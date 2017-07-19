 Маккейн о "Малороссии": Амбиции Путина продвинулись. США должны ввести мощные санкции против РФ и предоставить Украине летальное оружие

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом говорится в официальной реакции законодателя, обнародованном на его веб-сайте во вторник.
"Амбиции Владимира Путина по восстановлению Российской империи продвинулись еще на один шаг, когда российские сепаратисты в Донецкой области Украины провозгласили независимое государство с названием царской эпохи "Малороссия". Окончательная ответственность за это грубое нарушение суверенитета Украины лежит непосредственно на России Владимире Путине, под чьим руководством, финансированием, а также от снабжения войск и оружия которого полностью зависимы сепаратисты", - подчеркнул глава сенатского комитета.
Маккейн также назвал провозглашения марионеточного государства еще одним нарушением со стороны РФ Минских соглашений. Своим агрессивным поведением Россия продемонстрировала, что не хочет мира и достижения целей "Минска", подчеркнул сенатор.
"Однако Путин рассчитывает, что чем больше его вооруженные силы и сторонники поубивают украинцев, тем больше украинской территории они смогут захватить. И чем больше Путин будет заставлять Украину отдавать свои ограниченные ресурсы на войну, а не на улучшение экономики, тем больше он сможет расшатать власть в Киеве и помешать Украине реализовать ее евроатлантическое будущее", - отметил законодатель.
По его словам, США и европейские союзники "должны честно посмотреть в лицо реальности, что мы не смогли кардинально изменить планы России в Украине на протяжении последних трех лет".
В этой связи Маккейн подчеркнул: заявления Вашингтона, что санкции будут продолжаться, пока Россия не выполнит своих обязательств, не действуют.
"В совместном взаимодействии США и наши европейские союзники должны разработать политику и стратегию для увеличения дипломатических, экономических и военных последствий, от которых Россия будет терять, пока не выполнит своих обязательств по Минским соглашениям", - подчеркнул сенатор.
Он также призвал США ввести мощные санкции против РФ и предоставить Украине летальное оружие оборонительного характера, в котором она нуждается для самозащиты.
Напомним, вчера утром главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании нового "государства" - "Малороссии". По его словам, "столицей" псевдообразования станет Донецк, а идею поддержали в "ЛНР" и представители регионов Украины. Примечательно, что в "ЛНР" уже опровергли информацию о создании "Малороссии".
Заявление Захарченко украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе поставит на обсуждение на заседании в Минске. В Генштабе инициативу Захарченко назвали "больной фантазией российских марионеток". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предложение о "Малороссии" инициативой Захарченко.
Ранее Апелляционный суд Киева дал разрешение на задержание и арест Захарченко. Сейчас Захарченко имеет статус подозреваемого в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации).
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