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 Враг 23 раза открывал огонь по позициям ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, гранатометы и танки. Ранены двое гражданских, - штаб

военные военнослужащие ато воины воин муравский

Ситуация в зоне АТО серьезно обострилась, за сутки боевики осуществили 23 обстрела.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"В конце минувшего дня ситуация в зоне АТО серьезно обострилась. И если днем ​​противник уменьшил количество обстрелов украинских позиций, то после 18 часов ситуация изменилась кардинально", - сказано в сообщении.

Так, по данным штаба, вечером и ночью наиболее горячо вчера было на донецком направлении: "Начиная с 17:50 и фактически до 22 часов боевики со стороны Ясиноватой и Яковлевки из минометов калибром 120- и 82-мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия били по нашим позициям в районе Авдеевки. Около 21 часа преступники дважды из танков накрывали опорные пункты в Красногоровке.

Также во второй половине дня, бандиты дважды обстреляли и жилые кварталы Авдеевки. В результате взрыва мины калибром 82-мм двое гражданских получили ранения. А в результате обстрелов наших опорных пунктов из минометов и гранатометов неподалеку поселков Зайцево и Невельское погибли двое военнослужащих сил АТО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки двое украинских воинов погибли, еще четверо получили ранения, - штаб АТО

Отмечается, что на луганском направлении под вражеским огнем из стрелкового оружия оказались украинские позиции в районе поселков Донец и Станица Луганская.

"Всего за минувшие сутки бандформирования 23 раза нарушили перемирие. Силы АТО 14 раз открывали огонь, используя в основном стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы", - отметили в пресс-центре АТО.

Как сообщалось ранее, 17 июля оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.



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может пора перекрывать пункты пропуска в Лугандонию в наказание? Или торговля продолжается?
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Моя точка зрения, что женщины могут навести порядок . Если тетка с лугандонии приезжает в Украину за продуктами и вдруг перед ее носом закрывают КП за обстрел на неделю , и тетке НЕГДЕ СПАТЬ, и мясо тухнет - то она приедет домой и устроит скандал,
1. Украинцев тут винить не в чем- закрывают в целях безопасности ( так вроде делал Израиль). Потому и мировое общество особенно выступать за народ лугандонский не будет - все скажут" а вы, гавнюки, не стреляйте. "
2. Недовольство боевиками должно расти и крепнуть внутри лугандонии
3. А пока украинская власть старается и пенсии , и пропустить из лугандонии( даже под обстрелами), и биометрические паспорта - сепары только смеются и всем пользуются.
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Бунт "кухарок"? Дуже спрощене бачення вирішення глобальних проблем світу. "Кухарку" хУЙЛА теж маєте засіб змусити бунтувати?
ПС. Поважаю домогосподарок, тому в лапках і написав.
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Я сейчас о лугандонцах пишу. Не надо обобщать. Кухарка хула дождется его смерти и булет спокойно жить в штатах под гарантиями безопасности на свои миллярды- так вся руцькая верхушка делает. Не о ней речь .
Я считаю, что слишком легко лугандонцах достаются блага , отстоянные украинцами кровью и потерями. А это не правильно . Они пальцем не по шевелили , на майдане не стояли, руцький мир приветствовали , украинцев ( как нацию) ненавидят . .
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А лугандонці ніхто і нічого не вирішують.
Ви хочете їх покарати? То карайте своїми руками.
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На Майдане собрался народ и решил , несмотря на подписи с министрами и тремя чертями ( Кличко, яценюком, Тягнибоком). И ШО ? Собрал янек тетку с собачкой в вертолет и драпанул.
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Ты что прикидываешься? Я пишу, что народ из лу-гандонии должен сам выгнать боевиков. И перекрытие КП изза обстрелов их на эти мысли наведет. А мы пока будем Украину строить.
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Народ? Де ви там "народ" у своїй масі побачили? Там майже саме бидло безмозке залишилося. Хочете бруднити руки об цю гидоту-ваша справа.
Так, впливати на них треба-та не тим чином, що ви пропонуєте. Приклад такого впливу-безвіз для українців. Вам більше "кнут" подобається? Так вони до нього з дитинства звикли і він викликає лише зворотню реакцію.
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Друже не парься, он не прикидывается, он реально или с башкой не дружит, или тайный воздыхатель угрофинов, тюрков и прочих бурятов, собственно одинаково.
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найбільш ефективний засіб! Додати і інші! По-людськи не розуміють!
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Когда же наконец то отвечать адекватно начнём? Сколько еще надо погубить украинцев?
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Адекватно і відповідаємо, поки цивілізований світ вирішує, як бути з територією рашки та їх ЯО.
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Цивильный свит петух в одно место не клюет - они сто лет будут решать . Надо КП перекрывать в наказание
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Вже клюнув. Порушено засади мирного співіснування, закладені після Другої світової. А ви пропонуєте з наслідками боротися.
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Я много нахожусь в ЕС. , европейцы не в курсе что в Украине идет война. НЕ В КУРСЕ. В последние месяцы до нашей власти дошло возить депутатов Европарламента на фронт и показывать - бляха муха - три года прошло и три депутата съездило!!!! Вот и вся работа с информацией.
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А нашо воно пересічним европейцям? Політиків у владі вистачить.
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Европейцы этих политиков выбирают. Вот Берлускони рвется к власти ( в Крыму с хулом вино пил). Как итальянцы будут голосовать ? Им надо знать про войну, про уворованные заводы, про убийства, про военнопленных - и тогда Берлускони не выберут.
А МИД опять спит?
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Це назвуть втручанням у вибори-ви до цього закликаєте? Так Україна не рашка-зарубіть це собі на носі!!!
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Нет, ты явно тормозишь . Я пишу об инфлрмовангости цивиллизованного( и не цивилизованного) мира, что в Украине раша ведет войну. Дошло? А еще пишешь " ГОРИТЬ у пекли..,, " .
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Ще раз-хто хоче, інформацію отримує. Іншим воно і дарма не треба. Насильне розповсюдження інформації (будь-якими засобами)-шлях в рашизм.
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Краще не скажу.

Враг 23 раза открывал огонь по позициям ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, гранатометы и танки. Ранены двое гражданских, - штаб - Цензор.НЕТ 8652 Supple Vine
сепари уже долбанули самолетом с європейцами об землю..єто как-то повлияло на мягкотеліх єлоев?
19.07.2017 09:02
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Маєте рацію! В Італії рашаТв промиває мізки населенню!
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Спасибо сообщению пресс-центра АТО. Ну и. Ну и ждём дальнейших сообщений пресс центра АТО.
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надо горбунова спросить с какого дня начать примиряться с террористами,с сегодняшнего или с завтрашнего
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После объявления очередного Пециного перемирия враг уничтожил целую роту наших солдат. И где ответка, где ужесточение санкций? Сколько Барыга будет гробить наших людей?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг 23 раза открывал огонь по позициям ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, гранатометы и танки. Ранены двое гражданских, - штаб
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