом с європейцами об землю..єто как-то повлияло на мягкотеліх єлоев?
19.07.2017 09:02
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