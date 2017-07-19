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 Политика Украины, Общество
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 "Нужно "дожимать" позицию по обмену заложников", - представитель Украины в ТКГ Айвазовская

айвазовская

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске должны настаивать на проведении обмена пленными в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила представительница гуманитарной подгруппы ТКГ Ольга Айвазовская в эфире ZIK.

"По мнению ОБСЕ и других международных организаций, для освобождения заложников все сделано на высшем уровне. Поэтому нужно "дожимать" позицию по обмену заложников, ведь так дальше быть не может", - сказала она.

"Затягивания, даже все нынешние дискуссии, скорее всего, свидетельствуют о попытке заговорить эту тему какими-то политическими вещами вместо того, чтобы освобождать заложников тогда, когда уже нет никаких предпосылок для их неосвобождения", - добавила эксперт.

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Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что террористы на Донбассе требуют от Украины передать им более 800 человек в рамках обмена пленными, а Украина настаивает на освобождении 132 заложников.
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Айвазовская! А где Медведчук, которому поручили менять заложников? Похоже в минском борделе нужно б... менять, а не кровати.
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А нахера? Мы же ведь ОБЯЗАНЫ примирится. Поэтому оккупацию, убийства и взятие в заложники нужно простить. Пора Горбунова подключать к Минскому Процессу
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нужно "дожимать" позицию по обмену заложников", - представитель Украины в ТКГ Айвазовская
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