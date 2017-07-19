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 За прошедшие сутки двое украинских воинов погибли, еще четверо получили ранения, - штаб АТО

свеча

18 июля в зоне антитеррористической операции двое украинских воинов погибло, четверо получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, в результате обстрелов опорных пунктов сил АТО из минометов и гранатометов неподалеку поселков Зайцево и Невельское погибли двое военнослужащих сил АТО.

Также сообщается, что за вчерашний день еще четверо украинских бойцов получили ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы обстреляли Зайцево из пушек БМП, - штаб АТО

Вместе с тем, в пресс-центре АТО добавили, что вечером и ночью боевики в очередной раз показали, что не желают деэскалации конфликта: "Их провокации приводят к жертвам как среди военнослужащих ВС Украины, так и мирного населения Донбасса".

Как сообщалось ранее, 17 июля оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.

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