 "Нужно "дожимать" позицию по обмену заложников", - представитель Украины в ТКГ Айвазовская

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила представительница гуманитарной подгруппы ТКГ Ольга Айвазовская в эфире ZIK.
"По мнению ОБСЕ и других международных организаций, для освобождения заложников все сделано на высшем уровне. Поэтому нужно "дожимать" позицию по обмену заложников, ведь так дальше быть не может", - сказала она.
"Затягивания, даже все нынешние дискуссии, скорее всего, свидетельствуют о попытке заговорить эту тему какими-то политическими вещами вместо того, чтобы освобождать заложников тогда, когда уже нет никаких предпосылок для их неосвобождения", - добавила эксперт.
Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что террористы на Донбассе требуют от Украины передать им более 800 человек в рамках обмена пленными, а Украина настаивает на освобождении 132 заложников.
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