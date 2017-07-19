EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Политика Украины, За рубежом
  549  3
Все про:Маккейн (240) Путин (24035) США (12981) Донбасс (15452) Захарченко Александр (207)

 Маккейн о "Малороссии": Амбиции Путина продвинулись. США должны ввести мощные санкции против РФ и предоставить Украине летальное оружие

маккейн

Председатель Комитета по вопросам вооруженных сил Сената США Джон Маккейн назвал заявление Захарченко о "Малороссии" прямой ответственностью Путина, призвал США и ЕС усилить давление на РФ и обеспечить Украину летальным оружием.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом говорится в официальной реакции законодателя, обнародованном на его веб-сайте во вторник.

"Амбиции Владимира Путина по восстановлению Российской империи продвинулись еще на один шаг, когда российские сепаратисты в Донецкой области Украины провозгласили независимое государство с названием царской эпохи "Малороссия". Окончательная ответственность за это грубое нарушение суверенитета Украины лежит непосредственно на России Владимире Путине, под чьим руководством, финансированием, а также от снабжения войск и оружия которого полностью зависимы сепаратисты", - подчеркнул глава сенатского комитета.

Маккейн также назвал провозглашения марионеточного государства еще одним нарушением со стороны РФ Минских соглашений. Своим агрессивным поведением Россия продемонстрировала, что не хочет мира и достижения целей "Минска", подчеркнул сенатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один из главарей "ДНР" Пушилин о "Малороссии" Захарченко: Вопрос дискуссионный

"Однако Путин рассчитывает, что чем больше его вооруженные силы и сторонники поубивают украинцев, тем больше украинской территории они смогут захватить. И чем больше Путин будет заставлять Украину отдавать свои ограниченные ресурсы на войну, а не на улучшение экономики, тем больше он сможет расшатать власть в Киеве и помешать Украине реализовать ее евроатлантическое будущее", - отметил законодатель.

По его словам, США и европейские союзники "должны честно посмотреть в лицо реальности, что мы не смогли кардинально изменить планы России в Украине на протяжении последних трех лет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о заявлении главаря "ДНР" Захарченко насчет "Малороссии": Тема подлежит осмыслению и анализу

В этой связи Маккейн подчеркнул: заявления Вашингтона, что санкции будут продолжаться, пока Россия не выполнит своих обязательств, не действуют.

"В совместном взаимодействии США и наши европейские союзники должны разработать политику и стратегию для увеличения дипломатических, экономических и военных последствий, от которых Россия будет терять, пока не выполнит своих обязательств по Минским соглашениям", - подчеркнул сенатор.

Он также призвал США ввести мощные санкции против РФ и предоставить Украине летальное оружие оборонительного характера, в котором она нуждается для самозащиты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Инициатива Захарченко о "Малороссии" не вписывается в минский процесс, - Грызлов

Напомним, вчера утром главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании нового "государства" - "Малороссии". По его словам, "столицей" псевдообразования станет Донецк, а идею поддержали в "ЛНР" и представители регионов Украины. Примечательно, что в "ЛНР" уже опровергли информацию о создании "Малороссии".

Заявление Захарченко украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе поставит на обсуждение на заседании в Минске. В Генштабе инициативу Захарченко назвали "больной фантазией российских марионеток". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предложение о "Малороссии" инициативой Захарченко.

Ранее Апелляционный суд Киева дал разрешение на задержание и арест Захарченко. Сейчас Захарченко имеет статус подозреваемого в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации).

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кремень, а не людина! Цей не заспокоїться, поки рашка не буде знищена як держава!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Потрібно як у вихованні та дресуванні собаки.
Тільки через покарання та дрібні нагороди.
Крок у сторону - кара.
Гавкнув без команди - кара.
Добре себе поводить - отримай кістку.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМаккейн о "Малороссии": Амбиции Путина продвинулись. США должны ввести мощные санкции против РФ и предоставить Украине летальное оружие
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти